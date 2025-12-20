https://sarabic.ae/20251220/علماء-روس-ينجحون-في-تطوير-دواء-حيوي-جديد-لعلاج-السكري-1108394156.html
علماء روس ينجحون في تطوير دواء حيوي جديد لعلاج السكري
علماء روس ينجحون في تطوير دواء حيوي جديد لعلاج السكري
سبوتنيك عربي
طوّر علماء من مركز أبحاث التكنولوجيا الحيوية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، بالتعاون مع مصنع "ميدسينتيز"، خطا خلويا يُنتج نظيرا لدواء "دولاجلوتيد"، وهو دواء... 20.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-20T17:59+0000
2025-12-20T17:59+0000
2025-12-20T17:59+0000
علوم
جامعات روسية
روسيا
سكر الدم
طرق العلاج
دواء
مجتمع
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/19/1094152380_0:888:2048:2040_1920x0_80_0_0_c9b9c759bee17027289c83b202bdf532.jpg
في العقد الماضي، توسعت خيارات علاج داء السكري بشكل ملحوظ بفضل ظهور فئات مبتكرة من أدوية خفض سكر الدم. أحد هذه الأدوية هو "دولاجلوتيد"، وهو مُحفز لمستقبلات "GLP-1"، وتتمثل ميزته الواضحة في سهولة استخدامه - مرة واحدة أسبوعيا. لكن في السنوات الأخيرة، تضاءل توفر عدد من الأدوية البيولوجية الحديثة في روسيا بسبب العقوبات، ما زاد بشكل ملحوظ من المخاطر على المرضى ونظام الرعاية الصحية المحلي ككل. ولذلك، اكتسبت مهمة تسريع استبدال الأدوية المستوردة لعلاج داء السكري من النوع الثاني ومضاعفاته القلبية الأيضية أهمية اقتصادية واجتماعية بالغة، حسب ما ورد في "بوابة روسيا العلمية". يُنتج دواء "دولاجلوتيد" على نطاق صناعي في خلايا مبيض الهامستر الصيني (CHO)، ولإنتاج نظير مُنتج، استخدم علماء من مختبر الهندسة الحيوية للخلايا الثديية، سلالة خلايا "CHO 4BGD" المقاومة للاستماتة، والتي طُوِرت سابقا، وطوروا منهجا لتسريع إنتاج خلايا مُنتجة مستقرة وزيادة إنتاجية البروتين المستهدف. اعتمدت الدراسة على نظام انتقاء خلوي متسلسل، حيث يُدخَل "جين دولاجلوتيد" إلى الخلايا مرتين باستخدام علامتين انتقاء مختلفتين، إنزيم "ديهيدروفولات ريدوكتاز" وإنزيم "غلوتامين سينثيتاز"، ما يزيد الإنتاجية فورا بنسبة 30% مقارنة باستخدام علامة واحدة، ويستبعد جميع الخلايا ذات الإنتاجية المنخفضة من المجموعة. كما أظهر مستحضر البروتين المستهدف نشاطا بيولوجيا مشابها للبروتين الأصلي، وذلك عند قياسه باستخدام خط خلوي بشري يُعبّر عن مستقبل "GLP-1". وتتمثل إحدى المزايا الرئيسية للخط الخلوي الذي طوره العلماء في استقراره الجيني العالي. وقال إيفان فوروبيوف، الحاصل على دكتوراه في العلوم البيولوجية، ورئيس مختبر الهندسة الحيوية للخلايا الثديية "في هذه الدراسة، أثبتنا إمكانية تطبيق منصتنا الخلوية لحل المشكلات العملية. فالتوليفة الصحيحة بين الخط الخلوي الأساسي والاختيار المتسلسل باستخدام علامتين وراثيتين، تُتيح الحصول على خلايا منتجة مستقرة وعالية الإنتاجية دون الحاجة إلى فحص آلاف المستنسخات بشكل مُرهق". وقد أُنجز جزء من هذا العمل على يد