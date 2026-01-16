أبرز صور الأسبوع

جينيفر لوبيز تتألق على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز "غولدن غلوب" السنوي 83 في "بيفرلي هيلز"، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية.
المستشار الألماني فريدريش ميرز، يراقب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وهو يطلق طائرة ورقية خلال افتتاح مهرجان الطائرات الورقية الدولي في "أحمد آباد"، الهند.
مركبة مدرعة تقل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، المختطف من قبل الولايات المتحدة، بعد جلسة استماع في محكمة نيويورك حيث وجهت السلطات الأمريكية إليه اتهامات رسمية. وأمر القاضي مادورو بالمثول أمام المحكمة في 17 مارس/آذار لحضور جلسة الاستماع.
نساء يعبرن شارعًا، تحت لافتة ضخمة تظهر أيادي تحمل أعلاما إيرانية بقوة كعلامة على الوطنية، بينما تلوّح إحداهن بعلامة النصر، في طهران، إيران.
صورة تظهر رجال الإنقاذ، وهم يعملون وسط الحطام بعد سقوط رافعة بناء على قطار ركاب في مقاطعة ناخون راتشاسيما، تايلاند.
صورة التقطتها طائرة دون طيار، تظهر عبّارة على بحيرة بالاتون المتجمدة بالقرب من سانتود، المجر.
صورة تظهر المحتفلين، وأيضا تظهر عربة موكب الكرنفال الأبيض والأسود، وهي تشق طريقها عبر شوارع باستو، كولومبيا.
صورة تظهر رجلا، واقفا على خزان مياه بلاستيكي وينظر إلى حريق الغابات في سيرو بيرك، في مقاطعة تشوبوت باتاغونيا، الأرجنتين.
مزارعون فرنسيون شباب ينامون على بالات من القش أثناء احتجاجهم مع مزارعي نقابات المزارعين الفرنسية وأمام الجمعية الوطنية، ضد اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور والسياسة الزراعية للحكومة الفرنسية، في باريس، فرنسا.
ركاب يستقلون مترو الأنفاق خلال فعالية "ركوب المترو دون سراويل" السنوية في لندن.
احتفالات بشهر يناير/كانون الثاني، أول شهور التقويم الأمازيغي، في تيزي وأوزو، في الجزائر.
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي والرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ يلتقطان صورا تذكارية قبل عزفهما على الطبول عقب اجتماعهما في نارا، غرب اليابان.
صورة تظهر مواصلة عمليات البحث والإنقاذ، عن العمال المفقودين في منشأة إدارة النفايات المنهارة في بيناليو، وسط الفلبين.
فرق الطوارئ المدنية تقوم بعمليات إنقاذ السكان المحليين بعد الفيضانات التي اجتاحت مدينة فيراس، ألبانيا.
فرق الدفاع المدني تقوم بإزالة سيارة متضررة في حي الشيخ مقصود ذي الأغلبية الكردية، وذلك بعد اندلاع اشتباكات بين القوات الحكومية و"قوات سوريا الديمقراطية" في مدينة حلب، شمالي سوريا.
صورة تظهر أحد الأشخاص وهو يقوم برش أحد المتظاهرين برذاذ الفلفل في مدينة مينيابوليس.
صورة تظهر تساقط الثلوج في كامتشاتكا الروسية.
ينظر المحتفلون الذين يرتدون الأزياء التنكرية قبل موكب "الكرنفال"، في قرية فيفكاني في الجزء الجنوبي الغربي من مقدونيا الشمالية عشية عيد القديس باسيليوس الأرثوذكسي.
صورمن وكالة استكشاف الفضاء، اليابانية، تظهر ألوان الشفق القطبي فوق الأرض.
وصول قطار سانتا كلوز، الذي يضم قاطرتين من طراز"P36"، إلى محطة "نوفى بيترهوف" في سان بطرسبورغ. يضم هذا المكان المتنقل للاحتفال برأس السنة الجديدة عددًا من العربات الخاصة: منطقة استقبال، و"قرية خيالية" للألعاب والمغامرات، ومسرح للعرائس، ومتجر للهدايا التذكارية، ومطعم، وعربة ملكة الثلج.
