أبرز صور الأسبوع

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:03 GMT
23 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
10:26 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:52 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الصومال تقطع علاقاتها مع الإمارات.. والجزائر تستعد لتعديل قانون الأحزاب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
17:31 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: التقدم الميداني لروسيا يعود إلى الإرث التاريخي الكبير بالانتصارات في المعارك الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إطلاق المرحلة الثانية في غزة وتشكيل لجنة إدارة القطاع.. المأمول والمتوقع
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:18 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
09:30 GMT
30 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
10:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
12:48 GMT
11 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
إطلاق المرحلة الثانية في غزة وتشكيل لجنة إدارة القطاع.. المأمول والمتوقع
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
أبرز صور الأسبوع
أبرز صور الأسبوع
أبرز صور الأسبوع
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من أبرز الصور، التي التقطتها عدسات الكاميرات، خلال هذا الأسبوع. 16.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-16T08:23+0000
2026-01-16T08:32+0000
وسائط متعددة
صور
أبرز صور الأسبوع

08:23 GMT 16.01.2026 (تم التحديث: 08:32 GMT 16.01.2026)
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من أبرز الصور، التي التقطتها عدسات الكاميرات، خلال هذا الأسبوع.
© REUTERS Daniel Cole

جينيفر لوبيز تتألق على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز "غولدن غلوب" السنوي 83 في "بيفرلي هيلز"، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية.

جينيفر لوبيز تتألق على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز &quot;غولدن غلوب&quot; السنوي 83 في &quot;بيفرلي هيلز&quot;، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية. - سبوتنيك عربي
1/20
© REUTERS Daniel Cole

جينيفر لوبيز تتألق على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز "غولدن غلوب" السنوي 83 في "بيفرلي هيلز"، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية.

© AP Photo / Ajit Solanki

المستشار الألماني فريدريش ميرز، يراقب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وهو يطلق طائرة ورقية خلال افتتاح مهرجان الطائرات الورقية الدولي في "أحمد آباد"، الهند.

المستشار الألماني فريدريش ميرز، يراقب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وهو يطلق طائرة ورقية خلال افتتاح مهرجان الطائرات الورقية الدولي في &quot;أحمد آباد&quot;، الهند. - سبوتنيك عربي
2/20
© AP Photo / Ajit Solanki

المستشار الألماني فريدريش ميرز، يراقب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وهو يطلق طائرة ورقية خلال افتتاح مهرجان الطائرات الورقية الدولي في "أحمد آباد"، الهند.

© Sputnik . Alexei Alekseyev / الانتقال إلى بنك الصور

مركبة مدرعة تقل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، المختطف من قبل الولايات المتحدة، بعد جلسة استماع في محكمة نيويورك حيث وجهت السلطات الأمريكية إليه اتهامات رسمية. وأمر القاضي مادورو بالمثول أمام المحكمة في 17 مارس/آذار لحضور جلسة الاستماع.

مركبة مدرعة تقل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، المختطف من قبل الولايات المتحدة، بعد جلسة استماع في محكمة نيويورك حيث وجهت السلطات الأمريكية إليه اتهامات رسمية. وأمر القاضي مادورو بالمثول أمام المحكمة في 17 مارس/آذار لحضور جلسة الاستماع. - سبوتنيك عربي
3/20
© Sputnik . Alexei Alekseyev
/
الانتقال إلى بنك الصور

مركبة مدرعة تقل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، المختطف من قبل الولايات المتحدة، بعد جلسة استماع في محكمة نيويورك حيث وجهت السلطات الأمريكية إليه اتهامات رسمية. وأمر القاضي مادورو بالمثول أمام المحكمة في 17 مارس/آذار لحضور جلسة الاستماع.

© AP Photo / Vahid Salemi

نساء يعبرن شارعًا، تحت لافتة ضخمة تظهر أيادي تحمل أعلاما إيرانية بقوة كعلامة على الوطنية، بينما تلوّح إحداهن بعلامة النصر، في طهران، إيران.

نساء يعبرن شارعًا، تحت لافتة ضخمة تظهر أيادي تحمل أعلاما إيرانية بقوة كعلامة على الوطنية، بينما تلوّح إحداهن بعلامة النصر، في طهران، إيران. - سبوتنيك عربي
4/20
© AP Photo / Vahid Salemi

نساء يعبرن شارعًا، تحت لافتة ضخمة تظهر أيادي تحمل أعلاما إيرانية بقوة كعلامة على الوطنية، بينما تلوّح إحداهن بعلامة النصر، في طهران، إيران.

© AP Photo / Sakchai Lalit

صورة تظهر رجال الإنقاذ، وهم يعملون وسط الحطام بعد سقوط رافعة بناء على قطار ركاب في مقاطعة ناخون راتشاسيما، تايلاند.

صورة تظهر رجال الإنقاذ، وهم يعملون وسط الحطام بعد سقوط رافعة بناء على قطار ركاب في مقاطعة ناخون راتشاسيما، تايلاند. - سبوتنيك عربي
5/20
© AP Photo / Sakchai Lalit

صورة تظهر رجال الإنقاذ، وهم يعملون وسط الحطام بعد سقوط رافعة بناء على قطار ركاب في مقاطعة ناخون راتشاسيما، تايلاند.

© REUTERS Marton Monus

صورة التقطتها طائرة دون طيار، تظهر عبّارة على بحيرة بالاتون المتجمدة بالقرب من سانتود، المجر.

صورة التقطتها طائرة دون طيار، تظهر عبّارة على بحيرة بالاتون المتجمدة بالقرب من سانتود، المجر. - سبوتنيك عربي
6/20
© REUTERS Marton Monus

صورة التقطتها طائرة دون طيار، تظهر عبّارة على بحيرة بالاتون المتجمدة بالقرب من سانتود، المجر.

© AP Photo / Ivan Valencia

صورة تظهر المحتفلين، وأيضا تظهر عربة موكب الكرنفال الأبيض والأسود، وهي تشق طريقها عبر شوارع باستو، كولومبيا.

صورة تظهر المحتفلين، وأيضا تظهر عربة موكب الكرنفال الأبيض والأسود، وهي تشق طريقها عبر شوارع باستو، كولومبيا. - سبوتنيك عربي
7/20
© AP Photo / Ivan Valencia

صورة تظهر المحتفلين، وأيضا تظهر عربة موكب الكرنفال الأبيض والأسود، وهي تشق طريقها عبر شوارع باستو، كولومبيا.

© REUTERS Matias Garay

صورة تظهر رجلا، واقفا على خزان مياه بلاستيكي وينظر إلى حريق الغابات في سيرو بيرك، في مقاطعة تشوبوت باتاغونيا، الأرجنتين.

صورة تظهر رجلا، واقفا على خزان مياه بلاستيكي وينظر إلى حريق الغابات في سيرو بيرك، في مقاطعة تشوبوت باتاغونيا، الأرجنتين. - سبوتنيك عربي
8/20
© REUTERS Matias Garay

صورة تظهر رجلا، واقفا على خزان مياه بلاستيكي وينظر إلى حريق الغابات في سيرو بيرك، في مقاطعة تشوبوت باتاغونيا، الأرجنتين.

© REUTERS Abdul Saboor

مزارعون فرنسيون شباب ينامون على بالات من القش أثناء احتجاجهم مع مزارعي نقابات المزارعين الفرنسية وأمام الجمعية الوطنية، ضد اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور والسياسة الزراعية للحكومة الفرنسية، في باريس، فرنسا.

 مزارعون فرنسيون شباب ينامون على بالات من القش أثناء احتجاجهم مع مزارعي نقابات المزارعين الفرنسية وأمام الجمعية الوطنية، ضد اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور والسياسة الزراعية للحكومة الفرنسية، في باريس، فرنسا. - سبوتنيك عربي
9/20
© REUTERS Abdul Saboor

مزارعون فرنسيون شباب ينامون على بالات من القش أثناء احتجاجهم مع مزارعي نقابات المزارعين الفرنسية وأمام الجمعية الوطنية، ضد اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور والسياسة الزراعية للحكومة الفرنسية، في باريس، فرنسا.

© AP Photo / Frank Augstein

ركاب يستقلون مترو الأنفاق خلال فعالية "ركوب المترو دون سراويل" السنوية في لندن.

ركاب يستقلون مترو الأنفاق خلال فعالية &quot;ركوب المترو دون سراويل&quot; السنوية في لندن. - سبوتنيك عربي
10/20
© AP Photo / Frank Augstein

ركاب يستقلون مترو الأنفاق خلال فعالية "ركوب المترو دون سراويل" السنوية في لندن.

© AP Photo / Fateh Guidoum

احتفالات بشهر يناير/كانون الثاني، أول شهور التقويم الأمازيغي، في تيزي وأوزو، في الجزائر.

احتفالات بشهر يناير/كانون الثاني، أول شهور التقويم الأمازيغي، في تيزي وأوزو، في الجزائر. - سبوتنيك عربي
11/20
© AP Photo / Fateh Guidoum

احتفالات بشهر يناير/كانون الثاني، أول شهور التقويم الأمازيغي، في تيزي وأوزو، في الجزائر.

© REUTERS YONHAP NEWS AGENCY

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي والرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ يلتقطان صورا تذكارية قبل عزفهما على الطبول عقب اجتماعهما في نارا، غرب اليابان.

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي والرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ يلتقطان صورا تذكارية قبل عزفهما على الطبول عقب اجتماعهما في نارا، غرب اليابان. - سبوتنيك عربي
12/20
© REUTERS YONHAP NEWS AGENCY

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي والرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ يلتقطان صورا تذكارية قبل عزفهما على الطبول عقب اجتماعهما في نارا، غرب اليابان.

© AP Photo / Jacqueline Hernandez

صورة تظهر مواصلة عمليات البحث والإنقاذ، عن العمال المفقودين في منشأة إدارة النفايات المنهارة في بيناليو، وسط الفلبين.

صورة تظهر مواصلة عمليات البحث والإنقاذ، عن العمال المفقودين في منشأة إدارة النفايات المنهارة في بيناليو، وسط الفلبين. - سبوتنيك عربي
13/20
© AP Photo / Jacqueline Hernandez

صورة تظهر مواصلة عمليات البحث والإنقاذ، عن العمال المفقودين في منشأة إدارة النفايات المنهارة في بيناليو، وسط الفلبين.

© AP Photo / Hameraldi Agolli

فرق الطوارئ المدنية تقوم بعمليات إنقاذ السكان المحليين بعد الفيضانات التي اجتاحت مدينة فيراس، ألبانيا.

فرق الطوارئ المدنية تقوم بعمليات إنقاذ السكان المحليين بعد الفيضانات التي اجتاحت مدينة فيراس، ألبانيا. - سبوتنيك عربي
14/20
© AP Photo / Hameraldi Agolli

فرق الطوارئ المدنية تقوم بعمليات إنقاذ السكان المحليين بعد الفيضانات التي اجتاحت مدينة فيراس، ألبانيا.

© AP Photo / Omar Albam

فرق الدفاع المدني تقوم بإزالة سيارة متضررة في حي الشيخ مقصود ذي الأغلبية الكردية، وذلك بعد اندلاع اشتباكات بين القوات الحكومية و"قوات سوريا الديمقراطية" في مدينة حلب، شمالي سوريا.

فرق الدفاع المدني تقوم بإزالة سيارة متضررة في حي الشيخ مقصود ذي الأغلبية الكردية، وذلك بعد اندلاع اشتباكات بين القوات الحكومية و&quot;قوات سوريا الديمقراطية&quot; في مدينة حلب، شمالي سوريا. - سبوتنيك عربي
15/20
© AP Photo / Omar Albam

فرق الدفاع المدني تقوم بإزالة سيارة متضررة في حي الشيخ مقصود ذي الأغلبية الكردية، وذلك بعد اندلاع اشتباكات بين القوات الحكومية و"قوات سوريا الديمقراطية" في مدينة حلب، شمالي سوريا.

