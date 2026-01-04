https://sarabic.ae/20260104/مصرف-ليبيا-المركزي-يعيد-تنظيم-بوابة-النقد-الأجنبي-1108845486.html

مصرف ليبيا المركزي يعيد تنظيم بوابة النقد الأجنبي

مصرف ليبيا المركزي يعيد تنظيم بوابة النقد الأجنبي

عقد مصرف ليبيا المركزي اجتماعا موسعا مع ممثلي المكاتب وشركات الصرافة خصص لوضع إطار عملي لآلية تزويدها بالنقد الأجنبي وتنفيذ التحويلات المالية . 04.01.2026, سبوتنيك عربي

وشارك في الاجتماع ممثلو الجهات العاملة في القطاع، حيث نوقشت الآلية المستحدثة لتغذية حسابات الصرافة من المصرف المركزي وكيفية توظيفها في أعمال التحويل والدفع.وأوضح المركزي أن الآلية الجديدة تقوم على مسارين متوازيين : وأكد المصرف أن انطلاق مرحلة التفعيل والاختبار العملي للأنظمة الجديدة ستبدأ خلال شهر يناير/كانون الثاني من هذا العام. وأن هذه الإجراءات تندرج ضمن مساعيه لإحكام تنظيم سوق الصرافة وضمان التزامه بالقوانين والتعليمات النافذة .ليبيا بين الجمود السياسي والتدخلات الخارجية... حوارات بلا نتائج وأزمة بلا أفق

