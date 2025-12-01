https://sarabic.ae/20251201/دراسة-توضح-لماذا-تزيد-الشهرة-من-خطر-الوفاة-المبكرة-لدى-الموسيقيين--1107675283.html

دراسة توضح لماذا تزيد الشهرة من خطر الوفاة المبكرة لدى الموسيقيين

دراسة توضح لماذا تزيد الشهرة من خطر الوفاة المبكرة لدى الموسيقيين

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة فيتن في ألمانيا، أن الموسيقيين الذين يصلون إلى قمة الشهرة يموتون في المتوسط قبل نحو أربع سنوات ونصف مقارنة بزملائهم

شملت الدراسة مقارنة بين 324 موسيقياً حققوا شهرة عالمية وكانوا نشطين بين عامي 1950 و1990، ومثلهم عدداً من الموسيقيين الأقل شهرة، مع مطابقة دقيقة بين المجموعتين من حيث العمر والجنس والجنسية والعرق والنوع الموسيقي والحالة الفردية (منفرد أم ضمن فرقة)، وفقا لموقع "نيوز ميديكال". وقالت الباحثة الرئيسية جوهانا هيب وزملاؤها: "تشير النتائج إلى أن الشهرة بحد ذاتها مرتبطة بزيادة خطر الوفاة، مما يستدعي تدخلات صحية موجهة خصيصاً للمشاهير". وأوضح الباحثون أن الخطر المتزايد يظهر تحديداً بعد بلوغ الشهرة، مما يعزز الفرضية القائلة إن الشهرة نفسها – وليس مجرد مهنة الموسيقى – هي العامل المسبب لتقصير العمر. ورغم عدم وجود دليل سببي مباشر، اقترح الباحثون أن عوامل مثل الضغط النفسي والاجتماعي المزمن، فقدان الخصوصية، والضغط الدائم للأداء أمام جمهور هائل، قد تكون وراء هذه الظاهرة.وخلص الباحثون إلى أن الثروة الناتجة عن الشهرة قد تحسن مستوى المعيشة، لكنها لا تحمي بالضرورة من الوفاة المبكرة، مؤكدين أن الشهرة قد تشكل "عبئاً مزمناً" يفاقم المخاطر الصحية. وأشار فريق الدراسة إلى أن هذه النتائج قد تساعد في وضع برامج خاصة لدعم الصحة النفسية والجسدية للموسيقيين المشاهير، كما تقدم دروساً للجمهور الذي يرى في المشاهير قدوة في أنماط الحياة والسلوكيات الصحية.

