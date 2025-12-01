دراسة توضح لماذا تزيد الشهرة من خطر الوفاة المبكرة لدى الموسيقيين

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:16 GMT
15 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
11:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
مساحة حرة
كيف ساهم الذكاء الاصطناعي في زيادة العنف ضد النساء؟
12:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا يعني قرار ترامب بوقف الهجرة من "دول العالم الثالث"
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
17:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
السيسي: مصر ستحمل القضية الفلسطينية حتى قيام الدولة.. وشركة إيرباص تربك حركة الطيران العالمية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
بعد مظاهرات في ليبيا عقيلة صالح يدعو إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
17:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
17:38 GMT
6 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
السفير القطري لدى موسكو: السياحة جسر تعاون متعدد المجالات بين قطر وروسيا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا وحولها هو المرحلة النهائية من التحضير للحرب
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مهرجان مراكش يحتفي بالسينما المصرية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
دراسة توضح لماذا تزيد الشهرة من خطر الوفاة المبكرة لدى الموسيقيين
دراسة توضح لماذا تزيد الشهرة من خطر الوفاة المبكرة لدى الموسيقيين
دراسة توضح لماذا تزيد الشهرة من خطر الوفاة المبكرة لدى الموسيقيين
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة فيتن في ألمانيا، أن الموسيقيين الذين يصلون إلى قمة الشهرة يموتون في المتوسط قبل نحو أربع سنوات ونصف مقارنة بزملائهم... 01.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-01T14:52+0000
2025-12-01T14:52+0000
مجتمع
منوعات
أخبار ألمانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/01/1085642254_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_350f088ae4f0399da261322fe5d35d57.jpg
كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة فيتن في ألمانيا، أن الموسيقيين الذين يصلون إلى قمة الشهرة يموتون في المتوسط قبل نحو أربع سنوات ونصف مقارنة بزملائهم الأقل شهرة، مما يثير تساؤلات حول "ثمن النجومية".
شملت الدراسة مقارنة بين 324 موسيقياً حققوا شهرة عالمية وكانوا نشطين بين عامي 1950 و1990، ومثلهم عدداً من الموسيقيين الأقل شهرة، مع مطابقة دقيقة بين المجموعتين من حيث العمر والجنس والجنسية والعرق والنوع الموسيقي والحالة الفردية (منفرد أم ضمن فرقة)، وفقا لموقع "نيوز ميديكال".
وأظهرت النتائج، التي نُشرت في مجلة "علم الأوبئة والصحة المجتمعية"، أن متوسط عمر الوفاة للمشاهير بلغ 75 عاماً، فيما وصل إلى نحو 80 عاماً لدى الأقل شهرة.
وقالت الباحثة الرئيسية جوهانا هيب وزملاؤها: "تشير النتائج إلى أن الشهرة بحد ذاتها مرتبطة بزيادة خطر الوفاة، مما يستدعي تدخلات صحية موجهة خصيصاً للمشاهير".
وأوضح الباحثون أن الخطر المتزايد يظهر تحديداً بعد بلوغ الشهرة، مما يعزز الفرضية القائلة إن الشهرة نفسها – وليس مجرد مهنة الموسيقى – هي العامل المسبب لتقصير العمر.
ورغم عدم وجود دليل سببي مباشر، اقترح الباحثون أن عوامل مثل الضغط النفسي والاجتماعي المزمن، فقدان الخصوصية، والضغط الدائم للأداء أمام جمهور هائل، قد تكون وراء هذه الظاهرة.
كما تبين أن الموسيقيين المنفردين أكثر عرضة للوفاة المبكرة مقارنة بأعضاء الفرق الموسيقية، ويرجع ذلك على الأرجح إلى غياب الدعم الاجتماعي والحماية التي يوفرها العمل الجماعي.
وخلص الباحثون إلى أن الثروة الناتجة عن الشهرة قد تحسن مستوى المعيشة، لكنها لا تحمي بالضرورة من الوفاة المبكرة، مؤكدين أن الشهرة قد تشكل "عبئاً مزمناً" يفاقم المخاطر الصحية.
وأشار فريق الدراسة إلى أن هذه النتائج قد تساعد في وضع برامج خاصة لدعم الصحة النفسية والجسدية للموسيقيين المشاهير، كما تقدم دروساً للجمهور الذي يرى في المشاهير قدوة في أنماط الحياة والسلوكيات الصحية.
