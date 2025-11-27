https://sarabic.ae/20251127/دراسة-البشر-لا-يشيخون-تدريجيا-الكشف-عن-قفزات-حادة-في-هذا-العمر--1107543758.html
دراسة: البشر لا يشيخون تدريجيا... الكشف عن قفزات حادة في هذا العمر
أعلن فريق من الأكاديمية الصينية للعلوم، في بحث نشرته مجلة "CELL" الشهيرة في يوليو/تموز 2025، عن أول "فيلم جزيئي" لشيخوخة الأعضاء، مستندًا إلى تحليل آلاف... 27.11.2025, سبوتنيك عربي
مجتمع
منوعات
الصين
الصين
الأخبار
ar_EG
أعلن فريق من الأكاديمية الصينية للعلوم، في بحث نشرته مجلة "CELL" الشهيرة في يوليو/تموز 2025، عن أول "فيلم جزيئي" لشيخوخة الأعضاء، مستندًا إلى تحليل آلاف البروتينات في أنسجة بشرية مختلفة.
وخلص الباحثون إلى أن الشريان الأورطي – الوعاء الدموي الرئيسي – يتصدر قائمة الأعضاء الأسرع شيخوخة، متفوقًا على القلب والكبد والجهاز المناعي، وفقا لموقع
"ساينس أليرت".
"هذه التغييرات ليست تدريجية، بل تحدث في محطات زمنية محددة"، يقول الدكتور يانغ دينغ، أحد قادة الفريق، مشيرًا إلى أن مستويات البروتينات المرتبطة بالشيخوخة تتغير بشكل حاد بين 45 و55 عامًا.
في هذه المرحلة، تشهد الأنسجة "إعادة تشكيل بروتيني" واسعة النطاق، ما يعزز خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل أمراض القلب
والتليف والكبد، حيث ارتفع تعبير 48 بروتينًا مرتبطًا بها مع التقدم في العمر.
اعتمد الفريق على 516 عينة نسيجية من 76 متبرعًا تتراوح أعمارهم بين 14 و68 عامًا، جميعهم توفوا بسبب إصابات دماغية عرضية، ما ضمن بيانات نقية خالية من تأثيرات الأمراض المزمنة.
المقارنة مع قواعد بيانات الأمراض أظهرت أن التغييرات البروتينية تتنبأ بدقة بمخاطر الصحة، ما يفتح أبوابًا لـ"ساعات عمرية بروتينية" خاصة بكل عضو للكشف المبكر عن الشيخوخة
.
رغم طول العمر البشري مقارنة بباقي الثدييات، يأتي ذلك مصحوبًا بتدهور وظيفي متراكم، خاصة في الأوعية الدموية والقلب.
ويبرز الشريان الأورطي كـ"مركز" للشيخوخة، حيث يفقد مرونته بسرعة، ما يزيد من مخاطر الجلطات والسكتات.