دراسة توضح العلاقة بين نمط القيادة اليومي وصحة الدماغ

عربي
بوتين ومودي يعقدان مؤتمرا صحفيا عقب محادثاتهما في نيودلهي- عاجل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:17 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:17 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:32 GMT
12 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:44 GMT
17 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
13:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:19 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
13:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
خبير: زيارة الرئيس بوتين للهند تؤكد تشكيل نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة القوات الجنوبية على حضرموت والمهرة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
87 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
حصاد الجولة الأولى من كأس العرب.. بداية نارية ومفاجآت بالجملة
09:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
10:03 GMT
45 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
12:49 GMT
10 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
13:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة القوات الجنوبية على حضرموت والمهرة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
17:33 GMT
22 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20251205/دراسة-توضح-العلاقة-بين-نمط-القيادة-اليومي-وصحة-الدماغ---1107832697.html
دراسة توضح العلاقة بين نمط القيادة اليومي وصحة الدماغ
دراسة توضح العلاقة بين نمط القيادة اليومي وصحة الدماغ
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة أمريكية حديثة أن أنماط القيادة اليومية، مثل الابتعاد عن الطرق الجديدة أو تقليل عدد الرحلات، قد تكون إشارة مبكرة إلى التراجع الإدراكي، مما يجعل... 05.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-05T08:14+0000
2025-12-05T08:14+0000
مجتمع
الولايات المتحدة الأمريكية
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/04/1085736820_0:0:3639:2048_1920x0_80_0_0_4753bafab4eeb47be020a83d72656f45.jpg
ووفقًا للبحث الذي أجراه باحثون في جامعة واشنطن بسانت لويس، فإن ميل كبار السن إلى القيادة لمسافات أقصر والاعتماد على الطرق المألوفة، يشير إلى زيادة محتملة في المخاطر المستقبلية، بما في ذلك التعرض لحوادث الطرق، بحسب ماذكر موقع "ساينس أليرت". اعتمدت الدراسة على تحليل بيانات قيادة 56 شخصًا يعانون من ضعف إدراكي خفيف، مقارنة بـ242 مشاركًا آخرين خاليين من أي مشاكل معرفية، بمتوسط أعمار 75 عامًا. وكان التحليل اللافت أن بيانات القيادة وحدها، دون أي معلومات إضافية، سمحت للباحثين بتحديد الأشخاص المصابين بالضعف الإدراكي بدقة 82%، فيما ارتفعت الدقة إلى 87% عند دمجها مع نتائج اختبارات الذاكرة والعوامل الديموغرافية. ويضيف بابولال أن القيادة تبدو نشاطًا تلقائيًا للوهلة الأولى، لكنها تتطلب في الواقع تركيزًا وتنسيقًا ذهنيًا كبيرين، مما يجعل تغييراتها مؤشرًا هامًا. ويؤكد: "رصد سلوك القيادة قد يساعد في حماية كبار السن من الحوادث عبر التدخل المبكر، قبل أن يقع حادث فعلي. وفي الوقت ذاته، يجب مراعاة خصوصية الأفراد وضمان استخدام البيانات وفق معايير أخلاقية".
https://sarabic.ae/20251203/متى-يجب-أن-تعطي-طفلك-هاتفا-ذكيا؟-دراسة-تحدد-السن-المناسب-1107767710.html
https://sarabic.ae/20251202/دراسة-توضح-لماذا-تصدر-القطط-مواء-أكثر-عند-تحية-الرجل؟-1107739264.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/04/1085736820_542:0:3273:2048_1920x0_80_0_0_867101e2f73bd7292c2b8e54ec3f79a7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, منوعات
الولايات المتحدة الأمريكية, منوعات

دراسة توضح العلاقة بين نمط القيادة اليومي وصحة الدماغ

08:14 GMT 05.12.2025
© Photo / unsplash/Robina Weermeijerالدماغ
الدماغ - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2025
© Photo / unsplash/Robina Weermeijer
تابعنا عبر
كشفت دراسة أمريكية حديثة أن أنماط القيادة اليومية، مثل الابتعاد عن الطرق الجديدة أو تقليل عدد الرحلات، قد تكون إشارة مبكرة إلى التراجع الإدراكي، مما يجعل مراقبة سلوك السائقين أداة حاسمة للتشخيص المبكر.
ووفقًا للبحث الذي أجراه باحثون في جامعة واشنطن بسانت لويس، فإن ميل كبار السن إلى القيادة لمسافات أقصر والاعتماد على الطرق المألوفة، يشير إلى زيادة محتملة في المخاطر المستقبلية، بما في ذلك التعرض لحوادث الطرق، بحسب ماذكر موقع "ساينس أليرت".
هاتف ذكي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2025
مجتمع
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
3 ديسمبر, 09:34 GMT
وأوضح عالم الأعصاب جانش بابولال أن تحديد السائقين غير الآمنين يُعد تحديًا كبيرًا، مشيرًا إلى: "الاعتماد على بيانات نظام تحديد المواقع (GPS) يمنحنا قدرة أعلى على رصد الضعف الإدراكي مقارنة بالاعتماد فقط على العمر أو الاختبارات الذهنية أو العوامل الوراثية المرتبطة بالزهايمر".
اعتمدت الدراسة على تحليل بيانات قيادة 56 شخصًا يعانون من ضعف إدراكي خفيف، مقارنة بـ242 مشاركًا آخرين خاليين من أي مشاكل معرفية، بمتوسط أعمار 75 عامًا.
قطط بالاس الصغيرة في الحظيرة الصيفية في نوفوسيبيرسك، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
مجتمع
دراسة توضح.. لماذا تصدر القطط مواء أكثر عند تحية الرجل؟
2 ديسمبر, 16:29 GMT
وخلال متابعة استمرت نحو 40 شهرًا، وفقًا لمجلة "Neurology"، أظهرت البيانات أن المصابين بالضعف الإدراكي قادوا سياراتهم بوتيرة أقل، وزادوا من عدد الوجهات المألوفة، وسلكوا طرقًا أبسط وبسرعات أقل.
وكان التحليل اللافت أن بيانات القيادة وحدها، دون أي معلومات إضافية، سمحت للباحثين بتحديد الأشخاص المصابين بالضعف الإدراكي بدقة 82%، فيما ارتفعت الدقة إلى 87% عند دمجها مع نتائج اختبارات الذاكرة والعوامل الديموغرافية.
ويضيف بابولال أن القيادة تبدو نشاطًا تلقائيًا للوهلة الأولى، لكنها تتطلب في الواقع تركيزًا وتنسيقًا ذهنيًا كبيرين، مما يجعل تغييراتها مؤشرًا هامًا.
ويؤكد: "رصد سلوك القيادة قد يساعد في حماية كبار السن من الحوادث عبر التدخل المبكر، قبل أن يقع حادث فعلي. وفي الوقت ذاته، يجب مراعاة خصوصية الأفراد وضمان استخدام البيانات وفق معايير أخلاقية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала