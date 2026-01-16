https://sarabic.ae/20260116/حاكم-خيرسون-ممتلكات-الأوليغارشية-الأوكرانية-أصبحت-ملكية-الدولة-الروسية-1109289798.html
حاكم خيرسون: ممتلكات الأوليغارشية الأوكرانية أصبحت ملكية الدولة الروسية
أفادت السلطات الروسية، اليوم الجمعة، بأن ممتلكات كبار رجال الأعمال الأوكرانيين في مقاطعة خيرسون أصبحت ملكية للدولة الروسية. 16.01.2026
2026-01-16T00:47+0000
2026-01-16T00:47+0000
2026-01-16T00:52+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/14/1067993570_0:102:960:642_1920x0_80_0_0_b39f6593da268d92d1c4a79e35d0d7df.jpg
وقال حاكم مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إن الممتلكات التي كانت تابعة للأوليغارشية والملاك الكبار في المقاطعة انتقلت الآن إلى الملكية الحكومية.وأضاف: "الممتلكات التي كانت تابعة للأوليغارشية واللاتيفوندستيين، والذين كانوا كثيرين في مقاطعة خيرسون، جميعها أصبحت الآن ملكية الدولة. والعمل على توثيق ذلك جارٍ".تقع مقاطعة خيرسون في مجرى نهر دنيبر السفلي وتطل على بحر آزوف والبحر الأسود. وقد انضمت المقاطعة إلى روسيا بعد استفتاء أُجري في سبتمبر/أيلول 2022، غير أن الجانب الأوكراني لا يعترف بشرعية هذا الاستفتاء ويواصل قصف أراضي المقاطعة.ويخضع معظم الإقليم حاليًا لسيطرة موسكو، بينما تسيطر القوات الأوكرانية على الضفة اليمنى للنهر، بما في ذلك مدينة خيرسون نفسها.
00:47 GMT 16.01.2026 (تم التحديث: 00:52 GMT 16.01.2026)
أفادت السلطات الروسية، اليوم الجمعة، بأن ممتلكات كبار رجال الأعمال الأوكرانيين في مقاطعة خيرسون أصبحت ملكية للدولة الروسية.
وقال حاكم مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إن الممتلكات التي كانت تابعة للأوليغارشية والملاك الكبار في المقاطعة انتقلت الآن إلى الملكية الحكومية.
وأضاف: "الممتلكات التي كانت تابعة للأوليغارشية واللاتيفوندستيين، والذين كانوا كثيرين في مقاطعة خيرسون، جميعها أصبحت الآن ملكية الدولة. والعمل على توثيق ذلك جارٍ".
وأوضح سالدو أن جزءًا من الممتلكات المؤممة سينتقل للملكية الفيدرالية، بينما سيبقى الجزء الأكبر ضمن الولاية الإقليمية، مضيفا: "وبالطبع، ستخدم هذه الممتلكات الناس الذين يعيشون في منطقة خيرسون".
تقع مقاطعة خيرسون في مجرى نهر دنيبر
السفلي وتطل على بحر آزوف والبحر الأسود. وقد انضمت المقاطعة إلى روسيا بعد استفتاء أُجري في سبتمبر/أيلول 2022، غير أن الجانب الأوكراني لا يعترف بشرعية هذا الاستفتاء ويواصل قصف أراضي المقاطعة.
ويخضع معظم الإقليم حاليًا لسيطرة موسكو، بينما تسيطر القوات الأوكرانية على الضفة اليمنى للنهر، بما في ذلك مدينة خيرسون نفسها.