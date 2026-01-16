حاكم خيرسون: ممتلكات الأوليغارشية الأوكرانية أصبحت ملكية الدولة الروسية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة يفوز في جدة.. هل حسم ميسي قرار المشاركة في كأس العالم؟
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ترامب يدرس خيارات الحرب ضد طهران... ما المتوقع؟
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: القضاء الإسرائيلي فيما يخص الفلسطينيين لا يعتبر عادلا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: المنخفض الجوي كشف هشاشة و صعوبة الأوضاع الإنسانية في غزة
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:03 GMT
23 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
10:26 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:52 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الصومال تقطع علاقاتها مع الإمارات.. والجزائر تستعد لتعديل قانون الأحزاب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
17:31 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: التقدم الميداني لروسيا يعود إلى الإرث التاريخي الكبير بالانتصارات في المعارك الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إطلاق المرحلة الثانية في غزة وتشكيل لجنة إدارة القطاع.. المأمول والمتوقع
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
حاكم خيرسون: ممتلكات الأوليغارشية الأوكرانية أصبحت ملكية الدولة الروسية
حاكم خيرسون: ممتلكات الأوليغارشية الأوكرانية أصبحت ملكية الدولة الروسية
وقال حاكم مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إن الممتلكات التي كانت تابعة للأوليغارشية والملاك الكبار في المقاطعة انتقلت الآن إلى الملكية الحكومية.وأضاف: "الممتلكات التي كانت تابعة للأوليغارشية واللاتيفوندستيين، والذين كانوا كثيرين في مقاطعة خيرسون، جميعها أصبحت الآن ملكية الدولة. والعمل على توثيق ذلك جارٍ".تقع مقاطعة خيرسون في مجرى نهر دنيبر السفلي وتطل على بحر آزوف والبحر الأسود. وقد انضمت المقاطعة إلى روسيا بعد استفتاء أُجري في سبتمبر/أيلول 2022، غير أن الجانب الأوكراني لا يعترف بشرعية هذا الاستفتاء ويواصل قصف أراضي المقاطعة.ويخضع معظم الإقليم حاليًا لسيطرة موسكو، بينما تسيطر القوات الأوكرانية على الضفة اليمنى للنهر، بما في ذلك مدينة خيرسون نفسها.
تابعنا عبر
أفادت السلطات الروسية، اليوم الجمعة، بأن ممتلكات كبار رجال الأعمال الأوكرانيين في مقاطعة خيرسون أصبحت ملكية للدولة الروسية.
وقال حاكم مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إن الممتلكات التي كانت تابعة للأوليغارشية والملاك الكبار في المقاطعة انتقلت الآن إلى الملكية الحكومية.
الرئيس فلاديمير بوتين يجري مكالمة هاتفية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2026
الكرملين: بوتين استمع عبر الهاتف لتقرير سالدو حول الوضع في مقاطعة خيرسون
1 يناير, 18:28 GMT
وأضاف: "الممتلكات التي كانت تابعة للأوليغارشية واللاتيفوندستيين، والذين كانوا كثيرين في مقاطعة خيرسون، جميعها أصبحت الآن ملكية الدولة. والعمل على توثيق ذلك جارٍ".
وأوضح سالدو أن جزءًا من الممتلكات المؤممة سينتقل للملكية الفيدرالية، بينما سيبقى الجزء الأكبر ضمن الولاية الإقليمية، مضيفا: "وبالطبع، ستخدم هذه الممتلكات الناس الذين يعيشون في منطقة خيرسون".
تقع مقاطعة خيرسون في مجرى نهر دنيبر السفلي وتطل على بحر آزوف والبحر الأسود. وقد انضمت المقاطعة إلى روسيا بعد استفتاء أُجري في سبتمبر/أيلول 2022، غير أن الجانب الأوكراني لا يعترف بشرعية هذا الاستفتاء ويواصل قصف أراضي المقاطعة.
ويخضع معظم الإقليم حاليًا لسيطرة موسكو، بينما تسيطر القوات الأوكرانية على الضفة اليمنى للنهر، بما في ذلك مدينة خيرسون نفسها.
