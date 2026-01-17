https://sarabic.ae/20260117/إعلام-واشنطن-هددت-بإعادة-فرض-العقوبات-على-سوريا-في-حال-توسيع-العملية-العسكرية-1109325514.html
إعلام: واشنطن هددت بإعادة فرض العقوبات على سوريا في حال توسيع العملية العسكرية
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، الجمعة، أن الولايات المتحدة هددت سوريا بإعادة فرض العقوبات في حال توسع العملية العسكرية ضد التشكيلات الكردية التابعة لـ"قوات سوريا... 17.01.2026
وجاء في تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن مسؤولين أمريكيين لم تكشف عن هوياتهم: "هددت السلطات الأمريكية بإعادة تفعيل العقوبات بموجب قانون 'قيصر' ضد الحكومة السورية إذا شنت دمشق هجوماً أوسع نطاقاً".وأضاف التقرير أن إدارة الولايات المتحدة قلقة من أن الهجوم الجديد للجيش السوري على التشكيلات الكردية قد يتحول إلى حملة أوسع ضد "الميليشيات المدعومة من واشنطن، مما يهدد بزعزعة استقرار سوريا وزيادة الانقسام بين أهم شريكين لأمريكا في مجال الأمن، واللذين يشاركان في محاربة تنظيم الدولة*".وكانت وزارة الدفاع السورية قد أعلنت في وقت سابق، عن وقف الضربات على مواقع التشكيلات الكردية في منطقة دير حافر، بعد قرار قسد (تنظيم إرهابي محظور في روسيا وأمريكا) بسحب قواتها من الضفة الغربية لنهر الفرات في محافظة حلب.
