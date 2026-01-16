https://sarabic.ae/20260116/ترامب-يتسلم-من-المعارضة-الفنزويلية-ماتشادو-جائزة-نوبل-للسلام-1109289987.html
ترامب يتسلم من المعارضة الفنزويلية ماتشادو جائزة نوبل للسلام
2026-01-16T01:01+0000
2026-01-16T01:01+0000
2026-01-16T01:02+0000
فنزويلا
01:01 GMT 16.01.2026 (تم التحديث: 01:02 GMT 16.01.2026)
أفادت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، نقلاً عن مسؤولين في البيت الأبيض، بأن الرئيس دونالد ترامب تسلّم من السياسية المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو ميدالية جائزة نوبل للسلام.
وكانت وكالة "رويترز" قد ذكرت في وقت سابق أن ماتشادو سلّمت خلال لقائها مع الرئيس ترامب في البيت الأبيض ميداليتها الخاصة بجائزة نوبل للسلام.
ووفقًا لما أفاد به الصحافيون المرافقون للإدارة الأمريكية، استمر اللقاء بين الجانبين لأكثر من ساعتين.
وقال مذيع "فوكس نيوز" بريت باير: "أبلغني مسؤولون في البيت الأبيض أن ماتشادو أصرت على تسليم الرئيس ميدالية نوبل، وقد قبلها".
ويأتي ذلك بعد أن كان ترامب قد صرّح، على خلفية العملية الأمريكية في فنزويلا واعتقال رئيسها نيكولاس مادورو، بأن ماتشادو لا تحظى بدعم داخل البلاد. في المقابل، كانت ماتشادو قد قالت إن ترامب يستحق جائزة نوبل للسلام
بسبب الهجوم على فنزويلا.
يُذكر أن جائزة نوبل للسلام لعام 2025 مُنحت لماتشادو بزعم "العمل الدؤوب على تعزيز الحقوق الديمقراطية للشعب الفنزويلي". وبعد الهجوم الأمريكي على فنزويلا، أعلنت ماتشادو أن المعارضة الفنزويلية مستعدة لتولي السلطة.