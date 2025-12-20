دراسة: مساعدة الآخرين تبطئ شيخوخة الدماغ

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
663 د
نبض افريقيا
لافروف يعلن أن مؤتمر القاهرة لتعزيز الشراكة مع أفريقيا سيبحث الاستعداد للقمة الثالثة عام 2026
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
17:48 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
تركيا لا ترغب في اللجوء لعمل عسكري ضد "قسد"، وموسكو تؤيد نهج مادورو في حماية مصالح فنزويلا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
4 أفلام عربية مرشحة لجائزة الأوسكار
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
سافونوف يقود باريس للفوز بلقب الانتركونتينينتال.. و٧ ملايين دولار لبطل كأس الأمم الأفريقية
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:46 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:33 GMT
17 د
ملفات ساخنة
دلالة الإعلان عن أكبر صفقة غاز بين مصر وإسرائيل
11:31 GMT
29 د
خطوط التماس
الإمبراطورية الرومانية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:50 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
13:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
بوتين: روسيا مستعدة لوقف الأعمال القتالية في أوكرانيا فورا إذا تم تحقيق شروط موسكو
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لبنان يعلن أول إطار قانوني شامل لاسترداد الودائع المصرفية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20251220/دراسة-مساعدة-الآخرين-تبطئ-شيخوخة-الدماغ-1108387740.html
دراسة: مساعدة الآخرين تبطئ شيخوخة الدماغ
دراسة: مساعدة الآخرين تبطئ شيخوخة الدماغ
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة علمية حديثة عن أن تخصيص ساعات قليلة أسبوعياً لمساعدة الآخرين، سواء عبر التطوع الرسمي أو الأعمال غير الرسمية مثل دعم الجيران أو الأصدقاء، يمكن أن... 20.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-20T14:33+0000
2025-12-20T14:33+0000
مجتمع
منوعات
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/04/1085736820_0:0:3639:2048_1920x0_80_0_0_4753bafab4eeb47be020a83d72656f45.jpg
الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعة تكساس في أوستن بالتعاون مع جامعة ماساتشوستس في بوسطن، ونشرت في دورية "Social Science &amp; Medicine"، تابعت أكثر من 30 ألف بالغ أمريكي فوق سن 51 عاماً على مدى عقدين من الزمن، مستخدمة بيانات من "دراسة الصحة والتقاعد" الوطنية الأمريكية، وفقا لموقع "ساينس دايلي" العلمي. والأهم أن هذه الفائدة تراكمية وتزداد مع الاستمرارية، حتى لو كانت المساعدة بسيطة مثل توصيل شخص إلى موعد طبي أو رعاية أطفال أو مساعدة في أعمال يومية. وقال الباحث الرئيسي في الدراسة، الأستاذ المساعد ساي هوانغ هان من جامعة تكساس في أوستن: "الأعمال اليومية للدعم، سواء كانت منظمة أو شخصية، لها تأثير معرفي دائم. ما أدهشنا هو أن الفوائد المعرفية لمساعدة الآخرين ليست مؤقتة، بل تراكمية مع الاستمرار، وتظهر في كل من التطوع الرسمي والمساعدة غير الرسمية". وتربط النتائج هذه الفوائد بتقليل آثار التوتر المزمن والالتهابات في الجسم، وتعزيز الروابط الاجتماعية، مما يدعم اعتبار التطوع والترابط الاجتماعي جزءاً أساسياً من استراتيجيات الصحة العامة، خاصة مع ارتفاع مخاطر الخرف وألزهايمر لدى كبار السن. وختم هان قائلاً: "كثير من كبار السن، حتى أولئك الذين يعانون مشكلات صحية، قادرون على تقديم إسهامات قيمة للمجتمع، وهم في الوقت نفسه يجنون فوائد معرفية حقيقية من هذا العطاء".
https://sarabic.ae/20251214/دراسة-سر-النجاح-في-ريادة-الأعمال-قد-يكمن-داخل-موجات-الدماغ-1108156943.html
https://sarabic.ae/20251213/دراسة-اكتئاب-الوالدين-يؤثر-على-دماغ-الأطفال-ويزيد-خطر-إصابتهم-بالاكتئاب--1108134508.html
https://sarabic.ae/20251205/دراسة-توضح-العلاقة-بين-نمط-القيادة-اليومي-وصحة-الدماغ---1107832697.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/04/1085736820_542:0:3273:2048_1920x0_80_0_0_867101e2f73bd7292c2b8e54ec3f79a7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية
منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية

دراسة: مساعدة الآخرين تبطئ شيخوخة الدماغ

14:33 GMT 20.12.2025
© Photo / unsplash/Robina Weermeijerالدماغ
الدماغ - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2025
© Photo / unsplash/Robina Weermeijer
تابعنا عبر
كشفت دراسة علمية حديثة عن أن تخصيص ساعات قليلة أسبوعياً لمساعدة الآخرين، سواء عبر التطوع الرسمي أو الأعمال غير الرسمية مثل دعم الجيران أو الأصدقاء، يمكن أن يبطئ بشكل ملحوظ تدهور الوظائف الإدراكية المرتبط بالتقدم في العمر، ويحمي الدماغ من الشيخوخة المبكرة.
الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعة تكساس في أوستن بالتعاون مع جامعة ماساتشوستس في بوسطن، ونشرت في دورية "Social Science & Medicine"، تابعت أكثر من 30 ألف بالغ أمريكي فوق سن 51 عاماً على مدى عقدين من الزمن، مستخدمة بيانات من "دراسة الصحة والتقاعد" الوطنية الأمريكية، وفقا لموقع "ساينس دايلي" العلمي.
قد يكمن سر النجاح في ريادة الأعمال في موجات الدماغ - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2025
مجتمع
دراسة: سر النجاح في ريادة الأعمال قد يكمن داخل موجات الدماغ
14 ديسمبر, 18:39 GMT

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يقضون ساعتين إلى أربع ساعات أسبوعياً في مساعدة الآخرين خارج نطاق الأسرة المباشرة، شهدوا انخفاضاً في معدل التدهور المعرفي بنسبة تتراوح بين 15% و20% مقارنة بغيرهم.

والأهم أن هذه الفائدة تراكمية وتزداد مع الاستمرارية، حتى لو كانت المساعدة بسيطة مثل توصيل شخص إلى موعد طبي أو رعاية أطفال أو مساعدة في أعمال يومية.
اكتئاب، يأس - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2025
مجتمع
دراسة: اكتئاب الوالدين يؤثر على دماغ الأطفال ويزيد خطر إصابتهم بالاكتئاب
13 ديسمبر, 19:02 GMT
وقال الباحث الرئيسي في الدراسة، الأستاذ المساعد ساي هوانغ هان من جامعة تكساس في أوستن: "الأعمال اليومية للدعم، سواء كانت منظمة أو شخصية، لها تأثير معرفي دائم. ما أدهشنا هو أن الفوائد المعرفية لمساعدة الآخرين ليست مؤقتة، بل تراكمية مع الاستمرار، وتظهر في كل من التطوع الرسمي والمساعدة غير الرسمية".
وأكدت الدراسة، بعد التحكم في عوامل أخرى مثل المستوى التعليمي والاقتصادي والصحة الجسدية والنفسية، أن كلا النوعين من المساعدة يقدمان فوائد متساوية تقريباً، مفندة الاعتقاد السائد بأن التطوع المنظم وحده هو الأكثر فعالية. كما حذرت من أن الانسحاب التام من مثل هذه الأنشطة يرتبط بتدهور معرفي أسرع.
الدماغ - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2025
مجتمع
دراسة توضح العلاقة بين نمط القيادة اليومي وصحة الدماغ
5 ديسمبر, 08:14 GMT
وتربط النتائج هذه الفوائد بتقليل آثار التوتر المزمن والالتهابات في الجسم، وتعزيز الروابط الاجتماعية، مما يدعم اعتبار التطوع والترابط الاجتماعي جزءاً أساسياً من استراتيجيات الصحة العامة، خاصة مع ارتفاع مخاطر الخرف وألزهايمر لدى كبار السن.
وختم هان قائلاً: "كثير من كبار السن، حتى أولئك الذين يعانون مشكلات صحية، قادرون على تقديم إسهامات قيمة للمجتمع، وهم في الوقت نفسه يجنون فوائد معرفية حقيقية من هذا العطاء".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала