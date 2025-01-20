https://sarabic.ae/20250120/دراسة-تكشف-عن-علاقة-معدن-غير-متوقع-بتحول-لون-جلد-الإنسان-1096963814.html

دراسة تكشف عن علاقة معدن غير متوقع بتحول لون جلد الإنسان

دراسة تكشف عن علاقة معدن غير متوقع بتحول لون جلد الإنسان

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة جديدة لمجموعة من الأطباء، عن حالة مرضية تؤدي إلى تحول جلد المريض إلى اللون الرمادي، بسبب تعرضه لأحد أنواع المعادن. 20.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-20T11:19+0000

2025-01-20T11:19+0000

2025-01-20T11:19+0000

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وأشارت الدراسة إلى أن هذه الحالة اكتشفت بعد أن حضر رجل يبلغ من العمر 84 عاما إلى مستشفى في هونغ كونغ، بسبب مضاعفات ناجمة عن انسداد تدفق البول، وكان الأطباء في حيرة من أمرهم بشأن اللون الرمادي، الذي لا يبدو مرتبطا ببشرة وعيني وأظافر المريض.وكشفت فحوصات الدم عن أن السبب هو معدن الفضة، إذ أنه عند تركيز يزيد عن 40 ضعفا عن تلك الموجودة لدى معظم الأشخاص، كان جسم المريض مشبعا بشكل إيجابي بالمعدن، ما تسبب في تحوله إلى حبيبات مؤكسدة صغيرة تحت جلده مباشرة في أغشية الغدد والأوعية الدموية والألياف الجلدية.هذه الحالة تؤثر على الحرفيين وعمال المناجم الذين عملوا عن كثب مع هذا المعدن، ولكن في عدد من الحالات كان العنصر يمتص من الأدوية التي تحتوي على الفضة لخصائصها المضادة للميكروبات.وأشارت الدراسة إلى أن "العلاجات" القائمة على الفضة متاحة بسهولة في جميع أنحاء العالم، وغالبًا ما يتم تسويقها كمكملات غذائية، تدّعي أنها تساعد في طرد السموم أو مساعدة دفاعات الجسم.ويتم امتصاص المعدن عادةً داخليًا من خلال الرئتين أو الجلد أو الجهاز الهضمي كجسيم مشحون، ويترسب على نطاق واسع أثناء نقله في جميع أنحاء الجسم، أينما يمكن للأشعة فوق البنفسجية من ضوء الشمس الوصول إليها، ويمكن لأيونات الفضة أن تلتقط إلكترونًا وتتحول إلى شكل يمكن أن يتفاعل لتكوين مركبات تعكس لونًا رماديًا أو أزرق باهتًا.وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة"ساينس أليرت" العلمية، فإنه وبصرف النظر عن التأثيرات التجميلية الدقيقة، فإن تراكم الفضة حميد نسبياً باستثناء التركيزات العليا، وفي أقصى تقدير قد يؤثر على امتصاص بعض المضادات الحيوية والأدوية مثل الـ"ثيروكسين". ولا توجد حالياً أي تدابير معروفة يمكنها القضاء على تراكم الفضة في الجسم.علماء روس يطورون مادة حساسة للغاية مخصصة لأجهزة استشعار الغازاتعلماء يكتشفون مجوهرات مصقولة بمعادن من خارج الأرض

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علوم, الصحة, الفضة, معادن, معادن نادرة, معادن ثمينة, المعادن, المعادن الصلبة