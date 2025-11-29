https://sarabic.ae/20251129/دراسة-مركب-طبيعي-في-هذا-النبات-قد-يكون-مفتاحا-لعلاج-الزهايمر-1107619077.html

دراسة: مركب طبيعي في هذا النبات قد يكون مفتاحا لعلاج الزهايمر

دراسة: مركب طبيعي في هذا النبات قد يكون مفتاحا لعلاج الزهايمر

سبوتنيك عربي

كشف فريق علمي عن مركبات نشطة مستخلصة من نبات الصبار قادرة على دعم صحة الدماغ وإبطاء فقدان الذاكرة المرتبط بمرض الزهايمر، وهو السبب الأكثر شيوعاً للخرف في... 29.11.2025, سبوتنيك عربي

وأظهرت الدراسة الحديثة أن مركبات مستخلصة من الصبار قادرة على تثبيط إنزيمين رئيسيين مرتبطين بتدهور الذاكرة هما: الأسيتيل كولينستراز (AChE) والبيوتريل كولينستراز (BChE)، وفقا لموقع "سايتك ديلي". ويُعزى مرض الزهايمر إلى تراكم بروتينات سامة في الدماغ ونقص مادة الأسيتيل كولين، وهي ناقل عصبي أساسي لعمليات التعلم والذاكرة. وفي حين تخفف الأدوية الحالية الأعراض مؤقتاً، فإنها لا توقف تقدم المرض. وباستخدام تقنيات محاكاة الالتحام الجزيئي والديناميكيات الجزيئية، أثبت الباحثون أن بيتا-سيتوستيرول يرتبط بقوة بكلا الإنزيمين، متفوقاً على مركبات أخرى مثل حمض السكسينيك، مما يمنحه قدرة محتملة كمثبط مزدوج قد يكون حاسماً في مواجهة المرض. وأكد الفريق أن البحث لا يزال في مرحلة المحاكاة الحاسوبية، وأن الخطوات المقبلة ستشمل اختبارات معملية ثم تجارب سريرية لتقييم النتائج على المرضى الفعليين. ويُعد هذا الاكتشاف خطوة أولية مهمة نحو استغلال نبات الصبار كمصدر طبيعي محتمل لعلاجات مبتكرة للزهايمر وأمراض الدماغ المزمنة، في وقت يواصل فيه العلماء البحث عن خيارات أكثر أماناً وفعالية لملايين المرضى حول العالم.

سبوتنيك عربي

