دراسة: الوشم يزيد خطر الإصابة بهذا المرض بنسبة 29%

حذرت دراسة علمية سويدية حديثة من أن الوشم قد يزيد من مخاطر الإصابة بسرطان الجلد الخطير (الميلانوما) بنسبة 29% مقارنة بمن لا يحملون وشماً، فيما لم يُسجل تأثير...

وأشار تقرير نشره موقع "ساينس أليرت" العلمي، إلى أن الباحثين في السويد راقبوا آلاف الأشخاص المسجلين في السجل الوطني للسرطان، وركزوا على من تتراوح أعمارهم بين 20 و60 عاماً، وتم تشخيص إصابتهم بسرطان الجلد (الميلانوما) عام 2017، أو بسرطان الخلايا الحرشفية بين 2014 و2017. ولم يجد الباحثون أي ارتباط بين الوشم وزيادة خطر الإصابة بسرطان الخلايا الحرشفية، رغم أن كلا النوعين من السرطان يرتبطان عادة بالتعرض للأشعة فوق البنفسجية، لكنهما ينشآن من خلايا جلدية مختلفة ويختلفان في درجة الخطورة. وتأتي هذه النتائج في وقت يحمل فيه واحد من كل ثلاثة بالغين في السويد وشماً على الأقل، وسط انتشار واسع لثقافة الوشم كوسيلة للتعبير عن الذات بين الشباب. وأوضح الباحثون أن صعوبة إجراء دراسات طويلة الأمد على سرطان الجلد – بسبب ندرته النسبية وتطوره البطيء – جعلت من استغلال السجلات الوطنية السويدية عالية الدقة الطريقة الأمثل للتوصل إلى هذه النتائج.