علماء مختبرات شباب زاروا موقع المصنع لإجراء عملية نقل التكنولوجيا، وتولت ماريا سينيغوبوفا مسؤولية دعم بنك العينات الحيوية والعمليات الحيوية، بينما تولى رولان شايفوتدينوف مسؤولية نقل تقنيات الاستخلاص والتنقية. يمثل خط الإنتاج الذي طوره العلماء، والذي يجمع بين الاستقرار الجيني وقابلية التوسع في العملية، بنية فعالة ومُحسنة لإنشاء خطوط خلايا "CHO" عالية الكفاءة بسرعة، قادرة على إنتاج نظير "دولاجلوتيد"، ويمكن أن يشكل خط الإنتاج عالي الإنتاجية الناتج الأساس التكنولوجي للتطوير التدريجي لنظير محلي الصنع لهذا الدواء. دراسة تكشف حقائق قد لا تعرفها عن المحليات الصناعية وتأثيرها على القلب والدماغدراسة تحذر من بديل للسكر شائع مرتبط بأمراض الكبد
https://sarabic.ae/20251010/علماء-روس-يطورون-طريقة-جديدة-لمراقبة-مستويات-السكر-في-الدم-بدقة-عالية-ودون-الحاجة-إلى-إبر-1105850833.html
https://sarabic.ae/20251110/علماء-روس-ينجحون-بتطوير-دواء-لعلاج-مرض-السكري-من-النوع-الثاني---1106930399.html
https://sarabic.ae/20251203/دراسة-توضح-مايحدث-في-الفم-عند-تناول-السكر-1107786301.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/19/1094152380_0:696:2048:2232_1920x0_80_0_0_3cba7c764515a794160b27b52ee2919f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
علوم, جامعات روسية, روسيا, سكر الدم, طرق العلاج, دواء
علوم, جامعات روسية, روسيا, سكر الدم, طرق العلاج, دواء
علماء روس ينجحون في تطوير دواء حيوي جديد لعلاج السكري
طوّر علماء من مركز أبحاث التكنولوجيا الحيوية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، بالتعاون مع مصنع "ميدسينتيز"، خطا خلويا يُنتج نظيرا لدواء "دولاجلوتيد"، وهو دواء يستخدم لعلاج مرضى السكري من النوع الثاني، وفي سياق استبدال الواردات، يعد إنتاج بديل حيوي محلي لهذا الدواء الضروري أمرا بالغ الأهمية، ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة "فارماسوتيكالز".
في العقد الماضي، توسعت خيارات علاج داء السكري بشكل ملحوظ بفضل ظهور فئات مبتكرة من أدوية خفض سكر الدم. أحد هذه الأدوية هو "دولاجلوتيد"، وهو مُحفز لمستقبلات "GLP-1"، وتتمثل ميزته الواضحة في سهولة استخدامه - مرة واحدة أسبوعيا.
لكن في السنوات الأخيرة، تضاءل توفر عدد من الأدوية البيولوجية الحديثة في روسيا بسبب العقوبات، ما زاد بشكل ملحوظ من المخاطر على المرضى ونظام الرعاية الصحية المحلي ككل. ولذلك، اكتسبت مهمة تسريع استبدال الأدوية المستوردة لعلاج داء السكري من النوع الثاني ومضاعفاته القلبية الأيضية أهمية اقتصادية واجتماعية بالغة، حسب ما ورد في "بوابة روسيا العلمية
".
استجابة لهذه التحديات، كلّفت شركة "ميدسينتيز بلانت" علماءها بتطوير تقنية بديلة لإنتاج دواء "دولاجلوتيد"، وبتمويل من شريك صناعي، أنجز فريق البحث في المركز الفيدرالي لأبحاث التكنولوجيا الحيوية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم العمل بنجاح في فترة زمنية قصيرة، حيث طور العلماء خطا خلويا ينتج نظيرا "لدولاجلوتيد" (GLP-1-Fc).
