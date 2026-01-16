https://sarabic.ae/20260116/فيضانات-تجتاح-ولاية-فيكتوريا-الأسترالية-وتجرف-السيارات-الى-البحرفيديو--1109323096.html
فيضانات تجتاح ولاية فيكتوريا الأسترالية وتجرف السيارات الى البحر...فيديو
تسببت عاصفة قوية ضربت جنوب غرب ولاية فيكتوريا الأسترالية، أمس الخميس، في حدوث سيول مفاجئة أجبرت السلطات على إغلاق الطرق الرئيسية في المنطقة.
وأدت العواصف الرعدية والأمطار الغزيرة إلى جرف سيارات نحو البحر، كما انقطعت الكهرباء عن آلاف المنازل، بحسب وسائل إعلام غربية.وسجل مكتب الأرصاد الجوية هطول 166 مليمترا من الأمطار منذ الساعة التاسعة صباحا في منطقة جبل كاولي القريبة، ما ساهم في تصاعد المخاطر على الطرق والممتلكات.
وأدت العواصف الرعدية والأمطار الغزيرة إلى جرف سيارات نحو البحر، كما انقطعت الكهرباء عن آلاف المنازل، بحسب وسائل إعلام غربية.
وأصدرت السلطات تحذيرا طارئا للبلدات الواقعة على طول الطريق، مشيرة إلى أن المنطقة تشهد ظروفًا شديدة الخطورة ناجمة عن عاصفة رعدية عاتية وسيول مفاجئة، وحثت السكان على البقاء في منازلهم والابتعاد عن مياه السيول.
وسجل مكتب الأرصاد الجوية هطول 166 مليمترا من الأمطار منذ الساعة التاسعة صباحا في منطقة جبل كاولي القريبة، ما ساهم في تصاعد المخاطر على الطرق والممتلكات.