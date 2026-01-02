إحاطة المبعوثة الأممية إلى ليبيا.. ما حجم التحديات الهيكلية التي تعيق تقدم العملية السياسية؟

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
09:17 GMT
15 د
من الملعب
كيف كان شكل البطولات الكروية العالمية في عام 2025
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
نبض افريقيا
مصر تدعو دول أفريقيا لرفض اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
13:15 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
On air
17:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:41 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد تهديدات إسرائيل... طهران مستعدة لضربة استباقية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
حصاد الدور الأول من كأس الأمم الأفريقية.. تفاوت في مستوى المنتخبات العربية وأرقام تسمعها لأول مرة
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
11:03 GMT
13 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
11:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
11:46 GMT
14 د
خطوط التماس
منظمة التحرير الفلسطينية من الانطلاقة الى الخروج من بيروت
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد تهديدات إسرائيل... طهران مستعدة لضربة استباقية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو لترامب: إسرائيل لن تسمح بمشاركة تركيا في القوة الدولية بغزة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
إحاطة المبعوثة الأممية إلى ليبيا.. ما حجم التحديات الهيكلية التي تعيق تقدم العملية السياسية؟
إحاطة المبعوثة الأممية إلى ليبيا.. ما حجم التحديات الهيكلية التي تعيق تقدم العملية السياسية؟
سبوتنيك عربي
قدمت إحاطة المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتيه الأخيرة أمام مجلس الأمن قراءة مكثفة لمسار الأزمة الليبية في لحظة سياسية دقيقة تتقاطع فيها تعقيدات الداخل مع... 02.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-02T15:42+0000
2026-01-02T15:42+0000
حصري
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
تقارير سبوتنيك
منظمة الأمم المتحدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/02/1108835420_0:0:880:495_1920x0_80_0_0_f22be2cf2a162f546523415e4b3fa281.jpg
تابعنا عبر
حصري
قدمت إحاطة المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتيه الأخيرة أمام مجلس الأمن قراءة مكثفة لمسار الأزمة الليبية في لحظة سياسية دقيقة تتقاطع فيها تعقيدات الداخل مع فتور الاهتمام الدولي بالملف الليبي.
وقد عكست الإحاطة حجم التحديات التي تواجه البعثة الأممية في دفع العملية السياسية إلى الأمام في ظل انقسام مؤسسي مستمر وتعدد مراكز النفوذ وغياب أدوات إلزام حقيقية تضمن تنفيذ أي تفاهمات محتملة.
وفي هذا السياق، قال المترشح لرئاسة الحكومة القادمة الدكتور سلامة الغويل، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن إحاطة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة هانا تيتيه تعكس إدراكاً دقيقاً لحجم التعقيدات التي تواجه العملية السياسية في ليبيا، لكنها في الوقت نفسه تكشف عن تحديات هيكلية أعمق من مجرد تأخير تنفيذي.
العاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2026
ليبيا بين الجمود السياسي والتدخلات الخارجية... حوارات بلا نتائج وأزمة بلا أفق
15:13 GMT
وأضاف أن المشكلة الرئيسية لم تعد في غياب المبادرات أو الحوارات، بل في غياب الإرادة السياسية لدى الفاعلين الرئيسيين داخل مجلسي النواب والدولة الذين حولوا الخلافات الإجرائية إلى أداة للحفاظ على مصالحهم الشخصية ومواقعهم في السلطة.

وتابع الغويل أن الحوار المهيكل الذي أطلق أخيرا يعد إنجازاً شكلياً مهماً، لكنه يبقى محدود الأثر ما لم يقترن بآليات ضغط حقيقية على مراكز القرار التقليدية، مؤكداً أن تجربة السنوات الماضية أثبتت أن توسيع دائرة الحوار لا يكسر احتكار الموارد والشرعية السياسية ولا يحقق الانتقال الديمقراطي الفعلي ما لم يكن هناك ربط صارم بين الدعم الدولي والالتزام بتنفيذ خارطة الطريق في مواعيد محددة.

وأشار إلى أن الجانب المالي والأمني لا يقل خطورة، حيث إن استمرار الانقسام المالي يعرقل الخدمات ويقوض الثقة العامة، فيما يبقى الوضع الأمني هشاً مع اندلاع اشتباكات متفرقة وحالات تهدد استقرار العاصمة والمناطق الجنوبية، وأن انتهاكات حقوق الإنسان المتكررة، بما في ذلك العنف ضد النساء والمهاجرين والاحتجاز التعسفي، لا تزال تشكل عائقاً رئيسياً أمام أي انتخابات حقيقية وآمنة.
وعلى الصعيد الخارجي، اعتبر الغويل أن الإحاطة لم تسلط الضوء بشكل كاف على الأبعاد الإقليمية والدولية للأزمة الليبية، حيث تستثمر بعض الدول في الانقسامات الداخلية، فيما تساير بعض القيادات المحلية مصالح الخارج مقابل البقاء في السلطة، الأمر الذي يضاعف هشاشة الدولة ويؤخر أي تقدم سياسي.
الهجرة غير النظامية في ليبيا بين الضغوط الدولية والواقع المحلي المعقد - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2025
الهجرة غير النظامية في ليبيا.. بين الضغوط الدولية والواقع المحلي المعقد.. صور
31 ديسمبر 2025, 15:12 GMT
وخلص إلى أن ليبيا ليست بحاجة إلى حوارات إضافية أو وثائق جديدة، بل إلى إرادة سياسية حقيقية ومحاسبة للمعرقلين وربط الدعم الدولي بإنجازات ملموسة على الأرض، مؤكداً على أن أي تقدم فعلي يبقى مرهوناً باستعادة السيادة الوطنية وقطع ارتباط النخب السياسية بالضغوط الخارجية وتحويل الحوار المهيكل من منصة استشارية إلى أداة ضغط للتنفيذ.

