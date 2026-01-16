https://sarabic.ae/20260116/بوتين-روسيا-تمتلك-الإمكانيات-اللازمة-لتكون-رائدة-في-تطوير-الطائرات-المسيرة---عاجل-1109319038.html
بوتين: روسيا تمتلك الإمكانيات اللازمة لتكون رائدة في تطوير الطائرات المسيرة
بوتين: روسيا تمتلك الإمكانيات اللازمة لتكون رائدة في تطوير الطائرات المسيرة
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بأن روسيا تمتلك الإمكانيات الصناعية والبشرية اللازمة لتكون رائدة في تطوير الطائرات المسيرة. 16.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-16T18:55+0000
2026-01-16T18:55+0000
2026-01-16T19:05+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
فلاديمير بوتين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1f/1108772093_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_85d4b4f54c19aec15d938c7c85fa3e8b.jpg
وقال بوتين خلال اجتماع حول تطوير الأنظمة ذاتية التشغيل: "من الواضح أن لدينا الإمكانات العلمية والبشرية والصناعية لنصبح روادًا عالميين في تطوير وإنتاج، وبالطبع، نشر الأنظمة الذاتية التشغيل على نطاق واسع".وأضاف بوتين: "تنفتح أمام المناطق فرص جديدة في استخدام الطيران المسير، ويجب هنا التصرف بمسؤولية وحكمة، وفي الوقت نفسه، بأقصى سرعة ممكنة بطبيعة الحال".وأكد الرئيس الروسي: "بأنه ينبغي تعميم أفضل تطبيقات موسكو، الرائدة حاليًا بلا منازع في بناء اقتصاد الأنظمة غير المأهولة، على مناطق روسيا الاتحادية الأخرى".وقال بوتين خلال اجتماع لمجلس الدولة: "سأبدأ بمنظور طويل الأمد، نحن نتحدث عن السنوات العشر إلى الخمس عشرة القادمة ، من الواضح بالفعل أن هذه الفترة ستشهد تحولاً تكنولوجياً هائلا وتطور سريعا للذكاء الاصطناعي. هذا هو أكبر اختراق تكنولوجي، ربما لم يشهد التاريخ مثله من قبل".
https://sarabic.ae/20260115/بوتين-لا-يمكن-ضمان-أمن-الدول-على-حساب-الآخرين-1109270325.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1f/1108772093_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_45dc90f72e87e35496e1bf83d482b954.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, فلاديمير بوتين
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, فلاديمير بوتين
بوتين: روسيا تمتلك الإمكانيات اللازمة لتكون رائدة في تطوير الطائرات المسيرة
18:55 GMT 16.01.2026 (تم التحديث: 19:05 GMT 16.01.2026)
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بأن روسيا تمتلك الإمكانيات الصناعية والبشرية اللازمة لتكون رائدة في تطوير الطائرات المسيرة.
وقال بوتين خلال اجتماع حول تطوير الأنظمة ذاتية التشغيل: "من الواضح أن لدينا الإمكانات العلمية والبشرية والصناعية لنصبح روادًا عالميين في تطوير وإنتاج، وبالطبع، نشر الأنظمة الذاتية التشغيل على نطاق واسع".
وأفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بأن المناطق الروسية لديها فرص جديدة لاستخدام الطيران المسير (الطائرات من دون طيار)، مؤكدًا ضرورة التحرك بسرعة في هذا المجال.
وأضاف بوتين: "تنفتح أمام المناطق فرص جديدة في استخدام الطيران المسير، ويجب هنا التصرف بمسؤولية وحكمة، وفي الوقت نفسه، بأقصى سرعة ممكنة بطبيعة الحال".
وأكد الرئيس الروسي: "بأنه ينبغي تعميم أفضل تطبيقات موسكو، الرائدة حاليًا بلا منازع في بناء اقتصاد الأنظمة غير المأهولة، على مناطق روسيا الاتحادية الأخرى".
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم 25 ديسمبر/ كانون الأول الفائت،، أن السنوات العشر إلى الخمس عشرة القادمة ستكون فترة تحول تكنولوجي هائل وتطور كبير في مجال الذكاء الاصطناعي.
وقال بوتين خلال اجتماع لمجلس الدولة: "سأبدأ بمنظور طويل الأمد، نحن نتحدث عن السنوات العشر إلى الخمس عشرة القادمة ، من الواضح بالفعل أن هذه الفترة ستشهد تحولاً تكنولوجياً هائلا وتطور سريعا للذكاء الاصطناعي. هذا هو أكبر اختراق تكنولوجي، ربما لم يشهد التاريخ مثله من قبل".