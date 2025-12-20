عربي
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
علماء يكشفون كيف تسرع أجهزة "التسمير" شيخوخة البشرة على المستوى الجيني
علماء يكشفون كيف تسرع أجهزة "التسمير" شيخوخة البشرة على المستوى الجيني
سبوتنيك عربي
حللت دراسة رائدة من جامعة نورث وسترن وجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو أكثر من 32000 سجل طبي، وكشفت أن مستخدمي أجهزة التسمير يواجهون خطرا أعلى للإصابة بسرطان الجلد الميلانيني بمقدار 2.85 ضعفا مقارنة بغير المستخدمين، حتى بعد تعديل عوامل مثل العمر والجنس وحروق الشمس والتاريخ العائلي. وبلغت نسبة الإصابة بسرطان الجلد الميلانيني 5.1% لدى مستخدمي أجهزة التسمير مقابل 2.1% لدى المجموعة الضابطة، مع ظهور الضرر في مناطق محمية من الشمس مثل أسفل الظهر والأرداف، كما ورد في صحيفة "ساينس أليرت".أيضا قبل عقود أظهرت عينات جلدية من 26 متبرعا أن الخلايا الصبغية لدى الأشخاص الذين يستخدمون أجهزة التسمير تحتوي على ما يقرب من ضعف عدد الطفرات الموجودة لدى الأشخاص الأصحاء، بما في ذلك تغيرات خاصة بسرطان الجلد في الجلد الطبيعي الخالي من الشامات. وقد أظهر الأشخاص الذين يستخدمون أجهزة التسمير في الثلاثينيات والأربعينيات من العمر طفرات أكثر من غيرهم ممن يستخدمونها في السبعينيات والثمانينيات من العمر، ما يجعل بشرتهم تبدو أكبر سنا بعقود وراثيا. وعلى عكس التعرض المتفاوت لأشعة الشمس في الهواء الطلق، تُطلق أجهزة التسمير جرعة صادمة من الأشعة فوق البنفسجية المسرطنة بشكل موحد، تاركة بصمة طفرية مميزة في الخلايا الصبغية. وتصنفها منظمة الصحة العالمية ضمن المجموعة الأولى من المواد المسرطنة، على غرار التبغ والأسبستوس.ومع ذلك لا تزال متاحة في أماكن كثيرة، يحث الباحثون على حظرها على القاصرين، حيث يبدأ الكثيرون في سن مبكرة دون إدراك كامل للمخاطر.دراسة: الشاي يبطئ عملية الشيخوخة لدى البشر
علماء يكشفون كيف تسرع أجهزة "التسمير" شيخوخة البشرة على المستوى الجيني

يكشف بحث جديد كيف يُسرع التسمير الداخلي شيخوخة الجلد على مستوى الحمض النووي، ما يزيد خطر الإصابة بسرطان الجلد الميلانيني إلى ثلاثة أضعاف تقريبا، حيث يسهم في إحداث تلف واسع النطاق في الحمض النووي، وزيادة صادمة في خطر الإصابة بسرطان الجلد الميلانيني.
حللت دراسة رائدة من جامعة نورث وسترن وجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو أكثر من 32000 سجل طبي، وكشفت أن مستخدمي أجهزة التسمير يواجهون خطرا أعلى للإصابة بسرطان الجلد الميلانيني بمقدار 2.85 ضعفا مقارنة بغير المستخدمين، حتى بعد تعديل عوامل مثل العمر والجنس وحروق الشمس والتاريخ العائلي.
وبلغت نسبة الإصابة بسرطان الجلد الميلانيني 5.1% لدى مستخدمي أجهزة التسمير مقابل 2.1% لدى المجموعة الضابطة، مع ظهور الضرر في مناطق محمية من الشمس مثل أسفل الظهر والأرداف، كما ورد في صحيفة "ساينس أليرت".
ينتج هذا التأثير الواسع النطاق عن التعرض المكثف للأشعة فوق البنفسجية في جميع أنحاء الجسم أثناء جلسات التسمير.
فيتامين د - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2024
مجتمع
دراسة: نقص "فيتامين د" قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض المناعة الذاتية
3 نوفمبر 2024, 20:10 GMT
أيضا قبل عقود أظهرت عينات جلدية من 26 متبرعا أن الخلايا الصبغية لدى الأشخاص الذين يستخدمون أجهزة التسمير تحتوي على ما يقرب من ضعف عدد الطفرات الموجودة لدى الأشخاص الأصحاء، بما في ذلك تغيرات خاصة بسرطان الجلد في الجلد الطبيعي الخالي من الشامات.
وقد أظهر الأشخاص الذين يستخدمون أجهزة التسمير في الثلاثينيات والأربعينيات من العمر طفرات أكثر من غيرهم ممن يستخدمونها في السبعينيات والثمانينيات من العمر، ما يجعل بشرتهم تبدو أكبر سنا بعقود وراثيا.
وأشار بيشال تاندوكار، المؤلف المشارك الأول للدراسة، إلى أن هذه الشيخوخة المبكرة تُضعف إصلاح الحمض النووي وتزيد من قابلية الإصابة بالسرطان.
صورة ليد مصابة بالرعاش - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2025
مجتمع
دراسة تكشف عن علاقة معدن غير متوقع بتحول لون جلد الإنسان
20 يناير, 11:19 GMT
وعلى عكس التعرض المتفاوت لأشعة الشمس في الهواء الطلق، تُطلق أجهزة التسمير جرعة صادمة من الأشعة فوق البنفسجية المسرطنة بشكل موحد، تاركة بصمة طفرية مميزة في الخلايا الصبغية. وتصنفها منظمة الصحة العالمية ضمن المجموعة الأولى من المواد المسرطنة، على غرار التبغ والأسبستوس.
ومع ذلك لا تزال متاحة في أماكن كثيرة، يحث الباحثون على حظرها على القاصرين، حيث يبدأ الكثيرون في سن مبكرة دون إدراك كامل للمخاطر.
