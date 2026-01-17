خبراء ليبيون: أزمة السيولة وسعر الصرف في ليبيا تتطلب قرارات جريئة وتوحيدا مؤسسيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:18 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
09:30 GMT
30 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
10:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
12:48 GMT
11 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
إطلاق المرحلة الثانية في غزة وتشكيل لجنة إدارة القطاع.. المأمول والمتوقع
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
مجلس الأمن يبحث تطورات الوضع في إيران
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يعتبر غرينلاند حكرا على أمريكا ولن يسمح لأي كان بالتدخل به
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:18 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
09:24 GMT
30 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
10:34 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:45 GMT
14 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
11:33 GMT
23 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
13:32 GMT
19 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:51 GMT
9 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يعتبر غرينلاند حكرا على أمريكا ولن يسمح لأي كان بالتدخل به
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
17:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل تستطيع أوروبا منع ترامب من السيطرة على غرينلاند؟
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260117/خبراء-ليبيون-أزمة-السيولة-وسعر-الصرف-في-ليبيا-تتطلب-قرارات-جريئة-وتوحيدا-مؤسسيا-1109336115.html
خبراء ليبيون: أزمة السيولة وسعر الصرف في ليبيا تتطلب قرارات جريئة وتوحيدا مؤسسيا
خبراء ليبيون: أزمة السيولة وسعر الصرف في ليبيا تتطلب قرارات جريئة وتوحيدا مؤسسيا
سبوتنيك عربي
عقدت لجنة السياسة النقدية في مصرف ليبيا المركزي اجتماعها الأول لعام 2026، في ظل أوضاع اقتصادية وصفتها بالدقيقة وتتسم بعدم الاستقرار السياسي وضعف انضباط المالية... 17.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-17T12:35+0000
2026-01-17T12:35+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار ليبيا اليوم
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/11/1109335957_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_43bf74e5fd12e34784a5e4361fbf8133.jpg
ونوقش في الاجتماع تقييم الإجراءات المتخذة خلال عام 2025، وتطورات الاقتصاد الليبي واستخدامات النقد الأجنبي، إضافة إلى التحديات المتوقعة خلال العام الحالي.وفي هذا السياق، رأى عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي السابق، مراجع غيث، في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "ما نشره المصرف المركزي بشأن الاجتماع يندرج في إطار الخبر فقط ولا يرقى إلى مستوى حزمة إصلاحات اقتصادية حقيقية"، مشددا على أن "المرحلة الراهنة تتطلب قرارات أعمق وأكثر جرأة لمعالجة الاختلالات القائمة".كما أكد "ضرورة التنسيق المباشر مع وزارتي المالية والاقتصاد لمنع دخول السلع المستوردة إلا عبر إجراءات مصرفية واضحة، سواء من خلال فتح الاعتمادات المستندية أو التحويلات المباشرة عبر المصارف".وفيما يتعلق بتلبية طلب المواطنين على العملة الصعبة للأغراض الشخصية، دعا غيث إلى "البحث عن آليات بديلة"، معتبرا أن "البطاقات المصرفية تحولت إلى وسيلة للمضاربة بالعملة بدل أن تكون أداة لتلبية الاحتياجات المشروعة".