© AP Photo / Adam Gray

صورة تظهر أحد الأشخاص وهو يقوم برش أحد المتظاهرين برذاذ الفلفل في مدينة مينيابوليس.

صورة تظهر أحد الأشخاص وهو يقوم برش أحد المتظاهرين برذاذ الفلفل في مدينة مينيابوليس. - سبوتنيك عربي
16/20
© AP Photo / Adam Gray

صورة تظهر أحد الأشخاص وهو يقوم برش أحد المتظاهرين برذاذ الفلفل في مدينة مينيابوليس.

© Sputnik . Alexandr Piragis / الانتقال إلى بنك الصور

صورة تظهر تساقط الثلوج في كامتشاتكا الروسية.

صورة تظهر تساقط الثلوج في كامتشاتكا الروسية. - سبوتنيك عربي
17/20
© Sputnik . Alexandr Piragis
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة تظهر تساقط الثلوج في كامتشاتكا الروسية.

© AP Photo / Boris Grdanoski

ينظر المحتفلون الذين يرتدون الأزياء التنكرية قبل موكب "الكرنفال"، في قرية فيفكاني في الجزء الجنوبي الغربي من مقدونيا الشمالية عشية عيد القديس باسيليوس الأرثوذكسي.

ينظر المحتفلون الذين يرتدون الأزياء التنكرية قبل موكب &quot;الكرنفال&quot;، في قرية فيفكاني في الجزء الجنوبي الغربي من مقدونيا الشمالية عشية عيد القديس باسيليوس الأرثوذكسي. - سبوتنيك عربي
18/20
© AP Photo / Boris Grdanoski

ينظر المحتفلون الذين يرتدون الأزياء التنكرية قبل موكب "الكرنفال"، في قرية فيفكاني في الجزء الجنوبي الغربي من مقدونيا الشمالية عشية عيد القديس باسيليوس الأرثوذكسي.

© REUTERS JAXA/Kimiya Yui

صورمن وكالة استكشاف الفضاء، اليابانية، تظهر ألوان الشفق القطبي فوق الأرض.

صورمن وكالة استكشاف الفضاء، اليابانية، تظهر ألوان الشفق القطبي فوق الأرض. - سبوتنيك عربي
19/20
© REUTERS JAXA/Kimiya Yui

صورمن وكالة استكشاف الفضاء، اليابانية، تظهر ألوان الشفق القطبي فوق الأرض.

© Sputnik . Artem Pryahin / الانتقال إلى بنك الصور

وصول قطار سانتا كلوز، الذي يضم قاطرتين من طراز"P36"، إلى محطة "نوفى بيترهوف" في سان بطرسبورغ. يضم هذا المكان المتنقل للاحتفال برأس السنة الجديدة عددًا من العربات الخاصة: منطقة استقبال، و"قرية خيالية" للألعاب والمغامرات، ومسرح للعرائس، ومتجر للهدايا التذكارية، ومطعم، وعربة ملكة الثلج.

وصول قطار سانتا كلوز، الذي يضم قاطرتين من طراز&quot;P36&quot;، إلى محطة &quot;نوفى بيترهوف&quot; في سان بطرسبورغ. يضم هذا المكان المتنقل للاحتفال برأس السنة الجديدة عددًا من العربات الخاصة: منطقة استقبال، و&quot;قرية خيالية&quot; للألعاب والمغامرات، ومسرح للعرائس، ومتجر للهدايا التذكارية، ومطعم، وعربة ملكة الثلج. - سبوتنيك عربي
20/20
© Sputnik . Artem Pryahin
/
الانتقال إلى بنك الصور

وصول قطار سانتا كلوز، الذي يضم قاطرتين من طراز"P36"، إلى محطة "نوفى بيترهوف" في سان بطرسبورغ. يضم هذا المكان المتنقل للاحتفال برأس السنة الجديدة عددًا من العربات الخاصة: منطقة استقبال، و"قرية خيالية" للألعاب والمغامرات، ومسرح للعرائس، ومتجر للهدايا التذكارية، ومطعم، وعربة ملكة الثلج.

