بوتين: روسيا تمتلك الإمكانيات اللازمة لتكون رائدة في تطوير الطائرات المسيرة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:03 GMT
23 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
10:26 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:52 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الصومال تقطع علاقاتها مع الإمارات.. والجزائر تستعد لتعديل قانون الأحزاب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
17:31 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: التقدم الميداني لروسيا يعود إلى الإرث التاريخي الكبير بالانتصارات في المعارك الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إطلاق المرحلة الثانية في غزة وتشكيل لجنة إدارة القطاع.. المأمول والمتوقع
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:18 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
09:30 GMT
30 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
10:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
12:48 GMT
11 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
إطلاق المرحلة الثانية في غزة وتشكيل لجنة إدارة القطاع.. المأمول والمتوقع
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
مجلس الأمن يبحث تطورات الوضع في إيران
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يعتبر غرينلاند حكرا على أمريكا ولن يسمح لأي كان بالتدخل به
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
بوتين: روسيا تمتلك الإمكانيات اللازمة لتكون رائدة في تطوير الطائرات المسيرة
بوتين: روسيا تمتلك الإمكانيات اللازمة لتكون رائدة في تطوير الطائرات المسيرة
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بأن روسيا تمتلك الإمكانيات الصناعية والبشرية اللازمة لتكون رائدة في تطوير الطائرات المسيرة.
تابعنا عبر
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بأن روسيا تمتلك الإمكانيات الصناعية والبشرية اللازمة لتكون رائدة في تطوير الطائرات المسيرة.
وقال بوتين خلال اجتماع حول تطوير الأنظمة ذاتية التشغيل: "من الواضح أن لدينا الإمكانات العلمية والبشرية والصناعية لنصبح روادًا عالميين في تطوير وإنتاج، وبالطبع، نشر الأنظمة الذاتية التشغيل على نطاق واسع".

وأفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بأن المناطق الروسية لديها فرص جديدة لاستخدام الطيران المسير (الطائرات من دون طيار)، مؤكدًا ضرورة التحرك بسرعة في هذا المجال.

وأضاف بوتين: "تنفتح أمام المناطق فرص جديدة في استخدام الطيران المسير، ويجب هنا التصرف بمسؤولية وحكمة، وفي الوقت نفسه، بأقصى سرعة ممكنة بطبيعة الحال".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2026
بوتين: لا يمكن ضمان أمن الدول على حساب الآخرين
أمس, 14:34 GMT
وأكد الرئيس الروسي: "بأنه ينبغي تعميم أفضل تطبيقات موسكو، الرائدة حاليًا بلا منازع في بناء اقتصاد الأنظمة غير المأهولة، على مناطق روسيا الاتحادية الأخرى".
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم 25 ديسمبر/ كانون الأول الفائت،، أن السنوات العشر إلى الخمس عشرة القادمة ستكون فترة تحول تكنولوجي هائل وتطور كبير في مجال الذكاء الاصطناعي.
وقال بوتين خلال اجتماع لمجلس الدولة: "سأبدأ بمنظور طويل الأمد، نحن نتحدث عن السنوات العشر إلى الخمس عشرة القادمة ، من الواضح بالفعل أن هذه الفترة ستشهد تحولاً تكنولوجياً هائلا وتطور سريعا للذكاء الاصطناعي. هذا هو أكبر اختراق تكنولوجي، ربما لم يشهد التاريخ مثله من قبل".
