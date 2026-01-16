أبرز صور الأسبوع

وصول قطار سانتا كلوز، الذي يضم قاطرتين من طراز"P36"، إلى محطة "نوفى بيترهوف" في سان بطرسبورغ. يضم هذا المكان المتنقل للاحتفال برأس السنة الجديدة عددًا من العربات الخاصة: منطقة استقبال، و"قرية خيالية" للألعاب والمغامرات، ومسرح للعرائس، ومتجر للهدايا التذكارية، ومطعم، وعربة ملكة الثلج.