يُنتج دواء "دولاجلوتيد" على نطاق صناعي في خلايا مبيض الهامستر الصيني (CHO)، ولإنتاج نظير مُنتج، استخدم علماء من مختبر الهندسة الحيوية للخلايا الثديية، سلالة خلايا "CHO 4BGD" المقاومة للاستماتة، والتي طُوِرت سابقا، وطوروا منهجا لتسريع إنتاج خلايا مُنتجة مستقرة وزيادة إنتاجية البروتين المستهدف.
اعتمدت الدراسة على نظام انتقاء خلوي متسلسل، حيث يُدخَل "جين دولاجلوتيد" إلى الخلايا مرتين باستخدام علامتين انتقاء مختلفتين، إنزيم "ديهيدروفولات ريدوكتاز" وإنزيم "غلوتامين سينثيتاز"، ما يزيد الإنتاجية فورا بنسبة 30% مقارنة باستخدام علامة واحدة، ويستبعد جميع الخلايا ذات الإنتاجية المنخفضة من المجموعة.
تُنتِج سلالة الخلايا المُنتقاة البروتين المستهدف بكميات كافية لإنتاج 300 جرعة على الأقل من "دولاجلوتيد" لكل لتر من الوسط، ما يُتيح إنتاج الدواء بكفاءة اقتصادية، وكانت جودة ونشاط البروتين المُستخلص بعد التنقية مُطابقة للمستوى المطلوب، حيث بلغت نسبة الشكل الأحادي 95% على الأقل.
كما أظهر مستحضر البروتين المستهدف نشاطا بيولوجيا مشابها للبروتين الأصلي، وذلك عند قياسه باستخدام خط خلوي بشري يُعبّر عن مستقبل "GLP-1". وتتمثل إحدى المزايا الرئيسية للخط الخلوي الذي طوره العلماء في استقراره الجيني العالي.
وقال إيفان فوروبيوف، الحاصل على دكتوراه في العلوم البيولوجية، ورئيس مختبر الهندسة الحيوية للخلايا الثديية "في هذه الدراسة، أثبتنا إمكانية تطبيق منصتنا الخلوية لحل المشكلات العملية. فالتوليفة الصحيحة بين الخط الخلوي الأساسي والاختيار المتسلسل باستخدام علامتين وراثيتين، تُتيح الحصول على خلايا منتجة مستقرة وعالية الإنتاجية دون الحاجة إلى فحص آلاف المستنسخات بشكل مُرهق".
وأضاف "هذا ليس مجرد رقم قياسي مخبري لتحقيق نتيجة مُبهرة، بل هو خطوة في التطوير الصناعي لدواء حيوي مُماثل ذي أهمية بالغة للمرضى، ومن المهم بالنسبة لنا أن يكون شريكنا الصناعي على استعداد لتطبيق التقنيات الحديثة بسرعة وتحويل النتائج العلمية إلى تطبيقات عملية".
وقد أُنجز جزء من هذا العمل على يد علماء مختبرات شباب زاروا موقع المصنع لإجراء عملية نقل التكنولوجيا، وتولت ماريا سينيغوبوفا مسؤولية دعم بنك العينات الحيوية والعمليات الحيوية، بينما تولى رولان شايفوتدينوف مسؤولية نقل تقنيات الاستخلاص والتنقية.
يمثل خط الإنتاج الذي طوره العلماء، والذي يجمع بين الاستقرار الجيني وقابلية التوسع في العملية، بنية فعالة ومُحسنة لإنشاء خطوط خلايا "CHO" عالية الكفاءة بسرعة، قادرة على إنتاج نظير "دولاجلوتيد"، ويمكن أن يشكل خط الإنتاج عالي الإنتاجية الناتج الأساس التكنولوجي للتطوير التدريجي لنظير محلي الصنع لهذا الدواء.