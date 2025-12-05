https://sarabic.ae/20251205/دراسة-توضح-العلاقة-بين-نمط-القيادة-اليومي-وصحة-الدماغ---1107832697.html

دراسة توضح العلاقة بين نمط القيادة اليومي وصحة الدماغ

دراسة توضح العلاقة بين نمط القيادة اليومي وصحة الدماغ

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة أمريكية حديثة أن أنماط القيادة اليومية، مثل الابتعاد عن الطرق الجديدة أو تقليل عدد الرحلات، قد تكون إشارة مبكرة إلى التراجع الإدراكي

ووفقًا للبحث الذي أجراه باحثون في جامعة واشنطن بسانت لويس، فإن ميل كبار السن إلى القيادة لمسافات أقصر والاعتماد على الطرق المألوفة، يشير إلى زيادة محتملة في المخاطر المستقبلية، بما في ذلك التعرض لحوادث الطرق، بحسب ماذكر موقع "ساينس أليرت". اعتمدت الدراسة على تحليل بيانات قيادة 56 شخصًا يعانون من ضعف إدراكي خفيف، مقارنة بـ242 مشاركًا آخرين خاليين من أي مشاكل معرفية، بمتوسط أعمار 75 عامًا. وكان التحليل اللافت أن بيانات القيادة وحدها، دون أي معلومات إضافية، سمحت للباحثين بتحديد الأشخاص المصابين بالضعف الإدراكي بدقة 82%، فيما ارتفعت الدقة إلى 87% عند دمجها مع نتائج اختبارات الذاكرة والعوامل الديموغرافية. ويضيف بابولال أن القيادة تبدو نشاطًا تلقائيًا للوهلة الأولى، لكنها تتطلب في الواقع تركيزًا وتنسيقًا ذهنيًا كبيرين، مما يجعل تغييراتها مؤشرًا هامًا. ويؤكد: "رصد سلوك القيادة قد يساعد في حماية كبار السن من الحوادث عبر التدخل المبكر، قبل أن يقع حادث فعلي. وفي الوقت ذاته، يجب مراعاة خصوصية الأفراد وضمان استخدام البيانات وفق معايير أخلاقية".

