دراسة: سر النجاح في ريادة الأعمال قد يكمن داخل موجات الدماغ

ماذا لو كانت أسرار النجاح في ريادة الأعمال لا تكمن في الكتب الدراسية، بل في الدماغ نفسه؟ تخيل منهجا لا يقتصر على تعليم آليات ريادة الأعمال، بل يُعزز بنشاط... 14.12.2025, سبوتنيك عربي

تُقدم الدراسة إطارا بديلا لتعزيز السلوك الريادي من جذوره، من خلال دمج التقنيات العصبية المتقدمة في البحث والتدريس والممارسة في مجال ريادة الأعمال.فبينما تلتقط الأدوات التقليدية، كالمقابلات والاستبيانات والملاحظة السلوكية، السلوكيات السطحية والتجارب المُبلغ عنها ذاتيا، فإن تخطيط كهربية الدماغ الذي يعتمده الباحثون، يتعمق أكثر، ويُتيح استكشاف الانتباه والذاكرة العاملة والعبء المعرفي والتنظيم العاطفي بمزيد من التفصيل، حسب ما ورد في صحيفة "ساينس أليرت". يشير هذا إلى أنه حتى عندما يبدو السلوك ثابتا، قد يعالج الدماغ المعلومات العاطفية بطرق تُؤثر على كيفية اتخاذ القرارات في ظل عدم اليقين. بينما تُعتبر الوظائف المعرفية، مثل الانتباه المستمر، والتنظيم العاطفي، والمرونة المعرفية، أساسية لنجاح ريادة الأعمال، فإن تخطيط كهربية الدماغ يُتيح أيضا مراقبة كيفية عمل هذه القدرات في الوقت الفعلي. تُبرز هذه الابتكارات إمكانات علم الأعصاب في تحسين كيفية اكتساب الطلاب للمهارات الأساسية التي يمكن استخدامها داخل وخارج قاعات الدراسة. ومع انتقال علم الأعصاب من المختبر إلى قاعات المحاضرات، تبرز آفاق جديدة، حيث يصبح التحسين المعرفي عنصرا أساسيا في الاستعداد الريادي.مقاطع الفيديو القصيرة تشكل مخاطر خفية على نمو أدمغة الأطفالأدوات الذكاء الاصطناعي تُحدث ثورة في أبحاث علم الأعصابدراسة توضح تأثير نوعية الاجتماعات على رفاهية الموظفين

