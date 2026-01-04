مصرف ليبيا المركزي يعيد تنظيم بوابة النقد الأجنبي
© Photo / مصرف ليبيا المركزيمصرف ليبيا المركزي يعيد تنظيم بوابة النقد الأجنبي
© Photo / مصرف ليبيا المركزي
تابعنا عبر
عقد مصرف ليبيا المركزي اجتماعا موسعا مع ممثلي المكاتب وشركات الصرافة خصص لوضع إطار عملي لآلية تزويدها بالنقد الأجنبي وتنفيذ التحويلات المالية .
وشارك في الاجتماع ممثلو الجهات العاملة في القطاع، حيث نوقشت الآلية المستحدثة لتغذية حسابات الصرافة من المصرف المركزي وكيفية توظيفها في أعمال التحويل والدفع.
وأوضح المركزي أن الآلية الجديدة تقوم على مسارين متوازيين :
وأوضح المركزي أن الآلية الجديدة تقوم على مسارين متوازيين :
الأول يختص بالتحويلات النقدية السريعة عبر شركات دولية متخصصة مثل ( ويسترن يونيون ) و (موني غرام)
فيما يعتمد المسار الثاني على التحويلات المباشرة عبر البرقيات المصرفية الدولية (سويفت 103) من خلال حسابات مكاتب الصرافة لدى المصارف المحلية.
© Photo / مصرف ليبيا المركزيمصرف ليبيا المركزي يعيد تنظيم بوابة النقد الأجنبي
1/2
© Photo / مصرف ليبيا المركزي
مصرف ليبيا المركزي يعيد تنظيم بوابة النقد الأجنبي
© Photo / مصرف ليبيا المركزيمصرف ليبيا المركزي يعيد تنظيم بوابة النقد الأجنبي
2/2
© Photo / مصرف ليبيا المركزي
مصرف ليبيا المركزي يعيد تنظيم بوابة النقد الأجنبي
1/2
© Photo / مصرف ليبيا المركزي
مصرف ليبيا المركزي يعيد تنظيم بوابة النقد الأجنبي
2/2
© Photo / مصرف ليبيا المركزي
مصرف ليبيا المركزي يعيد تنظيم بوابة النقد الأجنبي
وأكد المصرف أن انطلاق مرحلة التفعيل والاختبار العملي للأنظمة الجديدة ستبدأ خلال شهر يناير/كانون الثاني من هذا العام.
وأن هذه الإجراءات تندرج ضمن مساعيه لإحكام تنظيم سوق الصرافة وضمان التزامه بالقوانين والتعليمات النافذة .