دراسة: سر النجاح في ريادة الأعمال قد يكمن داخل موجات الدماغ
دراسة: سر النجاح في ريادة الأعمال قد يكمن داخل موجات الدماغ
دراسة: سر النجاح في ريادة الأعمال قد يكمن داخل موجات الدماغ

18:39 GMT 14.12.2025
© Getty Images / Moment Makers Group
قد يكمن سر النجاح في ريادة الأعمال في موجات الدماغ - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2025
© Getty Images / Moment Makers Group
تابعنا عبر
ماذا لو كانت أسرار النجاح في ريادة الأعمال لا تكمن في الكتب الدراسية، بل في الدماغ نفسه؟ تخيل منهجا لا يقتصر على تعليم آليات ريادة الأعمال، بل يُعزز بنشاط المهارات التي تُسهم في نجاح رواد الأعمال الطموحين، وماذا لو أمكن تنمية هذه القدرات الأساسية للعقلية الريادية من خلال علم الأعصاب؟ هذا ما تحاول دراسة جديدة توضيح أهميته في ريادة الأعمال.
تُقدم الدراسة إطارا بديلا لتعزيز السلوك الريادي من جذوره، من خلال دمج التقنيات العصبية المتقدمة في البحث والتدريس والممارسة في مجال ريادة الأعمال.
فبينما تلتقط الأدوات التقليدية، كالمقابلات والاستبيانات والملاحظة السلوكية، السلوكيات السطحية والتجارب المُبلغ عنها ذاتيا، فإن تخطيط كهربية الدماغ الذي يعتمده الباحثون، يتعمق أكثر، ويُتيح استكشاف الانتباه والذاكرة العاملة والعبء المعرفي والتنظيم العاطفي بمزيد من التفصيل، حسب ما ورد في صحيفة "ساينس أليرت".

وتشير الدراسة إلى أن تخطيط كهربية الدماغ قادر على رصد التفاعل الدقيق بين العواطف واتخاذ القرارات الريادية. في التجربة، عُرضت على المشاركين لفترة وجيزة كلمات ذات شحنة عاطفية، مثل "مبهج" أو "فظيع"، قبل اتخاذ قرارات في لعبة قائمة على المخاطرة، وكان الهدف هو اختبار ما إذا كانت الإشارات العاطفية قد تُغير سلوك المخاطرة بشكل طفيف، وأظهر المشاركون ذوو النية الريادية الأعلى أنماطا مميزة من النشاط العصبي استجابة للإشارات العاطفية، وكان هذا واضحا بشكل خاص في المناطق المرتبطة بالانتباه وفهم المعنى.

يؤدي راقصو التانغو عرضًا للبابا فرانسيس خارج عيادة أغوستينو جيميلي في روما، الأحد 16 مارس/آذار 2025، حيث يتلقى العلاج من الالتهاب الرئوي الثنائي منذ 14 فبراير/شباط. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2025
مجتمع
دراسة: الرقص والموسيقى يجعلان دماغك أصغر سنا
29 أكتوبر, 13:46 GMT
يشير هذا إلى أنه حتى عندما يبدو السلوك ثابتا، قد يعالج الدماغ المعلومات العاطفية بطرق تُؤثر على كيفية اتخاذ القرارات في ظل عدم اليقين.
بينما تُعتبر الوظائف المعرفية، مثل الانتباه المستمر، والتنظيم العاطفي، والمرونة المعرفية، أساسية لنجاح ريادة الأعمال، فإن تخطيط كهربية الدماغ يُتيح أيضا مراقبة كيفية عمل هذه القدرات في الوقت الفعلي.

وقد أدى تطبيق علم الأعصاب في تعليم ريادة الأعمال إلى ابتكارات تتجاوز التدخلات الصفية التقليدية، وتشير الدراسات في علم الأعصاب الموسيقي إلى أن أنماطا وترددات صوتية محددة يمكن أن تؤثر على الانتباه والمزاج والأداء المعرفي، وتعزز التزامن العصبي والانتباه المستمر لدى المستمعين، وعقلية ريادة الأعمال.

الطفل البلجيكي العبقري لوران سيمونز - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2025
مجتمع
أذكى من 99.99% من البشر... طفل بلجيكي بعمر الـ15 يحصل على شهادة الدكتوراه بفيزياء الكم
28 نوفمبر, 13:33 GMT
تُبرز هذه الابتكارات إمكانات علم الأعصاب في تحسين كيفية اكتساب الطلاب للمهارات الأساسية التي يمكن استخدامها داخل وخارج قاعات الدراسة.
ومع انتقال علم الأعصاب من المختبر إلى قاعات المحاضرات، تبرز آفاق جديدة، حيث يصبح التحسين المعرفي عنصرا أساسيا في الاستعداد الريادي.
مقاطع الفيديو القصيرة تشكل مخاطر خفية على نمو أدمغة الأطفال
أدوات الذكاء الاصطناعي تُحدث ثورة في أبحاث علم الأعصاب
دراسة توضح تأثير نوعية الاجتماعات على رفاهية الموظفين
