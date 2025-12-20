https://sarabic.ae/20251220/دراسة-مساعدة-الآخرين-تبطئ-شيخوخة-الدماغ-1108387740.html

دراسة: مساعدة الآخرين تبطئ شيخوخة الدماغ

دراسة: مساعدة الآخرين تبطئ شيخوخة الدماغ

كشفت دراسة علمية حديثة عن أن تخصيص ساعات قليلة أسبوعياً لمساعدة الآخرين، سواء عبر التطوع الرسمي أو الأعمال غير الرسمية مثل دعم الجيران أو الأصدقاء، يمكن أن...

الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعة تكساس في أوستن بالتعاون مع جامعة ماساتشوستس في بوسطن، ونشرت في دورية "Social Science & Medicine"، تابعت أكثر من 30 ألف بالغ أمريكي فوق سن 51 عاماً على مدى عقدين من الزمن، مستخدمة بيانات من "دراسة الصحة والتقاعد" الوطنية الأمريكية، وفقا لموقع "ساينس دايلي" العلمي. والأهم أن هذه الفائدة تراكمية وتزداد مع الاستمرارية، حتى لو كانت المساعدة بسيطة مثل توصيل شخص إلى موعد طبي أو رعاية أطفال أو مساعدة في أعمال يومية. وقال الباحث الرئيسي في الدراسة، الأستاذ المساعد ساي هوانغ هان من جامعة تكساس في أوستن: "الأعمال اليومية للدعم، سواء كانت منظمة أو شخصية، لها تأثير معرفي دائم. ما أدهشنا هو أن الفوائد المعرفية لمساعدة الآخرين ليست مؤقتة، بل تراكمية مع الاستمرار، وتظهر في كل من التطوع الرسمي والمساعدة غير الرسمية". وتربط النتائج هذه الفوائد بتقليل آثار التوتر المزمن والالتهابات في الجسم، وتعزيز الروابط الاجتماعية، مما يدعم اعتبار التطوع والترابط الاجتماعي جزءاً أساسياً من استراتيجيات الصحة العامة، خاصة مع ارتفاع مخاطر الخرف وألزهايمر لدى كبار السن. وختم هان قائلاً: "كثير من كبار السن، حتى أولئك الذين يعانون مشكلات صحية، قادرون على تقديم إسهامات قيمة للمجتمع، وهم في الوقت نفسه يجنون فوائد معرفية حقيقية من هذا العطاء".

