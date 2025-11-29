عربي
دراسة: الوشم يزيد خطر الإصابة بهذا المرض بنسبة 29%
وأشار تقرير نشره موقع "ساينس أليرت" العلمي، إلى أن الباحثين في السويد راقبوا آلاف الأشخاص المسجلين في السجل الوطني للسرطان، وركزوا على من تتراوح أعمارهم بين 20 و60 عاماً، وتم تشخيص إصابتهم بسرطان الجلد (الميلانوما) عام 2017، أو بسرطان الخلايا الحرشفية بين 2014 و2017. ولم يجد الباحثون أي ارتباط بين الوشم وزيادة خطر الإصابة بسرطان الخلايا الحرشفية، رغم أن كلا النوعين من السرطان يرتبطان عادة بالتعرض للأشعة فوق البنفسجية، لكنهما ينشآن من خلايا جلدية مختلفة ويختلفان في درجة الخطورة. وتأتي هذه النتائج في وقت يحمل فيه واحد من كل ثلاثة بالغين في السويد وشماً على الأقل، وسط انتشار واسع لثقافة الوشم كوسيلة للتعبير عن الذات بين الشباب. وأوضح الباحثون أن صعوبة إجراء دراسات طويلة الأمد على سرطان الجلد – بسبب ندرته النسبية وتطوره البطيء – جعلت من استغلال السجلات الوطنية السويدية عالية الدقة الطريقة الأمثل للتوصل إلى هذه النتائج.
حذرت دراسة علمية سويدية حديثة من أن الوشم قد يزيد من مخاطر الإصابة بسرطان الجلد الخطير (الميلانوما) بنسبة 29% مقارنة بمن لا يحملون وشماً، فيما لم يُسجل تأثير مماثل على سرطان الخلايا الحرشفية.
وأشار تقرير نشره موقع "ساينس أليرت" العلمي، إلى أن الباحثين في السويد راقبوا آلاف الأشخاص المسجلين في السجل الوطني للسرطان، وركزوا على من تتراوح أعمارهم بين 20 و60 عاماً، وتم تشخيص إصابتهم بسرطان الجلد (الميلانوما) عام 2017، أو بسرطان الخلايا الحرشفية بين 2014 و2017.
صبار - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2025
مجتمع
دراسة: مركب طبيعي في هذا النبات قد يكون مفتاحا لعلاج الزهايمر
14:57 GMT
وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يحملون وشماً أكثر عرضة بنسبة 29% للإصابة بسرطان الجلد الخبيث، مع ملاحظة أن الخطر يرتفع لدى من مضى على وشمهم أكثر من عشر سنوات.
ولم يجد الباحثون أي ارتباط بين الوشم وزيادة خطر الإصابة بسرطان الخلايا الحرشفية، رغم أن كلا النوعين من السرطان يرتبطان عادة بالتعرض للأشعة فوق البنفسجية، لكنهما ينشآن من خلايا جلدية مختلفة ويختلفان في درجة الخطورة.
الشيخوخة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2025
مجتمع
دراسة: البشر لا يشيخون تدريجيا... الكشف عن قفزات حادة في هذا العمر
27 نوفمبر, 09:31 GMT
وتأتي هذه النتائج في وقت يحمل فيه واحد من كل ثلاثة بالغين في السويد وشماً على الأقل، وسط انتشار واسع لثقافة الوشم كوسيلة للتعبير عن الذات بين الشباب.
وأوضح الباحثون أن صعوبة إجراء دراسات طويلة الأمد على سرطان الجلد – بسبب ندرته النسبية وتطوره البطيء – جعلت من استغلال السجلات الوطنية السويدية عالية الدقة الطريقة الأمثل للتوصل إلى هذه النتائج.
