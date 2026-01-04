عربي
مصرف ليبيا المركزي يعيد تنظيم بوابة النقد الأجنبي
وشارك في الاجتماع ممثلو الجهات العاملة في القطاع، حيث نوقشت الآلية المستحدثة لتغذية حسابات الصرافة من المصرف المركزي وكيفية توظيفها في أعمال التحويل والدفع.وأوضح المركزي أن الآلية الجديدة تقوم على مسارين متوازيين : وأكد المصرف أن انطلاق مرحلة التفعيل والاختبار العملي للأنظمة الجديدة ستبدأ خلال شهر يناير/كانون الثاني من هذا العام. وأن هذه الإجراءات تندرج ضمن مساعيه لإحكام تنظيم سوق الصرافة وضمان التزامه بالقوانين والتعليمات النافذة .ليبيا بين الجمود السياسي والتدخلات الخارجية... حوارات بلا نتائج وأزمة بلا أفق
مصرف ليبيا المركزي يعيد تنظيم بوابة النقد الأجنبي

05:11 GMT 04.01.2026
وأكد المصرف أن انطلاق مرحلة التفعيل والاختبار العملي للأنظمة الجديدة ستبدأ خلال شهر يناير/كانون الثاني من هذا العام.
وأن هذه الإجراءات تندرج ضمن مساعيه لإحكام تنظيم سوق الصرافة وضمان التزامه بالقوانين والتعليمات النافذة .
ليبيا بين الجمود السياسي والتدخلات الخارجية... حوارات بلا نتائج وأزمة بلا أفق
