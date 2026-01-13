https://sarabic.ae/20260113/بكتيريا-لتحويل-الجلوكوز-إلى-سكر-نادر-التاغاتوز-يضاهي-طعم-السكر-دون-آثاره-الجانبية--1109211339.html

بكتيريا لتحويل "الجلوكوز" إلى سكر نادر "التاغاتوز" يضاهي طعم السكر دون آثاره الجانبية

بكتيريا لتحويل "الجلوكوز" إلى سكر نادر "التاغاتوز" يضاهي طعم السكر دون آثاره الجانبية

سبوتنيك عربي

توصل علماء في جامعة تافتس، باستخدام تقنية التخليق الحيوي، وبكتيريا مُعدلة وراثيًا كمصانع مجهرية، إلى طريقة لتحويل الجلوكوز الشائع إلى سكر نادر يُشبه طعمه طعم... 13.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-13T21:40+0000

2026-01-13T21:40+0000

2026-01-13T21:40+0000

مجتمع

علوم

السكر

أمراض القلب والسكري والضغط

ميكروبات

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104278/43/1042784393_0:43:1920:1123_1920x0_80_0_0_aa407a6a743dc1cf0c9177739352b1ab.jpg

لأكثر من قرن، سعى العلماء وشركات الأغذية إلى إيجاد طرق لمحاكاة طعم السكر دون أضراره الصحية، فمن المُحليات القديمة مثل السكرين في القرن التاسع عشر إلى البدائل الحديثة مثل ستيفيا وفاكهة الراهب، ظل الهدف واحدا. ويكمن التحدي في إيجاد بديل يُوفر نكهة السكر المألوفة مع تجنب السعرات الحرارية الزائدة، وتسوس الأسنان، وزيادة مخاطر السمنة، ومقاومة الأنسولين، وداء السكري، حسب ماورد في صحيفة "ساينس ديلي".كما توجد كميات ضئيلة من التاغاتوز في الفواكه مثل التفاح والأناناس والبرتقال. ومع ذلك، فإنه يُشكّل عادةً أقل من 0.2% من السكريات الموجودة في هذه المصادر الطبيعية. ونظرا لندرته، يُنتج التاغاتوز عادةً من خلال التصنيع بدلًا من استخلاصه مباشرةً من الأطعمة. يقول نيك ناير، الأستاذ المشارك في الهندسة الكيميائية والبيولوجية بجامعة تافتس: "توجد طرق معروفة لإنتاج التاغاتوز، لكنها غير فعالة ومكلفة". تم تعديل البكتيريا لتشمل إنزيما تم اكتشافه حديثا من العفن المخاطي يُسمى فوسفاتاز الجالاكتوز-1-فوسفات الانتقائي (Gal1P). يُمكن هذا الإنزيم البكتيريا من توليد الجالاكتوز مباشرة من الجلوكوز، ثم يقوم إنزيم آخر تُنتجه البكتيريا، يُعرف باسم إيزوميراز الأرابينوز، بتحويل الجالاكتوز إلى تاغاتوز. باستخدام هذه الطريقة، تستطيع البكتيريا المُهندسة تحويل الجلوكوز إلى تاغاتوز بنسبة تصل إلى 95%. يُمثل هذا تحسنا كبيرا مقارنة بتقنيات التصنيع التقليدية، التي تتراوح نسبة إنتاجها عادة بين 40 و77%، كما أن هذه الكفاءة العالية تجعل العملية أكثر فعالية من حيث التكلفة. حلاوة، أمان، وسعرات حرارية أقل.ومن الأسباب التي قد تجعل التاغاتوز مفيدا لمرضى السكري هو طريقة معالجة الجسم له. إذ لا يُمتص سوى جزء منه في الأمعاء الدقيقة، بينما يُخمّر الجزء الأكبر منه بواسطة بكتيريا الأمعاء في القولون. ونتيجة لذلك، يكون تأثيره على مستويات الجلوكوز والأنسولين في الدم أقل بكثير من تأثير السكر التقليدي، وقد أظهرت الدراسات السريرية زيادات طفيفة فقط في مستوى الجلوكوز أو الأنسولين في البلازما بعد تناوله. قد يُساهم التاغاتوز أيضا في دعم صحة الفم. فعلى عكس السكروز، الذي يُغذي البكتيريا المُسببة للتسوس، يبدو أن التاجاتوز يُحد من نمو بعض هذه الميكروبات الضارة. كما تُشير الأبحاث إلى أنه قد يكون له تأثيرات بروبيوتيكية تُعزز نمو البكتيريا النافعة في كلٍ من الفم والأمعاء، ونظرا لانخفاض سعراته الحرارية وضعف امتصاصه من قِبل الجسم، يُعد مُحليا فعالا، وهذا يعني أنه يُمكنه أن يحل محل السكر ليس فقط من حيث الحلاوة، بل أيضا من حيث الخصائص الفيزيائية التي يُوفرها السكر في الطهي والخبز.دراسة توضح مايحدث في الفم عند تناول السكردراسة تحذر من بديل للسكر شائع مرتبط بأمراض الكبدعلماء روس ينجحون في تطوير دواء حيوي جديد لعلاج السكري

https://sarabic.ae/20260113/مركبات-قهوة-مكتشفة-حديثا-تتفوق-على-دواء-السكري-في-الاختبارات-المعملية-1109208988.html

https://sarabic.ae/20251108/دراسة-تكشف-حقائق-قد-لاتعرفها-عن-المحليات-الصناعية-وتأثيرها-على-القلب-والدماغ-1106888215.html

https://sarabic.ae/20251227/اعتراف-رسمي-بنوع-خامس-من-داء-السكري-1108647579.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, السكر, أمراض القلب والسكري والضغط, ميكروبات