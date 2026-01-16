ترامب يتسلم من المعارضة الفنزويلية ماتشادو جائزة نوبل للسلام

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة يفوز في جدة.. هل حسم ميسي قرار المشاركة في كأس العالم؟
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ترامب يدرس خيارات الحرب ضد طهران... ما المتوقع؟
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: القضاء الإسرائيلي فيما يخص الفلسطينيين لا يعتبر عادلا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: المنخفض الجوي كشف هشاشة و صعوبة الأوضاع الإنسانية في غزة
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:03 GMT
23 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
10:26 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:52 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الصومال تقطع علاقاتها مع الإمارات.. والجزائر تستعد لتعديل قانون الأحزاب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
17:31 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: التقدم الميداني لروسيا يعود إلى الإرث التاريخي الكبير بالانتصارات في المعارك الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إطلاق المرحلة الثانية في غزة وتشكيل لجنة إدارة القطاع.. المأمول والمتوقع
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
ترامب يتسلم من المعارضة الفنزويلية ماتشادو جائزة نوبل للسلام
ترامب يتسلم من المعارضة الفنزويلية ماتشادو جائزة نوبل للسلام
سبوتنيك عربي
أفادت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، نقلاً عن مسؤولين في البيت الأبيض، بأن الرئيس دونالد ترامب تسلّم من السياسية المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو ميدالية... 16.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-16T01:01+0000
2026-01-16T01:02+0000
ترامب
جائزة نوبل للسلام
فنزويلا
رئاسة فنزويلا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/10/1109290219_0:0:2921:1643_1920x0_80_0_0_6d7a3e7498599111659c8a82f263ddca.jpg
وكانت وكالة "رويترز" قد ذكرت في وقت سابق أن ماتشادو سلّمت خلال لقائها مع الرئيس ترامب في البيت الأبيض ميداليتها الخاصة بجائزة نوبل للسلام.ووفقًا لما أفاد به الصحافيون المرافقون للإدارة الأمريكية، استمر اللقاء بين الجانبين لأكثر من ساعتين.وقال مذيع "فوكس نيوز" بريت باير: "أبلغني مسؤولون في البيت الأبيض أن ماتشادو أصرت على تسليم الرئيس ميدالية نوبل، وقد قبلها".ويأتي ذلك بعد أن كان ترامب قد صرّح، على خلفية العملية الأمريكية في فنزويلا واعتقال رئيسها نيكولاس مادورو، بأن ماتشادو لا تحظى بدعم داخل البلاد. في المقابل، كانت ماتشادو قد قالت إن ترامب يستحق جائزة نوبل للسلام بسبب الهجوم على فنزويلا.يُذكر أن جائزة نوبل للسلام لعام 2025 مُنحت لماتشادو بزعم "العمل الدؤوب على تعزيز الحقوق الديمقراطية للشعب الفنزويلي". وبعد الهجوم الأمريكي على فنزويلا، أعلنت ماتشادو أن المعارضة الفنزويلية مستعدة لتولي السلطة.
ترامب يتسلم من المعارضة الفنزويلية ماتشادو جائزة نوبل للسلام

01:01 GMT 16.01.2026 (تم التحديث: 01:02 GMT 16.01.2026)
© AP Photo / Matias DelacroixLos opositores venezolanos Edmundo González y María Corina Machado (archivo)
Los opositores venezolanos Edmundo González y María Corina Machado (archivo) - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2026
© AP Photo / Matias Delacroix
تابعنا عبر
أفادت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، نقلاً عن مسؤولين في البيت الأبيض، بأن الرئيس دونالد ترامب تسلّم من السياسية المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو ميدالية جائزة نوبل للسلام.
وكانت وكالة "رويترز" قد ذكرت في وقت سابق أن ماتشادو سلّمت خلال لقائها مع الرئيس ترامب في البيت الأبيض ميداليتها الخاصة بجائزة نوبل للسلام.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2026
ترامب: لم يكن ينبغي لماتشادو أن تفوز بجائزة نوبل للسلام
6 يناير, 00:31 GMT
ووفقًا لما أفاد به الصحافيون المرافقون للإدارة الأمريكية، استمر اللقاء بين الجانبين لأكثر من ساعتين.
وقال مذيع "فوكس نيوز" بريت باير: "أبلغني مسؤولون في البيت الأبيض أن ماتشادو أصرت على تسليم الرئيس ميدالية نوبل، وقد قبلها".
ويأتي ذلك بعد أن كان ترامب قد صرّح، على خلفية العملية الأمريكية في فنزويلا واعتقال رئيسها نيكولاس مادورو، بأن ماتشادو لا تحظى بدعم داخل البلاد. في المقابل، كانت ماتشادو قد قالت إن ترامب يستحق جائزة نوبل للسلام بسبب الهجوم على فنزويلا.
يُذكر أن جائزة نوبل للسلام لعام 2025 مُنحت لماتشادو بزعم "العمل الدؤوب على تعزيز الحقوق الديمقراطية للشعب الفنزويلي". وبعد الهجوم الأمريكي على فنزويلا، أعلنت ماتشادو أن المعارضة الفنزويلية مستعدة لتولي السلطة.
