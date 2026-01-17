https://sarabic.ae/20260117/تركيا-تزيح-الستار-عن-أول-ناقلة-جند-كهربائية-محلية-بالكامل-فيديو-1109335610.html
تركيا تزيح الستار عن أول ناقلة جند كهربائية محلية بالكامل... فيديو
كشفت تركيا عن أول ناقلة جند مدرعة كهربائية بالكامل، طورتها شركة الصناعات الميكانيكية والكيميائية "إم كي إي" التابعة لوزارة الدفاع، باسم "E-ZPT"، بعد تحديث ناقلة الجند المدرعة التقليدية "M113" بأحدث التقنيات.
أنباء "الأناضول" التركية إن الناقلة تعمل بمحركين كهربائيين وتضم نظاما أوتوماتيكيا لكبح الانفجارات، ونظام إطفاء حرائق، وسلاحا يُدار عن بُعد عيار 12.7 ملم.
وأضاف أنه تمت بنجاح اختبارات الصعود على ميل 60% والجانب 30%، بالإضافة لاختبارات الظروف البيئية بين +49 و-32 درجة مئوية.
وتابع تشليك أن حزم البطاريات تمنح الناقلة مدى 150 كيلومترا، ويمكن زيادته إلى 650 كيلومترا باستخدام مولد كهربائي، مشيرا إلى أن الدفع الكهربائي الكامل يوفر عزما وقدرة عالية، مع راحة أكبر للجنود، فيما يبلغ وزن الناقلة عند الحمولة الكاملة 15 طنا، وسعة حمولتها 2.5 طن، وطولها 5.35 متر وارتفاعها 2.25 متر وعرضها 2.7 متر.