دراسة توضح العلاقة بين نمط القيادة اليومي وصحة الدماغ
05.12.2025
ووفقًا للبحث الذي أجراه باحثون في جامعة واشنطن بسانت لويس، فإن ميل كبار السن إلى القيادة لمسافات أقصر والاعتماد على الطرق المألوفة، يشير إلى زيادة محتملة في المخاطر المستقبلية، بما في ذلك التعرض لحوادث الطرق، بحسب ماذكر موقع "ساينس أليرت". اعتمدت الدراسة على تحليل بيانات قيادة 56 شخصًا يعانون من ضعف إدراكي خفيف، مقارنة بـ242 مشاركًا آخرين خاليين من أي مشاكل معرفية، بمتوسط أعمار 75 عامًا. وكان التحليل اللافت أن بيانات القيادة وحدها، دون أي معلومات إضافية، سمحت للباحثين بتحديد الأشخاص المصابين بالضعف الإدراكي بدقة 82%، فيما ارتفعت الدقة إلى 87% عند دمجها مع نتائج اختبارات الذاكرة والعوامل الديموغرافية. ويضيف بابولال أن القيادة تبدو نشاطًا تلقائيًا للوهلة الأولى، لكنها تتطلب في الواقع تركيزًا وتنسيقًا ذهنيًا كبيرين، مما يجعل تغييراتها مؤشرًا هامًا. ويؤكد: "رصد سلوك القيادة قد يساعد في حماية كبار السن من الحوادث عبر التدخل المبكر، قبل أن يقع حادث فعلي. وفي الوقت ذاته، يجب مراعاة خصوصية الأفراد وضمان استخدام البيانات وفق معايير أخلاقية".
كشفت دراسة أمريكية حديثة أن أنماط القيادة اليومية، مثل الابتعاد عن الطرق الجديدة أو تقليل عدد الرحلات، قد تكون إشارة مبكرة إلى التراجع الإدراكي، مما يجعل مراقبة سلوك السائقين أداة حاسمة للتشخيص المبكر.
ووفقًا للبحث الذي أجراه باحثون في جامعة واشنطن بسانت لويس، فإن ميل كبار السن إلى القيادة لمسافات أقصر والاعتماد على الطرق المألوفة، يشير إلى زيادة محتملة في المخاطر المستقبلية، بما في ذلك التعرض لحوادث الطرق، بحسب ماذكر موقع
"ساينس أليرت".
وأوضح عالم الأعصاب جانش بابولال أن تحديد السائقين غير الآمنين يُعد تحديًا كبيرًا، مشيرًا إلى: "الاعتماد على بيانات نظام تحديد المواقع (GPS) يمنحنا قدرة أعلى على رصد الضعف الإدراكي مقارنة بالاعتماد فقط على العمر أو الاختبارات الذهنية أو العوامل الوراثية المرتبطة بالزهايمر".
اعتمدت الدراسة على تحليل بيانات قيادة 56 شخصًا يعانون من ضعف إدراكي
خفيف، مقارنة بـ242 مشاركًا آخرين خاليين من أي مشاكل معرفية، بمتوسط أعمار 75 عامًا.
وخلال متابعة استمرت نحو 40 شهرًا، وفقًا لمجلة "Neurology"، أظهرت البيانات أن المصابين بالضعف الإدراكي قادوا سياراتهم بوتيرة أقل، وزادوا من عدد الوجهات المألوفة، وسلكوا طرقًا أبسط وبسرعات أقل.
وكان التحليل اللافت أن بيانات القيادة وحدها، دون أي معلومات إضافية، سمحت للباحثين بتحديد الأشخاص المصابين بالضعف الإدراكي بدقة 82%، فيما ارتفعت الدقة إلى 87% عند دمجها مع نتائج اختبارات الذاكرة
والعوامل الديموغرافية.
ويضيف بابولال أن القيادة تبدو نشاطًا تلقائيًا للوهلة الأولى، لكنها تتطلب في الواقع تركيزًا وتنسيقًا ذهنيًا كبيرين، مما يجعل تغييراتها مؤشرًا هامًا.
ويؤكد: "رصد سلوك القيادة قد يساعد في حماية كبار السن من الحوادث عبر التدخل المبكر، قبل أن يقع حادث فعلي. وفي الوقت ذاته، يجب مراعاة خصوصية الأفراد وضمان استخدام البيانات وفق معايير أخلاقية".