كما شدد على "أهمية وضوح موقف المصرف المركزي من مكاتب وشركات الصرافة، سواء فيما يتعلق ببيع العملة لها بسعر محدد، أو إلزامها بشراء العملة المتداولة عبر البطاقات وبيعها وفق سعر يحدده المصرف".وعلى صعيد السياسة المالية، أكد غيث أن "الإصلاح المالي لا يقل أهمية عن السياسة النقدية"، داعيا إلى "إعادة تنظيم منظومة الدعم، وخاصة علاوة الأبناء والزوجة، بحيث تُمنح فقط لمستحقيها بدل تعميمها دون ضوابط".كما أشار إلى "ضرورة خصم الرسوم الجمركية عند المنبع أي عند تحويل قيمة السلع إلى المستفيد، بما يضمن تحصيلها بفاعلية".وأضاف أن "من الضروري خصم الضرائب على عقود الحكومة خاصة عقود المقاولات والتوريدات الكبرى عند سداد المستحقات، إلى جانب خصم حصة الدولة من مبيعات المحروقات المحلية عند المنبع، وتحديدا عند طلب شركات توزيع الوقود الشراء من شركة البريقة".وختم عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي السابق، مراجع غيث، بالتأكيد على أن "معالجة الاختلالات الاقتصادية في ليبيا تتطلب تكاملا حقيقيا بين السياسة النقدية والمالية، ووضوحا في القرارات وعدالة في توزيع الموارد، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وحماية قيمة العملة الوطنية".وفي السياق ذاته، أكد الخبير الاستراتيجي في التنمية الاقتصادية، الدكتور خالد الكاديكي، في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "معالجة هذه الإشكاليات لا يمكن أن تتم عبر إجراء منفرد أو قرار تقني محدود، بل تتطلب حزمة إصلاحات متكاملة تشمل الجوانب النقدية والمالية والمصرفية والإدارية، إلى جانب البُعد السياسي والمؤسسي وبما يراعي خصوصية الواقع الليبي وتعقيداته".كما شدد على "أهمية ضبط الكتلة النقدية من خلال إيقاف التوسع غير المبرر في طباعة العملة، وسحب فائض السيولة من السوق باستخدام أدوات نقدية فعالة، مع تشجيع الادخار بدل الاكتناز النقدي".وفيما يتعلق بسعر الصرف، رأى الكاديكي أن "الحل يكمن في الانتقال التدريجي إلى سعر صرف موحد ومرن مُدار يهدف إلى تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والموازي مع مراجعة الضريبة المفروضة على النقد الأجنبي أو استبدالها بأدوات أكثر كفاءة وأقل تشويهًا للسوق".وعلى مستوى الإصلاح المصرفي، أكد الكاديكي "ضرورة إعادة هيكلة المصارف التجارية ومعالجة الديون المتعثرة ودمج أو تصفية المصارف الضعيفة ورفع كفاءة الإدارة والحوكمة"، معتبرا أن "تفعيل أنظمة الدفع الإلكتروني يمثل أحد أهم الحلول العملية لأزمة السيولة من خلال تقليل الاعتماد على النقد الورقي وإلزام الجهات العامة والخاصة باستخدام البطاقات المصرفية والتحويلات الإلكترونية".كما لفت إلى أن "استعادة الثقة بين المواطن والمصرف تظل عنصرا حاسما، عبر ضمان السحب المنتظم وحماية الودائع وتحسين جودة الخدمات المصرفية".وفي إطار الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، شدد الخبير الاستراتيجي في التنمية الاقتصادية، الدكتور خالد الكاديكي، على "ضرورة تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد المفرط على النفط عبر دعم قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي"، مؤكدا "أهمية مكافحة السوق السوداء والفساد من خلال تشديد الرقابة على بيع النقد الأجنبي وربط الاعتمادات بالاستيراد الحقيقي وتفعيل دور الأجهزة الرقابية والقضائية".وختم الكاديكي بالتأكيد على أن "الأساس الحقيقي لأي إصلاح اقتصادي هو الاستقرار السياسي والمؤسسي عبر إنهاء الانقسام وحماية استقلال مصرف ليبيا المركزي وتحييد الاقتصاد عن الصراع السياسي"، وخلص إلى أن "أزمة السيولة وسعر الصرف ليست أزمة نقدية فحسب بل نتاج انقسام مؤسسي وإنفاق غير منضبط وضعف في الثقة واقتصاد ريعي، وأن الحل يكمن في توحيد المؤسسات وتقليل الاعتماد على النقد الورقي وتحقيق انضباط مالي واعتماد سعر صرف واقعي وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة".
https://sarabic.ae/20260104/مصرف-ليبيا-المركزي-يعيد-تنظيم-بوابة-النقد-الأجنبي-1108845486.html
https://sarabic.ae/20250321/مصرف-ليبيا-المركزي-يؤكد-التزامه-بتوفير-النقد-الأجنبي-لطالبيه-والخبراء-متخوفون-1098845145.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/11/1109335957_58:0:1195:853_1920x0_80_0_0_ef77566829a34b01f90b9592e4ba26be.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار ليبيا اليوم, اقتصاد
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار ليبيا اليوم, اقتصاد

خبراء ليبيون: أزمة السيولة وسعر الصرف في ليبيا تتطلب قرارات جريئة وتوحيدا مؤسسيا

12:35 GMT 17.01.2026
© Photo / الصفحة الرسمية لمصرف ليبيا المركزياجتماع لجنة السياسة النقدية بمصرف ليبيا المركزي
اجتماع لجنة السياسة النقدية بمصرف ليبيا المركزي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2026
© Photo / الصفحة الرسمية لمصرف ليبيا المركزي
تابعنا عبر
حصري
عقدت لجنة السياسة النقدية في مصرف ليبيا المركزي اجتماعها الأول لعام 2026، في ظل أوضاع اقتصادية وصفتها بالدقيقة وتتسم بعدم الاستقرار السياسي وضعف انضباط المالية العامة، وما يرافق ذلك من تحديات متزايدة تواجه الاقتصاد الوطني.
ونوقش في الاجتماع تقييم الإجراءات المتخذة خلال عام 2025، وتطورات الاقتصاد الليبي واستخدامات النقد الأجنبي، إضافة إلى التحديات المتوقعة خلال العام الحالي.
وفي هذا السياق، رأى عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي السابق، مراجع غيث، في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "ما نشره المصرف المركزي بشأن الاجتماع يندرج في إطار الخبر فقط ولا يرقى إلى مستوى حزمة إصلاحات اقتصادية حقيقية"، مشددا على أن "المرحلة الراهنة تتطلب قرارات أعمق وأكثر جرأة لمعالجة الاختلالات القائمة".
وأوضح غيث أن "من أبرز الإجراءات التي ينبغي على المصرف المركزي اتخاذها عدم بيع النقد الأجنبي إلا لمن يستحقه فعليا، وليس لمجرد تقديم الطلب بما يسهم في الحد من الهدر والضغط على الاحتياطيات".
كما أكد "ضرورة التنسيق المباشر مع وزارتي المالية والاقتصاد لمنع دخول السلع المستوردة إلا عبر إجراءات مصرفية واضحة، سواء من خلال فتح الاعتمادات المستندية أو التحويلات المباشرة عبر المصارف".
وفيما يتعلق بتلبية طلب المواطنين على العملة الصعبة للأغراض الشخصية، دعا غيث إلى "البحث عن آليات بديلة"، معتبرا أن "البطاقات المصرفية تحولت إلى وسيلة للمضاربة بالعملة بدل أن تكون أداة لتلبية الاحتياجات المشروعة".
مصرف ليبيا المركزي يعيد تنظيم بوابة النقد الأجنبي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2026
مصرف ليبيا المركزي يعيد تنظيم بوابة النقد الأجنبي
4 يناير, 05:11 GMT
كما شدد على "أهمية وضوح موقف المصرف المركزي من مكاتب وشركات الصرافة، سواء فيما يتعلق ببيع العملة لها بسعر محدد، أو إلزامها بشراء العملة المتداولة عبر البطاقات وبيعها وفق سعر يحدده المصرف".
وعلى صعيد السياسة المالية، أكد غيث أن "الإصلاح المالي لا يقل أهمية عن السياسة النقدية"، داعيا إلى "إعادة تنظيم منظومة الدعم، وخاصة علاوة الأبناء والزوجة، بحيث تُمنح فقط لمستحقيها بدل تعميمها دون ضوابط".
كما أشار إلى "ضرورة خصم الرسوم الجمركية عند المنبع أي عند تحويل قيمة السلع إلى المستفيد، بما يضمن تحصيلها بفاعلية".
وأضاف أن "من الضروري خصم الضرائب على عقود الحكومة خاصة عقود المقاولات والتوريدات الكبرى عند سداد المستحقات، إلى جانب خصم حصة الدولة من مبيعات المحروقات المحلية عند المنبع، وتحديدا عند طلب شركات توزيع الوقود الشراء من شركة البريقة".
وختم عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي السابق، مراجع غيث، بالتأكيد على أن "معالجة الاختلالات الاقتصادية في ليبيا تتطلب تكاملا حقيقيا بين السياسة النقدية والمالية، ووضوحا في القرارات وعدالة في توزيع الموارد، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وحماية قيمة العملة الوطنية".
