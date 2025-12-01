https://sarabic.ae/20251201/دراسة-توضح-لماذا-تزيد-الشهرة-من-خطر-الوفاة-المبكرة-لدى-الموسيقيين--1107675283.html
دراسة توضح لماذا تزيد الشهرة من خطر الوفاة المبكرة لدى الموسيقيين
دراسة توضح لماذا تزيد الشهرة من خطر الوفاة المبكرة لدى الموسيقيين
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة فيتن في ألمانيا، أن الموسيقيين الذين يصلون إلى قمة الشهرة يموتون في المتوسط قبل نحو أربع سنوات ونصف مقارنة بزملائهم... 01.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-01T14:52+0000
2025-12-01T14:52+0000
2025-12-01T14:52+0000
مجتمع
منوعات
أخبار ألمانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/01/1085642254_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_350f088ae4f0399da261322fe5d35d57.jpg
شملت الدراسة مقارنة بين 324 موسيقياً حققوا شهرة عالمية وكانوا نشطين بين عامي 1950 و1990، ومثلهم عدداً من الموسيقيين الأقل شهرة، مع مطابقة دقيقة بين المجموعتين من حيث العمر والجنس والجنسية والعرق والنوع الموسيقي والحالة الفردية (منفرد أم ضمن فرقة)، وفقا لموقع "نيوز ميديكال". وقالت الباحثة الرئيسية جوهانا هيب وزملاؤها: "تشير النتائج إلى أن الشهرة بحد ذاتها مرتبطة بزيادة خطر الوفاة، مما يستدعي تدخلات صحية موجهة خصيصاً للمشاهير". وأوضح الباحثون أن الخطر المتزايد يظهر تحديداً بعد بلوغ الشهرة، مما يعزز الفرضية القائلة إن الشهرة نفسها – وليس مجرد مهنة الموسيقى – هي العامل المسبب لتقصير العمر. ورغم عدم وجود دليل سببي مباشر، اقترح الباحثون أن عوامل مثل الضغط النفسي والاجتماعي المزمن، فقدان الخصوصية، والضغط الدائم للأداء أمام جمهور هائل، قد تكون وراء هذه الظاهرة.وخلص الباحثون إلى أن الثروة الناتجة عن الشهرة قد تحسن مستوى المعيشة، لكنها لا تحمي بالضرورة من الوفاة المبكرة، مؤكدين أن الشهرة قد تشكل "عبئاً مزمناً" يفاقم المخاطر الصحية. وأشار فريق الدراسة إلى أن هذه النتائج قد تساعد في وضع برامج خاصة لدعم الصحة النفسية والجسدية للموسيقيين المشاهير، كما تقدم دروساً للجمهور الذي يرى في المشاهير قدوة في أنماط الحياة والسلوكيات الصحية.
https://sarabic.ae/20251129/دراسة-الوشم-يزيد-خطر-الإصابة-بهذا-المرض-بنسبة-29-1107621687.html
https://sarabic.ae/20251129/دراسة-مركب-طبيعي-في-هذا-النبات-قد-يكون-مفتاحا-لعلاج-الزهايمر-1107619077.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/01/1085642254_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_b2fd4fd7ca235860cd551d627f7ee584.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
منوعات, أخبار ألمانيا
دراسة توضح لماذا تزيد الشهرة من خطر الوفاة المبكرة لدى الموسيقيين
كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة فيتن في ألمانيا، أن الموسيقيين الذين يصلون إلى قمة الشهرة يموتون في المتوسط قبل نحو أربع سنوات ونصف مقارنة بزملائهم الأقل شهرة، مما يثير تساؤلات حول "ثمن النجومية".
شملت الدراسة مقارنة بين 324 موسيقياً حققوا شهرة عالمية وكانوا نشطين بين عامي 1950 و1990، ومثلهم عدداً من الموسيقيين الأقل شهرة، مع مطابقة دقيقة بين المجموعتين من حيث العمر والجنس والجنسية والعرق والنوع الموسيقي والحالة الفردية (منفرد أم ضمن فرقة)، وفقا لموقع
"نيوز ميديكال".
وأظهرت النتائج، التي نُشرت في مجلة "علم الأوبئة والصحة المجتمعية"، أن متوسط عمر الوفاة للمشاهير بلغ 75 عاماً، فيما وصل إلى نحو 80 عاماً لدى الأقل شهرة.
وقالت الباحثة الرئيسية جوهانا هيب وزملاؤها: "تشير النتائج إلى أن الشهرة بحد ذاتها مرتبطة بزيادة خطر الوفاة، مما يستدعي تدخلات صحية موجهة خصيصاً للمشاهير".
وأوضح الباحثون أن الخطر المتزايد يظهر تحديداً بعد بلوغ الشهرة، مما يعزز الفرضية القائلة إن الشهرة نفسها – وليس مجرد مهنة الموسيقى
– هي العامل المسبب لتقصير العمر.
ورغم عدم وجود دليل سببي مباشر، اقترح الباحثون أن عوامل مثل الضغط النفسي والاجتماعي المزمن، فقدان الخصوصية، والضغط الدائم للأداء أمام جمهور هائل، قد تكون وراء هذه الظاهرة.
كما تبين أن الموسيقيين المنفردين أكثر عرضة للوفاة المبكرة مقارنة بأعضاء الفرق الموسيقية، ويرجع ذلك على الأرجح إلى غياب الدعم الاجتماعي والحماية التي يوفرها العمل الجماعي.
وخلص الباحثون إلى أن الثروة الناتجة عن الشهرة قد تحسن مستوى المعيشة، لكنها لا تحمي بالضرورة من الوفاة المبكرة، مؤكدين أن الشهرة قد تشكل "عبئاً مزمناً" يفاقم المخاطر الصحية.
وأشار فريق الدراسة إلى أن هذه النتائج قد تساعد في وضع برامج خاصة لدعم الصحة النفسية
والجسدية للموسيقيين المشاهير، كما تقدم دروساً للجمهور الذي يرى في المشاهير قدوة في أنماط الحياة والسلوكيات الصحية.