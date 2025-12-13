https://sarabic.ae/20251213/مقاطع-الفيديو-القصيرة-تشكل-مخاطر-خفية-على-نمو-أدمغة-الأطفال-1108130521.html

مقاطع الفيديو القصيرة تشكل مخاطر خفية على نمو أدمغة الأطفال

مقاطع الفيديو القصيرة تشكل مخاطر خفية على نمو أدمغة الأطفال

سبوتنيك عربي

تستحوذ مقاطع الفيديو القصيرة في منصات التواصل الأجتماعي على اهتمام ملايين الأطفال بمحتواها السريع والمُخصص، وتربط الأبحاث الحديثة بين الاستخدام المُفرط لهذه... 13.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-13T18:15+0000

2025-12-13T18:15+0000

2025-12-13T18:15+0000

علوم

مواقع تواصل اجتماعي

مقاطع فيديو

نوم الأطفال

مجتمع

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0d/1108131021_0:0:2121:1194_1920x0_80_0_0_3af695e22b95ea6c90344cc98821f383.jpg

ولا يكمن الاستخدام الإشكالي في عدد الدقائق المُستغرقة فحسب، بل في أنماط التصفح التي تُصبح قهرية أو يصعب التوقف عنها، فقد تؤثر هذه الأنماط على النوم والمزاج والانتباه والدراسة والعلاقات، حيث صُممت مقاطع الفيديو القصيرة (التي تتراوح مدتها عادةً بين 15 و90 ثانية) لاستغلال رغبة الدماغ في التجديد. فكل تمريرة تعد بشيء مختلف، سواء أكانت نكتة أو مقلب أو صدمة، ويستجيب نظام المكافأة في الدماغ فورا، نظرا لأن المحتوى نادرا ما يتوقف، فإن فترات الراحة الطبيعية التي تساعد على إعادة ضبط الانتباه تختفي، ومع مرور الوقت، قد يُضعف هذا القدرة على ضبط النفس والتركيز المستمر، حسب ماورد في صحيفة "ساينس أليرت"، ونستعرض أهم ماجاء حول الموضوع.أيضا أكدت دراسة حديثة أن الإفراط في استخدام مقاطع الفيديو القصيرة يرتبط لدى بعض المراهقين باضطرابات النوم وزيادة القلق الاجتماعي، حيث يشاهد العديد من الأطفال اليوم الشاشات في أوقات فراغهم، ويُؤخر الضوء الساطع إفراز الميلاتونين، ما يُصعب عليهم الخلود إلى النوم، وتؤثر اضطرابات النوم هذه على المزاج والقدرة على التحمل والذاكرة، وقد تخلق حلقة مفرغة يصعب على الأطفال، وخاصةً أولئك الذين يعانون من التوتر أو الضغوط الاجتماعية، كسرها.إضافةً إلى النوم، فإن التدفق المستمر لصور الأقران وأنماط الحياة المُنمقة قد يُفاقم المقارنة، قد يستوعب الأطفال في سن ما قبل المراهقة معايير غير واقعية للشعبية والمظهر والنجاح، وهو ما يرتبط بانخفاض تقدير الذات والقلق، وينطبق الأمر نفسه على جميع أشكال وسائل التواصل الاجتماعي.يُضيف تعرض الأطفال لمواد لم يكن من المفترض أن يروها خطرا، وقد يزيد تصميم تطبيقات الفيديو القصيرة من احتمالية ذلك، ونظرا لأن المقاطع تظهر فورا وتُشغل تلقائيا واحدة تلو الأخرى، فقد يُعرض على الأطفال مشاهد عنيفة أو تحديات مؤذية أو محتوى جنسي قبل أن يتاح لهم الوقت لاستيعاب ما يرونه أو صرف أنظارهم،فعلى عكس مقاطع الفيديو الطويلة أو منشورات وسائل التواصل الاجتماعي التقليدية، لا توفر المحتويات القصيرة أي سياق تقريبا، ولا تحذير، ولا فرصة للاستعداد النفسي، وبمجرد تمريرة سريعة، قد يتحول المحتوى فجأة من فكاهي إلى مزعج، وهو أمر صادم بشكل خاص للأدمغة النامية، مع أن هذا المحتوى قد لا يكون غير قانوني دائما، إلا أنه قد يكون غير مناسب لمرحلة نمو الطفل.تشير بعض الأبحاث إلى وجود علاقة دورية، حيث ينجذب الشباب المصابون باضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط (ADHD) بشكل خاص إلى المحتوى السريع، بينما قد يؤدي الاستخدام المفرط إلى تفاقم الأعراض التي تُصعّب عليهم ضبط النفس.كما قد يلجأ الأطفال الذين يعانون من التنمر أو التوتر أو عدم استقرار الأسرة أو قلة النوم إلى تصفح الإنترنت في وقت متأخر من الليل للتخفيف من مشاعرهم الصعبة.هناك مؤشرات مشجعة على التغيير مع بدء الحكومات والمدارس في معالجة الرفاه الرقمي بشكل أكثر وضوحا، حيث تفرض بعض المدارس قيودا على استخدام الهواتف الذكية خلال اليوم الدراسي، وتحث منظمات مثل منظمة العفو الدولية المنصات على تطبيق إعدادات افتراضية أكثر أمانا، وتحسين آليات التحقق من العمر، وزيادة الشفافية في خوارزمياتها.كما يُساعد تشجيع الأنشطة غير الإلكترونية، والهوايات، والرياضة، وقضاء الوقت مع الأصدقاء على تحقيق توازن صحية، فمع الدعم المدروس، والسياسات المُستجيبة، وتصميم المنصات الآمن، يستطيع الأطفال الاستمتاع بها دون المساس بصحتهم أو نموهم.دراسة: أدمغتنا تتناغم فعليا عندما نتعاونالتحدث بلغات متعددة يساعد على بقاء الدماغ "أكثر شبابا"

https://sarabic.ae/20250909/دراسة-تحذر-من-مخاطر-نفسية-قد-تستمر-مدى-الحياة-نتيجة-امتلاك-الهواتف-الذكية-في-سن-مبكرة-1104671565.html

https://sarabic.ae/20251122/دراسة-تكشف-عن-تمرين-رياضي-يتفوق-على-المشي-والتمارين-الأخرى-في-تحسين-جودة-النوم-1107398302.html

https://sarabic.ae/20250823/دراسة-تكشف-عن-تمرين-رياضي-يحسن-النوم-بشكل-كبير-1104072230.html

https://sarabic.ae/20250915/-دراسة-تظهر-أن-قلة-النوم-قد-تسرع-شيخوخة-الدماغ-1104881280.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, مواقع تواصل اجتماعي, مقاطع فيديو, نوم الأطفال