وفي السياق ذاته، أكد الخبير الاستراتيجي في التنمية الاقتصادية، الدكتور خالد الكاديكي، في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "معالجة هذه الإشكاليات لا يمكن أن تتم عبر إجراء منفرد أو قرار تقني محدود، بل تتطلب حزمة إصلاحات متكاملة تشمل الجوانب النقدية والمالية والمصرفية والإدارية، إلى جانب البُعد السياسي والمؤسسي وبما يراعي خصوصية الواقع الليبي وتعقيداته".
وأشار الكاديكي إلى أن "الإصلاح النقدي يجب أن ينطلق من داخل مصرف ليبيا المركزي عبر إنهاء حالة الازدواج الإداري وتوحيد المؤسسة والسياسة النقدية، بما يضع حدا لتضارب القرارات، ويعيد الانسجام إلى التعليمات الصادرة للمصارف التجارية إلى جانب نشر بيانات مالية موحدة وشفافة تعزز الثقة العامة".
كما شدد على "أهمية ضبط الكتلة النقدية من خلال إيقاف التوسع غير المبرر في طباعة العملة، وسحب فائض السيولة من السوق باستخدام أدوات نقدية فعالة، مع تشجيع الادخار بدل الاكتناز النقدي".
وفيما يتعلق بسعر الصرف، رأى الكاديكي أن "الحل يكمن في الانتقال التدريجي إلى سعر صرف موحد ومرن مُدار يهدف إلى تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والموازي مع مراجعة الضريبة المفروضة على النقد الأجنبي أو استبدالها بأدوات أكثر كفاءة وأقل تشويهًا للسوق".
مصرف ليبيا المركزي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2025
مصرف ليبيا المركزي يؤكد التزامه بتوفير النقد الأجنبي لطالبيه.. والخبراء متخوفون
21 مارس 2025, 19:14 GMT
وعلى مستوى الإصلاح المصرفي، أكد الكاديكي "ضرورة إعادة هيكلة المصارف التجارية ومعالجة الديون المتعثرة ودمج أو تصفية المصارف الضعيفة ورفع كفاءة الإدارة والحوكمة"، معتبرا أن "تفعيل أنظمة الدفع الإلكتروني يمثل أحد أهم الحلول العملية لأزمة السيولة من خلال تقليل الاعتماد على النقد الورقي وإلزام الجهات العامة والخاصة باستخدام البطاقات المصرفية والتحويلات الإلكترونية".
كما لفت إلى أن "استعادة الثقة بين المواطن والمصرف تظل عنصرا حاسما، عبر ضمان السحب المنتظم وحماية الودائع وتحسين جودة الخدمات المصرفية".
ودعا الكاديكي إلى "ضبط الإنفاق العام وتقليص المصروفات غير المنتجة ومراجعة بند المرتبات والدعم وإيقاف الصرف خارج الميزانية"، مؤكدا أن "توحيد الميزانية العامة للدولة وربط الصرف بالإيرادات الفعلية مع تفعيل الرقابة الحقيقية من ديوان المحاسبة يمثل شرطا أساسيا لتحقيق الانضباط المالي".
وفي إطار الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، شدد الخبير الاستراتيجي في التنمية الاقتصادية، الدكتور خالد الكاديكي، على "ضرورة تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد المفرط على النفط عبر دعم قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي"، مؤكدا "أهمية مكافحة السوق السوداء والفساد من خلال تشديد الرقابة على بيع النقد الأجنبي وربط الاعتمادات بالاستيراد الحقيقي وتفعيل دور الأجهزة الرقابية والقضائية".
وختم الكاديكي بالتأكيد على أن "الأساس الحقيقي لأي إصلاح اقتصادي هو الاستقرار السياسي والمؤسسي عبر إنهاء الانقسام وحماية استقلال مصرف ليبيا المركزي وتحييد الاقتصاد عن الصراع السياسي"، وخلص إلى أن "أزمة السيولة وسعر الصرف ليست أزمة نقدية فحسب بل نتاج انقسام مؤسسي وإنفاق غير منضبط وضعف في الثقة واقتصاد ريعي، وأن الحل يكمن في توحيد المؤسسات وتقليل الاعتماد على النقد الورقي وتحقيق انضباط مالي واعتماد سعر صرف واقعي وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала