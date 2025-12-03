https://sarabic.ae/20251203/متى-يجب-أن-تعطي-طفلك-هاتفا-ذكيا؟-دراسة-تحدد-السن-المناسب-1107767710.html
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
حلل الباحثون بيانات أكثر من 10,500 طفل مشارك في "دراسة التطور المعرفي لدماغ المراهقين"، وهي أكبر دراسة طويلة الأمد لتطور أدمغة الأطفال في الولايات المتحدة، وفقا لموقع "نيويورك بوست". وركز الباحثون على مجموعة فرعية من الأطفال لم يكن لديهم هاتف في سن 12 عاماً، فوجدوا أن الذين حصلوا عليه بعد عام واحد فقط سجلوا أعراضاً صحية عقلية أسوأ ونوماً أقل جودة من الذين بقوا من دون هاتف. وقال الدكتور ران بارزيلاي، المؤلف الرئيسي للدراسة وطبيب نفسي للأطفال والمراهقين في مستشفى الأطفال بفيلادلفيا: "عندما تعطي طفلك هاتفاً ذكياً، عليك أن تعامله كقرار طبي مهم يؤثر على صحته، وأن تتصرف وفقاً لذلك". الدراسة لم تثبت علاقة سببية مباشرة، لكنها أشارت إلى أن الهواتف الذكية قد تقلل من وقت التواصل الاجتماعي الواقعي وممارسة الرياضة والنوم، وهي عوامل حاسمة خلال مرحلة المراهقة الحساسة. أما بخصوص النوم، فأشار الدكتور جيسون ناجاتا من جامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو إلى دراسته السابقة عام 2023، التي وجدت أن 63% من الأطفال بين 11 و12 عاماً لديهم جهاز إلكتروني في غرفة نومهم، وأن 17% منهم استيقظوا بسبب إشعارات الهاتف خلال الأسبوع السابق. وينصح ناجاتا بإبعاد الهواتف تماماً عن غرف النوم ليلاً حتى لو كان الطفل قد حصل على الجهاز بالفعل. الخلاصة التي يجمع عليها الباحثون: كلما تأخر منح الطفل هاتفاً ذكياً بعد سن 12 عاماً، قلّت المخاطر الصحية المرتبطة به.
09:34 GMT 03.12.2025 (تم التحديث: 09:54 GMT 03.12.2025)
نشرت مجلة "طب الأطفال" الأمريكية، يوم الاثنين الماضي، دراسة جديدة تؤكد أن منح الأطفال هاتفاً ذكياً قبل سن 12 عاماً يرتبط بمخاطر صحية أعلى، من بينها الاكتئاب والسمنة واضطرابات النوم.
حلل الباحثون بيانات أكثر من 10,500 طفل مشارك في "دراسة التطور المعرفي لدماغ المراهقين"، وهي أكبر دراسة طويلة الأمد لتطور أدمغة الأطفال في الولايات المتحدة، وفقا لموقع
"نيويورك بوست".
وأظهرت النتائج أن الأطفال الذين حصلوا على هاتف ذكي لأول مرة قبل بلوغهم 12 عاماً، كانوا أكثر عرضة لمشكلات الصحة النفسية والسمنة وقلة النوم مقارنة بأقرانهم الذين تأخروا في الحصول عليه.
وركز الباحثون على مجموعة فرعية من الأطفال لم يكن لديهم هاتف في سن 12 عاماً، فوجدوا أن الذين حصلوا عليه بعد عام واحد فقط سجلوا أعراضاً صحية عقلية أسوأ ونوماً أقل جودة من الذين بقوا من دون هاتف.
وقال الدكتور ران بارزيلاي، المؤلف الرئيسي للدراسة وطبيب نفسي للأطفال والمراهقين في مستشفى الأطفال بفيلادلفيا: "عندما تعطي طفلك هاتفاً ذكياً
، عليك أن تعامله كقرار طبي مهم يؤثر على صحته، وأن تتصرف وفقاً لذلك".
الدراسة لم تثبت علاقة سببية مباشرة، لكنها أشارت إلى أن الهواتف الذكية قد تقلل من وقت التواصل الاجتماعي الواقعي وممارسة الرياضة والنوم، وهي عوامل حاسمة خلال مرحلة المراهقة الحساسة.
من جهتها، دعت الدكتورة جاكلين نيسي، أستاذة الطب النفسي بجامعة براون ومؤلفة نشرة "تكنو سابينس"، الآباء إلى عدم انتظار أدلة قاطعة، والثقة بحدسهم في تأخير منح الأطفال هواتف ذكية قدر الإمكان، خاصة أن الجهاز يفتح الباب أمام الإنترنت بلا حدود.
أما بخصوص النوم، فأشار الدكتور جيسون ناجاتا من جامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو إلى دراسته السابقة عام 2023، التي وجدت أن 63% من الأطفال بين 11 و12 عاماً لديهم جهاز إلكتروني في غرفة نومهم، وأن 17% منهم استيقظوا بسبب إشعارات الهاتف خلال الأسبوع السابق.
وينصح ناجاتا بإبعاد الهواتف تماماً عن غرف النوم ليلاً حتى لو كان الطفل قد حصل على الجهاز بالفعل.
الخلاصة التي يجمع عليها الباحثون: كلما تأخر منح الطفل هاتفاً ذكياً بعد سن 12 عاماً، قلّت المخاطر الصحية
المرتبطة به.