دراسة: مركب طبيعي في هذا النبات قد يكون مفتاحا لعلاج الزهايمر
كشف فريق علمي عن مركبات نشطة مستخلصة من نبات الصبار قادرة على دعم صحة الدماغ وإبطاء فقدان الذاكرة المرتبط بمرض الزهايمر، وهو السبب الأكثر شيوعاً للخرف في...
وأظهرت الدراسة الحديثة أن مركبات مستخلصة من الصبار قادرة على تثبيط إنزيمين رئيسيين مرتبطين بتدهور الذاكرة هما: الأسيتيل كولينستراز (AChE) والبيوتريل كولينستراز (BChE)، وفقا لموقع "سايتك ديلي". ويُعزى مرض الزهايمر إلى تراكم بروتينات سامة في الدماغ ونقص مادة الأسيتيل كولين، وهي ناقل عصبي أساسي لعمليات التعلم والذاكرة. وفي حين تخفف الأدوية الحالية الأعراض مؤقتاً، فإنها لا توقف تقدم المرض. وباستخدام تقنيات محاكاة الالتحام الجزيئي والديناميكيات الجزيئية، أثبت الباحثون أن بيتا-سيتوستيرول يرتبط بقوة بكلا الإنزيمين، متفوقاً على مركبات أخرى مثل حمض السكسينيك، مما يمنحه قدرة محتملة كمثبط مزدوج قد يكون حاسماً في مواجهة المرض. وأكد الفريق أن البحث لا يزال في مرحلة المحاكاة الحاسوبية، وأن الخطوات المقبلة ستشمل اختبارات معملية ثم تجارب سريرية لتقييم النتائج على المرضى الفعليين. ويُعد هذا الاكتشاف خطوة أولية مهمة نحو استغلال نبات الصبار كمصدر طبيعي محتمل لعلاجات مبتكرة للزهايمر وأمراض الدماغ المزمنة، في وقت يواصل فيه العلماء البحث عن خيارات أكثر أماناً وفعالية لملايين المرضى حول العالم.
كشف فريق علمي عن مركبات نشطة مستخلصة من نبات الصبار قادرة على دعم صحة الدماغ وإبطاء فقدان الذاكرة المرتبط بمرض الزهايمر، وهو السبب الأكثر شيوعاً للخرف في العالم.
وأظهرت الدراسة الحديثة أن مركبات مستخلصة من الصبار قادرة على تثبيط إنزيمين رئيسيين مرتبطين بتدهور الذاكرة هما: الأسيتيل كولينستراز (AChE) والبيوتريل كولينستراز (BChE)، وفقا لموقع
"سايتك ديلي".
ويُعزى مرض الزهايمر إلى تراكم بروتينات سامة في الدماغ
ونقص مادة الأسيتيل كولين، وهي ناقل عصبي أساسي لعمليات التعلم والذاكرة.
وفي حين تخفف الأدوية الحالية الأعراض مؤقتاً، فإنها لا توقف تقدم المرض.
وقالت الدكتورة مريم خضراوي، المعدة الرئيسية للدراسة: "بعد فحص جزيئات متعددة من الصبار، تبين أن مركب بيتا-سيتوستيرول هو الأكثر فعالية واستقراراً، مما يجعله مرشحاً قوياً لتطوير جيل جديد من الأدوية".
وباستخدام تقنيات محاكاة الالتحام الجزيئي والديناميكيات الجزيئية، أثبت الباحثون أن بيتا-سيتوستيرول يرتبط بقوة بكلا الإنزيمين، متفوقاً على مركبات أخرى مثل حمض السكسينيك، مما يمنحه قدرة محتملة كمثبط مزدوج قد يكون حاسماً في مواجهة المرض.
من جانبه، أوضح الدكتور سمير شتيتا، أحد معدي الدراسة: "تشير النتائج إلى إمكانات علاجية آمنة وواعدة لهذه المركبات، لكننا ما زلنا بحاجة إلى تجارب مخبرية وسريرية لتأكيد فعاليتها العملية".
وأكد الفريق أن البحث لا يزال في مرحلة المحاكاة الحاسوبية، وأن الخطوات المقبلة ستشمل اختبارات معملية ثم تجارب سريرية لتقييم النتائج على المرضى الفعليين.
ويُعد هذا الاكتشاف خطوة أولية مهمة نحو استغلال نبات الصبار كمصدر طبيعي محتمل لعلاجات مبتكرة للزهايمر
وأمراض الدماغ المزمنة، في وقت يواصل فيه العلماء البحث عن خيارات أكثر أماناً وفعالية لملايين المرضى حول العالم.