وفي سياق متصل، قال الباحث السياسي إبراهيم بلقاسم، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن الكثير من الليبيين يرون أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تعاني من حالة فشل أو أنها عالقة في منتصف الطريق بسبب ضعفها التقني في التعامل مع الأزمة الليبية بشكل مناسب.

وأوضح أن هذا الوضع يعود في جوهره إلى ديالكتيكية الصراع السياسي القائم بين مشروعين متناقضين، يتمثل الأول في مشروع المجتمع الدولي الذي يطرح إنهاء المراحل الانتقالية عبر سلطة واحدة ذات شرعية متفق عليها، أما المشروع الثاني فهو مشروع بلا حل تقوده نخب سياسية ليبية تعمل على استمرار الواقع القائم لأنها تستفيد منه.
وأشار بلقاسم إلى أن المبعوثة الأممية بدأت فعلياً في إحاطاتها الأخيرة الإشارة إلى جلسات الحوار المهيكل، وهي خطوة مهمة بحد ذاتها، رغم أن هذا الحوار يسعى إلى تحقيق إصلاحات سياسية واقتصادية وأمنية عبر أربعة مسارات رئيسية هي المسار الأمني والاقتصادي والسياسي ومسار المصالحة.
السلاح خارج الدولة وتأثيره على الأمن في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2025
السلاح خارج الدولة وتأثيره على الأمن في ليبيا
31 ديسمبر 2025, 14:49 GMT
وأكد أن هذه الطروحات شملت ملفات توحيد الجيش والإصلاح الأمني وإنهاء المرحلة الانتقالية والذهاب إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية إلى جانب تفكيك المجموعات المسلحة والإصلاح المؤسسي وتنفيذ إصلاحات اقتصادية وبناء عقد اجتماعي يعزز المصالحة الوطنية.
وأوضح أن هذه الملفات ستطرح أيضاً ضمن مشروع الدمج الأمني وتفعيل مؤسسات الانضباط داخل الجيش والشرطة، مشيراً إلى أن البعثة قدمت وستقدم اطروحات متعددة ضمن المسارات الأربعة للحوار المهيكل.
وطرح بلقاسم تساؤلاً حول ما بعد التوصل إلى توصيات حقيقية عقب انتهاء مسار الحوار المهيكل خلال فترة تتراوح بين أربعة وستة أشهر، وهي المهلة التي منحتها البعثة لنفسها للخروج بنتائج ملموسة.
وتساءل عن كيفية إلزام الأطراف الوطنية والمحلية وكذلك الأطراف الدولية الداعمة بتنفيذ هذه المخرجات، خاصة في ظل تفكك الموقف الدولي تجاه القضية الليبية التي باتت تصنف كملف ثانوي مقارنة بملفات إقليمية أخرى.
تحطم طائرة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2025
بريطانيا تعتزم التعاون مع ليبيا وتركيا لتحليل الصندوق الأسود لطائرة وفد رئاسة الأركان
30 ديسمبر 2025, 16:55 GMT
ورأى أن فكرة الحل السياسي التوافقي تبدو جذابة من حيث الشكل، لكنها تفتقر إلى أدوات تنفيذ حقيقية وتصطدم بواقع ليبي معقد، خصوصاً مع وجود مسارين متوازيين هما مسار الحوار المهيكل ومسار مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
وأكد أن المجتمع الدولي والبعثة الأممية يعملان في بيئة سياسية تفتقد الثقة نتيجة تجارب حوار سابقة تحولت من رعاية الحل إلى إدارة الأزمة، مع وجود أطراف لا ترى أن أي حل سياسي يخدم مصالحها وستعمل على إفشاله.
ولفت إلى أن بعض النخب السياسية تعتبر أن إحاطات تيتيه الأخيرة لم تقدم جديداً يذكر، وأنها جاءت في إطار موجز إخباري أكثر من كونها مسارات سياسية قادرة على تحقيق اختراق فعلي.
وأشار إلى محاولات خلق مسارات موازية لمسار البعثة، من بينها ما جرى في باريس دون تحقيق نتائج ملموسة بسبب اتساع فجوة الخلاف وانعدام الثقة، وإلى وجود مسارات أخرى تروج لها أطراف دولية، من بينها مقترحات أمريكية تتعلق بالتكامل الأمني والإصلاح الاقتصادي وفتح المجال أمام الاستثمارات إلى جانب طرح دمج الحكومات كبديل عن حوار سياسي شامل.
وخلص بلقاسم إلى أن موازين القوى في ليبيا لا تتماشى مع مسار واحد، وأن البعثة الأممية تعول على أدوات ناعمة قد لا تكون واقعية بما يكفي. ورغم أن إحاطات تيتيه طرحت تصوراً عاماً للمسار، إلا أنه يظل بحاجة إلى ترجمة فعلية على الأرض في ظل غياب أدوات إلزام حقيقية.
طائرة ركاب - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2025
ليبيا ترسل خبراء إلى تركيا لمتابعة التحقيق في حادثة طائرة رئيس الأركان الليبي
26 ديسمبر 2025, 07:23 GMT
في المحصلة، تكشف إحاطة هانا تيتيه الأخيرة أن الأزمة الليبية ما تزال تراوح مكانها بين مقاربات أممية تفتقر إلى الضغط وواقع سياسي داخلي يفتقد الإرادة الجادة للتغيير.
فالحوار المهيكل، مهما اتسعت مساراته، يظل مهدداً بفقدان جدواه إذا لم يقترن بضمانات تنفيذ واضحة والتزامات دولية حقيقية تتجاوز إدارة الأزمة إلى معالجة جذورها.
وتعاني ليبيا من نزاع بين حكومتين، واحدة منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
