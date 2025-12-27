عربي
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
دراسة: القهوة المعتدلة قد تبطئ الشيخوخة البيولوجية بما يعادل 5 سنوات
دراسة: القهوة المعتدلة قد تبطئ الشيخوخة البيولوجية بما يعادل 5 سنوات
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة حديثة أن شرب القهوة باعتدال، بحد أقصى 3 إلى 4 أكواب يومياً، يرتبط بإبطاء عملية الشيخوخة البيولوجية، خاصة لدى المصابين باضطرابات نفسية شديدة مثل... 27.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-27T15:27+0000
2025-12-27T15:27+0000
مجتمع
منوعات
بريطانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/16/1092002006_0:1062:2048:2214_1920x0_80_0_0_998691a62e78a54092896dee573c907f.jpg
أظهر البحث، الذي أجراه باحثون من جامعة كينغز كوليدج لندن ومؤسسات نرويجية ونشر في مجلة "BMJ Mental Health"، أن المشاركين الذين يتناولون هذه الكمية تمتعوا بتيلوميرات أطول - وهي الأغطية الواقية في نهايات الكروموسومات التي تحمي الحمض النووي - بما يعادل عمرًا بيولوجيًا أصغر بنحو خمس سنوات مقارنة بغير الشاربين للقهوة، بحسب ما ذكر موقع "ساينس دايلي". أوضح الباحثون أن قصر التيلوميرات يزيد من مخاطر الأمراض المزمنة، بينما يسهم طولها في الحفاظ على صحة الخلايا. ورجحوا أن الفوائد تعود إلى مركبات القهوة المضادة للأكسدة والالتهابات، التي تحمي التيلوميرات من الإجهاد التأكسدي. وأكد الباحثون أن النتائج ظلت قائمة حتى بعد تعديل عوامل مثل العمر، الجنس، التدخين، والأدوية النفسية، لكنها دراسة رصدية لا تثبت علاقة سببية مباشرة.
دراسة: القهوة المعتدلة قد تبطئ الشيخوخة البيولوجية بما يعادل 5 سنوات

15:27 GMT 27.12.2025
© Photo / unsplash/ Nathan Dumlao
فنجان من القهوة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2025
© Photo / unsplash/ Nathan Dumlao
تابعنا عبر
كشفت دراسة حديثة أن شرب القهوة باعتدال، بحد أقصى 3 إلى 4 أكواب يومياً، يرتبط بإبطاء عملية الشيخوخة البيولوجية، خاصة لدى المصابين باضطرابات نفسية شديدة مثل الفصام والاضطرابات المزاجية.
أظهر البحث، الذي أجراه باحثون من جامعة كينغز كوليدج لندن ومؤسسات نرويجية ونشر في مجلة "BMJ Mental Health"، أن المشاركين الذين يتناولون هذه الكمية تمتعوا بتيلوميرات أطول - وهي الأغطية الواقية في نهايات الكروموسومات التي تحمي الحمض النووي - بما يعادل عمرًا بيولوجيًا أصغر بنحو خمس سنوات مقارنة بغير الشاربين للقهوة، بحسب ما ذكر موقع "ساينس دايلي".
كيف تُسرع أجهزة التسمير شيخوخة البشرة على المستوى الجيني - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2025
مجتمع
علماء يكشفون كيف تسرع أجهزة "التسمير" شيخوخة البشرة على المستوى الجيني
20 ديسمبر, 19:12 GMT
شملت الدراسة 436 بالغًا من دراسة نرويجية طويلة الأمد، منهم 259 مصابين بالفصام و177 باضطرابات مزاجية، حيث يتسارع عادة تقصير التيلوميرات لدى هذه الفئة، مما يرفع خطر الأمراض المرتبطة بالتقدم في السن.
أوضح الباحثون أن قصر التيلوميرات يزيد من مخاطر الأمراض المزمنة، بينما يسهم طولها في الحفاظ على صحة الخلايا. ورجحوا أن الفوائد تعود إلى مركبات القهوة المضادة للأكسدة والالتهابات، التي تحمي التيلوميرات من الإجهاد التأكسدي.
الدماغ - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2025
مجتمع
دراسة: مساعدة الآخرين تبطئ شيخوخة الدماغ
20 ديسمبر, 14:33 GMT

لكن الدراسة حذرت صراحة من أن تجاوز 4 أكواب يومياً (أو 400 ملغ كافيين) قد يفقد القهوة فوائدها، بل يسبب ضررًا خلويًا وتقصيرًا للتيلوميرات، مشددة على الالتزام بالحدود الموصى بها من منظمات صحية، مثل هيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS).

وأكد الباحثون أن النتائج ظلت قائمة حتى بعد تعديل عوامل مثل العمر، الجنس، التدخين، والأدوية النفسية، لكنها دراسة رصدية لا تثبت علاقة سببية مباشرة.
