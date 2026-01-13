دراسة توصي بعدم شرب الشاي والقهوة في الطائرات

عربي
بث مباشر
وأوضح مركز "الغذاء كدواء وطول العمر"، وهو منظمة غير ربحية، في بيان له، أنه فحص أكثر من 35 ألف عينة مياه قدمتها 10 شركات طيران كبرى و11 شركة إقليمية على مدار 3 سنوات.كما دعا المركز المسافرين أيضا إلى تجنب غسل أيديهم في حمامات الطائرات، والاكتفاء باستخدام معقمات اليدين التي تحتوي على 60% كحول على الأقل.وأشار المركز إلى أن جودة مياه الطائرات قد لا تحظى بأولوية كافية لدى بعض شركات الطيران، رغم كونها مسألة مهمة للصحة العامة، محذرا من أن استهلاك مياه يُحتمل تلوثها قد يؤدي إلى مشكلات صحية، أبرزها اضطرابات الجهاز الهضمي والتعرض لمسببات الأمراض.ولفت المركز إلى أن فحص هذه البكتيريا ضروري، لأن وجودها في مياه الشرب قد يشير إلى احتمال تلوثها بكائنات ممرضة أخرى، كما تم رصد بكتيريا الإشريكية القولونية 32 مرة لدى 21 شركة طيران.وكانت وكالة حماية البيئة الأمريكية أصدرت في عام 2011 قانون مياه الشرب على متن الطائرات، الذي يُلزم شركات الطيران الأمريكية بفحص المياه دوريا للكشف عن بكتيريا القولون والإشريكية القولونية، إلى جانب تطهير خزانات المياه وتنظيفها 4 مرات سنويا، إلا أن الدراسة الجديدة أشارت إلى أن الوكالة نادرا ما تفرض غرامات مدنية على الشركات المخالفة.وفي ردود الفعل على نتائج الدراسة، قالت الخطوط الجوية الأمريكية إنها تراجع نتائجها بدقة، مؤكدة التزامها الكامل بقانون مياه الشرب على متن الطائرات، وأن مراجعة حديثة من وكالة حماية البيئة لم تُسجل أي ملاحظات جوهرية على برنامجها.من جانبها، أوضحت شركة "جيت بلو" أنها تتبع إرشادات وكالة حماية البيئة وإدارة الغذاء والدواء وإدارة الطيران الفيدرالية لضمان سلامة المياه، مشيرة إلى أنها توفر مياه شرب معبأة على متن رحلاتها.كما أكدت شركة "سبيريت" التزامها ببرنامج شامل للاختبار والصيانة يتوافق مع القوانين المعمول بها، مشددة على أن سلامة الركاب وراحتهم أولوية قصوى.أما شركة "ساوث ويست"، التي حصلت على تصنيف "جيد"، فأفادت بأنها تُجري فحوصات دورية لجودة المياه وتلتزم بمعايير وكالة حماية البيئة، مؤكدة اعتمادها على شبكات المياه العامة المحلية المطابقة للمواصفات الصحية.ويعرّف مركز "الغذاء كدواء وطول العمر" مهمته بأنها السعي إلى بناء نظام غذائي أكثر عدلا، يسهم في تحسين النتائج الصحية العامة.
مياه ووجبات خفيفة في طائرة
كشفت دراسة حديثة أن بعض شركات الطيران قد تقدم للركاب مياها غير آمنة صحيا، ما دفع الباحثين إلى التوصية بالاعتماد على المياه المعبأة، وتجنب شرب القهوة أو الشاي المُعدّين على متن الطائرات.
وأوضح مركز "الغذاء كدواء وطول العمر"، وهو منظمة غير ربحية، في بيان له، أنه فحص أكثر من 35 ألف عينة مياه قدمتها 10 شركات طيران كبرى و11 شركة إقليمية على مدار 3 سنوات.
كما دعا المركز المسافرين أيضا إلى تجنب غسل أيديهم في حمامات الطائرات، والاكتفاء باستخدام معقمات اليدين التي تحتوي على 60% كحول على الأقل.

ووفقا لنتائج التحليل، حصلت 3 شركات طيران أمريكية كبرى، هي "أمريكان إيرلاينز" و"جيت بلو" و"سبيريت" على تصنيف "D"، في حين تصدرت شركتا "دلتا" و"فرونتير" القائمة بتصنيف "A"، من حيث جودة المياه.

وأشار المركز إلى أن جودة مياه الطائرات قد لا تحظى بأولوية كافية لدى بعض شركات الطيران، رغم كونها مسألة مهمة للصحة العامة، محذرا من أن استهلاك مياه يُحتمل تلوثها قد يؤدي إلى مشكلات صحية، أبرزها اضطرابات الجهاز الهضمي والتعرض لمسببات الأمراض.
وبيّنت نتائج الدراسة أن 2.7% من العينات جاءت إيجابية لوجود بكتيريا القولون الكلية، وهي بكتيريا توجد عادة في الجهاز الهضمي للإنسان والحيوان، وكذلك في التربة والنباتات.
ولفت المركز إلى أن فحص هذه البكتيريا ضروري، لأن وجودها في مياه الشرب قد يشير إلى احتمال تلوثها بكائنات ممرضة أخرى، كما تم رصد بكتيريا الإشريكية القولونية 32 مرة لدى 21 شركة طيران.
وكانت وكالة حماية البيئة الأمريكية أصدرت في عام 2011 قانون مياه الشرب على متن الطائرات، الذي يُلزم شركات الطيران الأمريكية بفحص المياه دوريا للكشف عن بكتيريا القولون والإشريكية القولونية، إلى جانب تطهير خزانات المياه وتنظيفها 4 مرات سنويا، إلا أن الدراسة الجديدة أشارت إلى أن الوكالة نادرا ما تفرض غرامات مدنية على الشركات المخالفة.
وفي ردود الفعل على نتائج الدراسة، قالت الخطوط الجوية الأمريكية إنها تراجع نتائجها بدقة، مؤكدة التزامها الكامل بقانون مياه الشرب على متن الطائرات، وأن مراجعة حديثة من وكالة حماية البيئة لم تُسجل أي ملاحظات جوهرية على برنامجها.
من جانبها، أوضحت شركة "جيت بلو" أنها تتبع إرشادات وكالة حماية البيئة وإدارة الغذاء والدواء وإدارة الطيران الفيدرالية لضمان سلامة المياه، مشيرة إلى أنها توفر مياه شرب معبأة على متن رحلاتها.
كما أكدت شركة "سبيريت" التزامها ببرنامج شامل للاختبار والصيانة يتوافق مع القوانين المعمول بها، مشددة على أن سلامة الركاب وراحتهم أولوية قصوى.
أما شركة "ساوث ويست"، التي حصلت على تصنيف "جيد"، فأفادت بأنها تُجري فحوصات دورية لجودة المياه وتلتزم بمعايير وكالة حماية البيئة، مؤكدة اعتمادها على شبكات المياه العامة المحلية المطابقة للمواصفات الصحية.
ويعرّف مركز "الغذاء كدواء وطول العمر" مهمته بأنها السعي إلى بناء نظام غذائي أكثر عدلا، يسهم في تحسين النتائج الصحية العامة.
