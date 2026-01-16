https://sarabic.ae/20260116/بوتين-روسيا-تمتلك-الإمكانيات-اللازمة-لتكون-رائدة-في-تطوير-الطائرات-المسيرة---عاجل-1109319038.html

بوتين: روسيا تمتلك الإمكانيات اللازمة لتكون رائدة في تطوير الطائرات المسيرة

بوتين: روسيا تمتلك الإمكانيات اللازمة لتكون رائدة في تطوير الطائرات المسيرة

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بأن روسيا تمتلك الإمكانيات الصناعية والبشرية اللازمة لتكون رائدة في تطوير الطائرات المسيرة. 16.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-16T18:55+0000

2026-01-16T18:55+0000

2026-01-16T19:05+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

سلاح روسيا

فلاديمير بوتين

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1f/1108772093_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_85d4b4f54c19aec15d938c7c85fa3e8b.jpg

وقال بوتين خلال اجتماع حول تطوير الأنظمة ذاتية التشغيل: "من الواضح أن لدينا الإمكانات العلمية والبشرية والصناعية لنصبح روادًا عالميين في تطوير وإنتاج، وبالطبع، نشر الأنظمة الذاتية التشغيل على نطاق واسع".وأضاف بوتين: "تنفتح أمام المناطق فرص جديدة في استخدام الطيران المسير، ويجب هنا التصرف بمسؤولية وحكمة، وفي الوقت نفسه، بأقصى سرعة ممكنة بطبيعة الحال".وأكد الرئيس الروسي: "بأنه ينبغي تعميم أفضل تطبيقات موسكو، الرائدة حاليًا بلا منازع في بناء اقتصاد الأنظمة غير المأهولة، على مناطق روسيا الاتحادية الأخرى".وقال بوتين خلال اجتماع لمجلس الدولة: "سأبدأ بمنظور طويل الأمد، نحن نتحدث عن السنوات العشر إلى الخمس عشرة القادمة ، من الواضح بالفعل أن هذه الفترة ستشهد تحولاً تكنولوجياً هائلا وتطور سريعا للذكاء الاصطناعي. هذا هو أكبر اختراق تكنولوجي، ربما لم يشهد التاريخ مثله من قبل".

https://sarabic.ae/20260115/بوتين-لا-يمكن-ضمان-أمن-الدول-على-حساب-الآخرين-1109270325.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, فلاديمير بوتين