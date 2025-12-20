https://sarabic.ae/20251220/علماء-روس-ينجحون-في-تطوير-دواء-حيوي-جديد-لعلاج-السكري-1108394156.html

علماء روس ينجحون في تطوير دواء حيوي جديد لعلاج السكري

طوّر علماء من مركز أبحاث التكنولوجيا الحيوية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، بالتعاون مع مصنع "ميدسينتيز"، خطا خلويا يُنتج نظيرا لدواء "دولاجلوتيد"، وهو دواء...

في العقد الماضي، توسعت خيارات علاج داء السكري بشكل ملحوظ بفضل ظهور فئات مبتكرة من أدوية خفض سكر الدم. أحد هذه الأدوية هو "دولاجلوتيد"، وهو مُحفز لمستقبلات "GLP-1"، وتتمثل ميزته الواضحة في سهولة استخدامه - مرة واحدة أسبوعيا. لكن في السنوات الأخيرة، تضاءل توفر عدد من الأدوية البيولوجية الحديثة في روسيا بسبب العقوبات، ما زاد بشكل ملحوظ من المخاطر على المرضى ونظام الرعاية الصحية المحلي ككل. ولذلك، اكتسبت مهمة تسريع استبدال الأدوية المستوردة لعلاج داء السكري من النوع الثاني ومضاعفاته القلبية الأيضية أهمية اقتصادية واجتماعية بالغة، حسب ما ورد في "بوابة روسيا العلمية". يُنتج دواء "دولاجلوتيد" على نطاق صناعي في خلايا مبيض الهامستر الصيني (CHO)، ولإنتاج نظير مُنتج، استخدم علماء من مختبر الهندسة الحيوية للخلايا الثديية، سلالة خلايا "CHO 4BGD" المقاومة للاستماتة، والتي طُوِرت سابقا، وطوروا منهجا لتسريع إنتاج خلايا مُنتجة مستقرة وزيادة إنتاجية البروتين المستهدف. اعتمدت الدراسة على نظام انتقاء خلوي متسلسل، حيث يُدخَل "جين دولاجلوتيد" إلى الخلايا مرتين باستخدام علامتين انتقاء مختلفتين، إنزيم "ديهيدروفولات ريدوكتاز" وإنزيم "غلوتامين سينثيتاز"، ما يزيد الإنتاجية فورا بنسبة 30% مقارنة باستخدام علامة واحدة، ويستبعد جميع الخلايا ذات الإنتاجية المنخفضة من المجموعة. كما أظهر مستحضر البروتين المستهدف نشاطا بيولوجيا مشابها للبروتين الأصلي، وذلك عند قياسه باستخدام خط خلوي بشري يُعبّر عن مستقبل "GLP-1". وتتمثل إحدى المزايا الرئيسية للخط الخلوي الذي طوره العلماء في استقراره الجيني العالي. وقال إيفان فوروبيوف، الحاصل على دكتوراه في العلوم البيولوجية، ورئيس مختبر الهندسة الحيوية للخلايا الثديية "في هذه الدراسة، أثبتنا إمكانية تطبيق منصتنا الخلوية لحل المشكلات العملية. فالتوليفة الصحيحة بين الخط الخلوي الأساسي والاختيار المتسلسل باستخدام علامتين وراثيتين، تُتيح الحصول على خلايا منتجة مستقرة وعالية الإنتاجية دون الحاجة إلى فحص آلاف المستنسخات بشكل مُرهق". وقد أُنجز جزء من هذا العمل على يد علماء مختبرات شباب زاروا موقع المصنع لإجراء عملية نقل التكنولوجيا، وتولت ماريا سينيغوبوفا مسؤولية دعم بنك العينات الحيوية والعمليات الحيوية، بينما تولى رولان شايفوتدينوف مسؤولية نقل تقنيات الاستخلاص والتنقية. يمثل خط الإنتاج الذي طوره العلماء، والذي يجمع بين الاستقرار الجيني وقابلية التوسع في العملية، بنية فعالة ومُحسنة لإنشاء خطوط خلايا "CHO" عالية الكفاءة بسرعة، قادرة على إنتاج نظير "دولاجلوتيد"، ويمكن أن يشكل خط الإنتاج عالي الإنتاجية الناتج الأساس التكنولوجي للتطوير التدريجي لنظير محلي الصنع لهذا الدواء. دراسة تكشف حقائق قد لا تعرفها عن المحليات الصناعية وتأثيرها على القلب والدماغدراسة تحذر من بديل للسكر شائع مرتبط بأمراض الكبد

