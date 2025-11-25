https://sarabic.ae/20251125/دراسة-تكشف-العمر-الفسيولوجي-لهذا-اللاعب-الدولي-1107493048.html

دراسة تكشف العمر الفسيولوجي لهذا اللاعب الدولي

وكشفت بيانات نشرتها مختبرات "ووب" الأمريكية، العلامة التجارية المتخصصة في أجهزة تتبع اللياقة البدنية، أن العمر الفسيولوجي لرونالدو يبلغ 28.7 عامًا فقط، أي أصغر من عمره الحالي باثني عشر عامًا، بحسب ماذكرت مواقع رياضية عالمية. وتعتمد هذه الدراسة على تحليل تسعة معايير تتعلق بالنوم والتمارين والحالة البدنية، بما في ذلك جودة النوم والنشاط البدني ومناطق معدل ضربات القلب وكتلة الجسم. كما أبرزت مستويات الهيموجلوبين لديه "قدرة تحمل وقدرة هوائية استثنائية، حتى في ذروة كل مباراة". وأعرب رونالدو عن سعادته بهذه النتائج في حسابه الخاص على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، حيث رد ساخرًا: "البيانات لا تكذب".وكان نادي "النصر" السعودي قد أعلن، في يونيو/حزيران الماضي، تمديد عقد نجم كرة القدم، كريستيانو رونالدو، حتى عام 2027، لينهي بذلك الجدل حول مستقبله بعد نهاية الموسم الحالي.ونشر رونالدو صورة من تجديد تعاقده مع "النصر" السعودي، وكتب معها: "لقد بدأ فصلا جديدا، نفس الشغف، نفس الحلم، فلنصنع التاريخ معا".وكان كريستيانو رونالدو انضم لنادي "النصر" في 2023، وأسهم في تعزيز مكانة الدوري السعودي عالميًا، لكنه لم يحقق أي لقب محلي أو قاري رغم تصدره قائمة هدافي الدوري بـ25 هدفا.ويعد استمرار رونالدو جزءا من استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، الداعم الرئيسي لكرة القدم السعودية، لاستقطاب نجوم العالم استعدادًا لاستضافة مونديال 2034.وسبق أن لمح نجم كرة القدم البرتغالي، إلى اعتزال محتمل في "النصر" السعودي، الذي يحظى بشعبية بين أفراد العائلة المالكة السعودية.

