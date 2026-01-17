https://sarabic.ae/20260117/خبراء-ليبيون-أزمة-السيولة-وسعر-الصرف-في-ليبيا-تتطلب-قرارات-جريئة-وتوحيدا-مؤسسيا-1109336115.html

خبراء ليبيون: أزمة السيولة وسعر الصرف في ليبيا تتطلب قرارات جريئة وتوحيدا مؤسسيا

خبراء ليبيون: أزمة السيولة وسعر الصرف في ليبيا تتطلب قرارات جريئة وتوحيدا مؤسسيا

عقدت لجنة السياسة النقدية في مصرف ليبيا المركزي اجتماعها الأول لعام 2026، في ظل أوضاع اقتصادية وصفتها بالدقيقة وتتسم بعدم الاستقرار السياسي وضعف انضباط المالية...

ونوقش في الاجتماع تقييم الإجراءات المتخذة خلال عام 2025، وتطورات الاقتصاد الليبي واستخدامات النقد الأجنبي، إضافة إلى التحديات المتوقعة خلال العام الحالي.وفي هذا السياق، رأى عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي السابق، مراجع غيث، في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "ما نشره المصرف المركزي بشأن الاجتماع يندرج في إطار الخبر فقط ولا يرقى إلى مستوى حزمة إصلاحات اقتصادية حقيقية"، مشددا على أن "المرحلة الراهنة تتطلب قرارات أعمق وأكثر جرأة لمعالجة الاختلالات القائمة".كما أكد "ضرورة التنسيق المباشر مع وزارتي المالية والاقتصاد لمنع دخول السلع المستوردة إلا عبر إجراءات مصرفية واضحة، سواء من خلال فتح الاعتمادات المستندية أو التحويلات المباشرة عبر المصارف".وفيما يتعلق بتلبية طلب المواطنين على العملة الصعبة للأغراض الشخصية، دعا غيث إلى "البحث عن آليات بديلة"، معتبرا أن "البطاقات المصرفية تحولت إلى وسيلة للمضاربة بالعملة بدل أن تكون أداة لتلبية الاحتياجات المشروعة".كما شدد على "أهمية وضوح موقف المصرف المركزي من مكاتب وشركات الصرافة، سواء فيما يتعلق ببيع العملة لها بسعر محدد، أو إلزامها بشراء العملة المتداولة عبر البطاقات وبيعها وفق سعر يحدده المصرف".وعلى صعيد السياسة المالية، أكد غيث أن "الإصلاح المالي لا يقل أهمية عن السياسة النقدية"، داعيا إلى "إعادة تنظيم منظومة الدعم، وخاصة علاوة الأبناء والزوجة، بحيث تُمنح فقط لمستحقيها بدل تعميمها دون ضوابط".كما أشار إلى "ضرورة خصم الرسوم الجمركية عند المنبع أي عند تحويل قيمة السلع إلى المستفيد، بما يضمن تحصيلها بفاعلية".وأضاف أن "من الضروري خصم الضرائب على عقود الحكومة خاصة عقود المقاولات والتوريدات الكبرى عند سداد المستحقات، إلى جانب خصم حصة الدولة من مبيعات المحروقات المحلية عند المنبع، وتحديدا عند طلب شركات توزيع الوقود الشراء من شركة البريقة".وختم عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي السابق، مراجع غيث، بالتأكيد على أن "معالجة الاختلالات الاقتصادية في ليبيا تتطلب تكاملا حقيقيا بين السياسة النقدية والمالية، ووضوحا في القرارات وعدالة في توزيع الموارد، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وحماية قيمة العملة الوطنية".وفي السياق ذاته، أكد الخبير الاستراتيجي في التنمية الاقتصادية، الدكتور خالد الكاديكي، في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "معالجة هذه الإشكاليات لا يمكن أن تتم عبر إجراء منفرد أو قرار تقني محدود، بل تتطلب حزمة إصلاحات متكاملة تشمل الجوانب النقدية والمالية والمصرفية والإدارية، إلى جانب البُعد السياسي والمؤسسي وبما يراعي خصوصية الواقع الليبي وتعقيداته".كما شدد على "أهمية ضبط الكتلة النقدية من خلال إيقاف التوسع غير المبرر في طباعة العملة، وسحب فائض السيولة من السوق باستخدام أدوات نقدية فعالة، مع تشجيع الادخار بدل الاكتناز النقدي".وفيما يتعلق بسعر الصرف، رأى الكاديكي أن "الحل يكمن في الانتقال التدريجي إلى سعر صرف موحد ومرن مُدار يهدف إلى تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والموازي مع مراجعة الضريبة المفروضة على النقد الأجنبي أو استبدالها بأدوات أكثر كفاءة وأقل تشويهًا للسوق".وعلى مستوى الإصلاح المصرفي، أكد الكاديكي "ضرورة إعادة هيكلة المصارف التجارية ومعالجة الديون المتعثرة ودمج أو تصفية المصارف الضعيفة ورفع كفاءة الإدارة والحوكمة"، معتبرا أن "تفعيل أنظمة الدفع الإلكتروني يمثل أحد أهم الحلول العملية لأزمة السيولة من خلال تقليل الاعتماد على النقد الورقي وإلزام الجهات العامة والخاصة باستخدام البطاقات المصرفية والتحويلات الإلكترونية".كما لفت إلى أن "استعادة الثقة بين المواطن والمصرف تظل عنصرا حاسما، عبر ضمان السحب المنتظم وحماية الودائع وتحسين جودة الخدمات المصرفية".وفي إطار الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، شدد الخبير الاستراتيجي في التنمية الاقتصادية، الدكتور خالد الكاديكي، على "ضرورة تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد المفرط على النفط عبر دعم قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي"، مؤكدا "أهمية مكافحة السوق السوداء والفساد من خلال تشديد الرقابة على بيع النقد الأجنبي وربط الاعتمادات بالاستيراد الحقيقي وتفعيل دور الأجهزة الرقابية والقضائية".وختم الكاديكي بالتأكيد على أن "الأساس الحقيقي لأي إصلاح اقتصادي هو الاستقرار السياسي والمؤسسي عبر إنهاء الانقسام وحماية استقلال مصرف ليبيا المركزي وتحييد الاقتصاد عن الصراع السياسي"، وخلص إلى أن "أزمة السيولة وسعر الصرف ليست أزمة نقدية فحسب بل نتاج انقسام مؤسسي وإنفاق غير منضبط وضعف في الثقة واقتصاد ريعي، وأن الحل يكمن في توحيد المؤسسات وتقليل الاعتماد على النقد الورقي وتحقيق انضباط مالي واعتماد سعر صرف واقعي وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة".

