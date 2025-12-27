https://sarabic.ae/20251227/اعتراف-رسمي-بنوع-خامس-من-داء-السكري-1108647579.html

اعتراف رسمي بنوع خامس من داء السكري

اعتراف رسمي بنوع خامس من داء السكري

سبوتنيك عربي

اعترف الاتحاد الدولي للسكري "IDF" رسميا بنوع خامس من داء السكري (سكري من النوع الخامس)، بعد عقود من الجدل، ويحث الاتحاد منظمة الصحة العالمية "WHO"، على أن تحذو... 27.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-27T20:04+0000

2025-12-27T20:04+0000

2025-12-27T20:04+0000

مجتمع

علوم

أمراض القلب والسكري والضغط

نقص

سكر الدم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101799/97/1017999708_0:0:1333:750_1920x0_80_0_0_98f59469ab953d1109a9dab408fa5da5.jpg

نادرا ما يُناقش داء السكري من النوع الخامس أو يُجرى عليه بحث، ومع ذلك يُعتقد أنه يصيب ما يصل إلى 25 مليون شخص حول العالم، وخاصة في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، ​​حيث يكون الوصول إلى الرعاية الطبية محدودا. وُصف هذا النوع لأول مرة عام 1955 في جامايكا، ثم طواه النسيان لسنوات عديدة. وحتى بعد اعتراف منظمة الصحة العالمية به في ثمانينيات القرن الماضي، أثار التشخيص جدلًا واسعًا، وفق ما ورد في صحيفة "ساينس أليرت".وأوضح كريغ بيل، الباحث في مجال السكري، أن فهم أنواع السكري المحددة التي يُعاني منها الشخص أمرا بالغ الأهمية لتوفير العلاج المناسب، وأن داء السكري المرتبط بسوء التغذية شائع جدا، إلا أن غياب اسم رسمي له قد أعاق جهود تشخيص المرضى أو إيجاد علاجات فعّالة. وأضاف: "آمل أن يُسهم هذا الاعتراف الرسمي به كداء السكري من النوع الخامس في إحراز تقدم في مكافحة هذا المرض الذي طال إهماله، والذي يُنهك المصابين به بشدة".فقد أظهرت العديد من الدراسات على الحيوانات والبشر أن نقص المغذيات المزمن قد يُخلف آثارا طويلة الأمد على البنكرياس، معطلاً قدرته على إفراز الأنسولين وتنظيم مستويات السكر في الدم. وأنشأ الاتحاد الدولي للسكري هذا العام فريق عمل معني بالسكري من النوع الخامس، برئاسة هوكينز، لوضع معايير تشخيصية رسمية وإرشادات علاجية لهذا النوع من السكري، وإنشاء سجل بحثي عالمي وتوفير التدريب للعاملين في مجال الرعاية الصحية. وأوضحت هوكينز وزملاؤها في مراجعة نُشرت في وقت سابق من هذا العام، بعد الاعتراف الرسمي بمرض السكري من النوع الخامس، أن "العلاج غير المناسب بالأنسولين قد يُسبب نقص سكر الدم، وهو ما يشكل خطرا خاصا في المناطق التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي، حيث قد لا يكون رصد مستوى الجلوكوز في الدم متاحاً". ونوهت إلى أن هذه المشكلة لا تقتصر على آسيا وأفريقيا فحسب، بل يُعد سوء التغذية مشكلة متفاقمة في أجزاء من أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، حيث يُفاقم مزيج معقد من العوامل البيئية والسياسية والاقتصادية، التفاوتات الصحية والفقر. دراسة تحذر من بديل للسكر شائع مرتبط بأمراض الكبددراسة تكشف حقائق قد لا تعرفها عن المحليات الصناعية وتأثيرها على القلب والدماغ

https://sarabic.ae/20251203/دراسة-توضح-مايحدث-في-الفم-عند-تناول-السكر-1107786301.html

https://sarabic.ae/20251220/علماء-روس-ينجحون-في-تطوير-دواء-حيوي-جديد-لعلاج-السكري-1108394156.html

https://sarabic.ae/20251110/علماء-روس-ينجحون-بتطوير-دواء-لعلاج-مرض-السكري-من-النوع-الثاني---1106930399.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, أمراض القلب والسكري والضغط, نقص, سكر الدم