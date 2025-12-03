عربي
القوات الروسية تحرر بلدة تشيرفونويه في مقاطعة زابوروجيه - وزارة الدفاع
مجتمع
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
نشرت مجلة "طب الأطفال" الأمريكية، يوم الاثنين الماضي، دراسة جديدة تؤكد أن منح الأطفال هاتفاً ذكياً قبل سن 12 عاماً يرتبط بمخاطر صحية أعلى، من بينها الاكتئاب والسمنة واضطرابات النوم.
حلل الباحثون بيانات أكثر من 10,500 طفل مشارك في "دراسة التطور المعرفي لدماغ المراهقين"، وهي أكبر دراسة طويلة الأمد لتطور أدمغة الأطفال في الولايات المتحدة، وفقا لموقع "نيويورك بوست". وركز الباحثون على مجموعة فرعية من الأطفال لم يكن لديهم هاتف في سن 12 عاماً، فوجدوا أن الذين حصلوا عليه بعد عام واحد فقط سجلوا أعراضاً صحية عقلية أسوأ ونوماً أقل جودة من الذين بقوا من دون هاتف. وقال الدكتور ران بارزيلاي، المؤلف الرئيسي للدراسة وطبيب نفسي للأطفال والمراهقين في مستشفى الأطفال بفيلادلفيا: "عندما تعطي طفلك هاتفاً ذكياً، عليك أن تعامله كقرار طبي مهم يؤثر على صحته، وأن تتصرف وفقاً لذلك". الدراسة لم تثبت علاقة سببية مباشرة، لكنها أشارت إلى أن الهواتف الذكية قد تقلل من وقت التواصل الاجتماعي الواقعي وممارسة الرياضة والنوم، وهي عوامل حاسمة خلال مرحلة المراهقة الحساسة. أما بخصوص النوم، فأشار الدكتور جيسون ناجاتا من جامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو إلى دراسته السابقة عام 2023، التي وجدت أن 63% من الأطفال بين 11 و12 عاماً لديهم جهاز إلكتروني في غرفة نومهم، وأن 17% منهم استيقظوا بسبب إشعارات الهاتف خلال الأسبوع السابق. وينصح ناجاتا بإبعاد الهواتف تماماً عن غرف النوم ليلاً حتى لو كان الطفل قد حصل على الجهاز بالفعل. الخلاصة التي يجمع عليها الباحثون: كلما تأخر منح الطفل هاتفاً ذكياً بعد سن 12 عاماً، قلّت المخاطر الصحية المرتبطة به.
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب

09:34 GMT 03.12.2025 (تم التحديث: 09:54 GMT 03.12.2025)
CC0 / pixabay.com / هاتف ذكي
هاتف ذكي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2025
CC0 / pixabay.com /
تابعنا عبر
نشرت مجلة "طب الأطفال" الأمريكية، يوم الاثنين الماضي، دراسة جديدة تؤكد أن منح الأطفال هاتفاً ذكياً قبل سن 12 عاماً يرتبط بمخاطر صحية أعلى، من بينها الاكتئاب والسمنة واضطرابات النوم.
حلل الباحثون بيانات أكثر من 10,500 طفل مشارك في "دراسة التطور المعرفي لدماغ المراهقين"، وهي أكبر دراسة طويلة الأمد لتطور أدمغة الأطفال في الولايات المتحدة، وفقا لموقع "نيويورك بوست".
قطط بالاس الصغيرة في الحظيرة الصيفية في نوفوسيبيرسك، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
مجتمع
دراسة توضح.. لماذا تصدر القطط مواء أكثر عند تحية الرجل؟
أمس, 16:29 GMT

وأظهرت النتائج أن الأطفال الذين حصلوا على هاتف ذكي لأول مرة قبل بلوغهم 12 عاماً، كانوا أكثر عرضة لمشكلات الصحة النفسية والسمنة وقلة النوم مقارنة بأقرانهم الذين تأخروا في الحصول عليه.

وركز الباحثون على مجموعة فرعية من الأطفال لم يكن لديهم هاتف في سن 12 عاماً، فوجدوا أن الذين حصلوا عليه بعد عام واحد فقط سجلوا أعراضاً صحية عقلية أسوأ ونوماً أقل جودة من الذين بقوا من دون هاتف.
وقال الدكتور ران بارزيلاي، المؤلف الرئيسي للدراسة وطبيب نفسي للأطفال والمراهقين في مستشفى الأطفال بفيلادلفيا: "عندما تعطي طفلك هاتفاً ذكياً، عليك أن تعامله كقرار طبي مهم يؤثر على صحته، وأن تتصرف وفقاً لذلك".
تعليم الموسيقى لدى الأطفال - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2025
مجتمع
دراسة توضح لماذا تزيد الشهرة من خطر الوفاة المبكرة لدى الموسيقيين
1 ديسمبر, 14:52 GMT
الدراسة لم تثبت علاقة سببية مباشرة، لكنها أشارت إلى أن الهواتف الذكية قد تقلل من وقت التواصل الاجتماعي الواقعي وممارسة الرياضة والنوم، وهي عوامل حاسمة خلال مرحلة المراهقة الحساسة.
من جهتها، دعت الدكتورة جاكلين نيسي، أستاذة الطب النفسي بجامعة براون ومؤلفة نشرة "تكنو سابينس"، الآباء إلى عدم انتظار أدلة قاطعة، والثقة بحدسهم في تأخير منح الأطفال هواتف ذكية قدر الإمكان، خاصة أن الجهاز يفتح الباب أمام الإنترنت بلا حدود.
وشم - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2025
مجتمع
دراسة: الوشم يزيد خطر الإصابة بهذا المرض بنسبة 29%
29 نوفمبر, 16:48 GMT
أما بخصوص النوم، فأشار الدكتور جيسون ناجاتا من جامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو إلى دراسته السابقة عام 2023، التي وجدت أن 63% من الأطفال بين 11 و12 عاماً لديهم جهاز إلكتروني في غرفة نومهم، وأن 17% منهم استيقظوا بسبب إشعارات الهاتف خلال الأسبوع السابق.
وينصح ناجاتا بإبعاد الهواتف تماماً عن غرف النوم ليلاً حتى لو كان الطفل قد حصل على الجهاز بالفعل.
الخلاصة التي يجمع عليها الباحثون: كلما تأخر منح الطفل هاتفاً ذكياً بعد سن 12 عاماً، قلّت المخاطر الصحية المرتبطة به.
