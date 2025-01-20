https://sarabic.ae/20250120/دراسة-تكشف-عن-علاقة-معدن-غير-متوقع-بتحول-لون-جلد-الإنسان-1096963814.html
دراسة تكشف عن علاقة معدن غير متوقع بتحول لون جلد الإنسان
دراسة تكشف عن علاقة معدن غير متوقع بتحول لون جلد الإنسان
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة لمجموعة من الأطباء، عن حالة مرضية تؤدي إلى تحول جلد المريض إلى اللون الرمادي، بسبب تعرضه لأحد أنواع المعادن. 20.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-20T11:19+0000
2025-01-20T11:19+0000
2025-01-20T11:19+0000
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وأشارت الدراسة إلى أن هذه الحالة اكتشفت بعد أن حضر رجل يبلغ من العمر 84 عاما إلى مستشفى في هونغ كونغ، بسبب مضاعفات ناجمة عن انسداد تدفق البول، وكان الأطباء في حيرة من أمرهم بشأن اللون الرمادي، الذي لا يبدو مرتبطا ببشرة وعيني وأظافر المريض.وكشفت فحوصات الدم عن أن السبب هو معدن الفضة، إذ أنه عند تركيز يزيد عن 40 ضعفا عن تلك الموجودة لدى معظم الأشخاص، كان جسم المريض مشبعا بشكل إيجابي بالمعدن، ما تسبب في تحوله إلى حبيبات مؤكسدة صغيرة تحت جلده مباشرة في أغشية الغدد والأوعية الدموية والألياف الجلدية.هذه الحالة تؤثر على الحرفيين وعمال المناجم الذين عملوا عن كثب مع هذا المعدن، ولكن في عدد من الحالات كان العنصر يمتص من الأدوية التي تحتوي على الفضة لخصائصها المضادة للميكروبات.وأشارت الدراسة إلى أن "العلاجات" القائمة على الفضة متاحة بسهولة في جميع أنحاء العالم، وغالبًا ما يتم تسويقها كمكملات غذائية، تدّعي أنها تساعد في طرد السموم أو مساعدة دفاعات الجسم.ويتم امتصاص المعدن عادةً داخليًا من خلال الرئتين أو الجلد أو الجهاز الهضمي كجسيم مشحون، ويترسب على نطاق واسع أثناء نقله في جميع أنحاء الجسم، أينما يمكن للأشعة فوق البنفسجية من ضوء الشمس الوصول إليها، ويمكن لأيونات الفضة أن تلتقط إلكترونًا وتتحول إلى شكل يمكن أن يتفاعل لتكوين مركبات تعكس لونًا رماديًا أو أزرق باهتًا.وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة"ساينس أليرت" العلمية، فإنه وبصرف النظر عن التأثيرات التجميلية الدقيقة، فإن تراكم الفضة حميد نسبياً باستثناء التركيزات العليا، وفي أقصى تقدير قد يؤثر على امتصاص بعض المضادات الحيوية والأدوية مثل الـ"ثيروكسين". ولا توجد حالياً أي تدابير معروفة يمكنها القضاء على تراكم الفضة في الجسم.علماء روس يطورون مادة حساسة للغاية مخصصة لأجهزة استشعار الغازاتعلماء يكتشفون مجوهرات مصقولة بمعادن من خارج الأرض
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https://sarabic.ae/20241212/علماء-يكتشفون-نظائر-عالية-النقاء-من-المعادن-لعلاج-السرطان-1095730053.html
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علوم, الصحة, الفضة, معادن, معادن نادرة, معادن ثمينة, المعادن, المعادن الصلبة
علوم, الصحة, الفضة, معادن, معادن نادرة, معادن ثمينة, المعادن, المعادن الصلبة
دراسة تكشف عن علاقة معدن غير متوقع بتحول لون جلد الإنسان
كشفت دراسة جديدة لمجموعة من الأطباء، عن حالة مرضية تؤدي إلى تحول جلد المريض إلى اللون الرمادي، بسبب تعرضه لأحد أنواع المعادن.
وأشارت الدراسة إلى أن هذه الحالة اكتشفت بعد أن حضر رجل يبلغ من العمر 84 عاما إلى مستشفى في هونغ كونغ، بسبب مضاعفات ناجمة عن انسداد تدفق البول، وكان الأطباء في حيرة من أمرهم بشأن اللون الرمادي، الذي لا يبدو مرتبطا ببشرة وعيني وأظافر المريض.
وكشفت فحوصات الدم عن أن السبب هو معدن الفضة، إذ أنه عند تركيز يزيد عن 40 ضعفا عن تلك الموجودة لدى معظم الأشخاص، كان جسم المريض مشبعا بشكل إيجابي بالمعدن، ما تسبب في تحوله إلى حبيبات مؤكسدة صغيرة تحت جلده مباشرة في أغشية الغدد والأوعية الدموية والألياف الجلدية.
يُعرف تراكم الفضة في أنسجة الجسم باسم "الأرجيريا"، وهو أمر نادر، ولكنه ليس مجهولا، وسيواجه المريض صعوبة في التخلص من لون جلده الرمادي الداكن.
13 ديسمبر 2024, 08:20 GMT
هذه الحالة تؤثر على الحرفيين وعمال المناجم الذين عملوا عن كثب مع هذا المعدن، ولكن في عدد من الحالات كان العنصر يمتص من الأدوية التي تحتوي على الفضة
لخصائصها المضادة للميكروبات.
ولا يزال استخدام الفضة الغروية مستمرًا دون وجود أدلة علمية تدعم فعاليتها، حيث حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، من أن المكون لا يُعتبر حاليًا وسيلة آمنة أو فعالة لعلاج أي مرض أو حالة.
وأشارت الدراسة إلى أن "العلاجات" القائمة على الفضة
متاحة بسهولة في جميع أنحاء العالم، وغالبًا ما يتم تسويقها كمكملات غذائية، تدّعي أنها تساعد في طرد السموم أو مساعدة دفاعات الجسم.
12 ديسمبر 2024, 14:49 GMT
ويتم امتصاص المعدن عادةً داخليًا من خلال الرئتين أو الجلد أو الجهاز الهضمي كجسيم مشحون،
ويترسب على نطاق واسع أثناء نقله في جميع أنحاء الجسم، أينما يمكن للأشعة فوق البنفسجية من ضوء الشمس الوصول إليها، ويمكن لأيونات الفضة أن تلتقط إلكترونًا وتتحول إلى شكل يمكن أن يتفاعل لتكوين مركبات تعكس لونًا رماديًا أو أزرق باهتًا.
وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة"ساينس أليرت" العلمية،
فإنه وبصرف النظر عن التأثيرات التجميلية الدقيقة، فإن تراكم الفضة حميد نسبياً باستثناء التركيزات العليا، وفي أقصى تقدير قد يؤثر على امتصاص بعض المضادات الحيوية والأدوية مثل الـ"ثيروكسين". ولا توجد حالياً أي تدابير معروفة يمكنها القضاء على تراكم الفضة في الجسم.