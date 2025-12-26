عربي
الجيش الإسرائيلي: نهاجم في هذه الأثناء أهدافا لـ"حزب الله" في لبنان
ليبيا ترسل خبراء إلى تركيا لمتابعة التحقيق في حادثة طائرة رئيس الأركان الليبي
ليبيا ترسل خبراء إلى تركيا لمتابعة التحقيق في حادثة طائرة رئيس الأركان الليبي
أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية إرسالها خبراء طيران مدني إلى تركيا، لمتابعة التطورات الخاصة بالتحقيق في حادث الطائرة، التي كانت تقل رئيس الأركان بالحكومة... 26.12.2025
وأفادت وكالة "الأناضول"، مساء أمس الخميس، بأن "حكومة الوفاق الوطني الليبية أرسلت وفد الخبراء إلى تركيا، لمتابعة التحقيق في تحطم طائرة رئيس الأركان بحكومة الفريق أول محمد الحداد، وجمع معلومات حول ملابسات الحادث".ومن المقرر أن يرفع الوفد تقريره المفصّل إلى السلطات الليبية المختصة.وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكد أول أمس الأربعاء، بدء التحقيقات الموسعة في حادث تحطم طائرة رئيس الأركان بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة الليبية، الفريق أول محمد الحداد، حيث نقلت وسائل إعلام غربية، عن أردوغان أن "المؤسسات التركية المعنية ستفصح عن جميع المعلومات الخاصة بالحدث فور التوصل إليها".ومن جانبه، قال وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو، إن "الصندوق الأسود وجهاز التسجيل للطائرة المنكوبة التي كانت تقل رئيس أركان الجيش التابع لحكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد الحداد، والتي تحطمت أمس الثلاثاء، في أنقرة، سيُفحصان في دولة محايدة".وذكر الوزير التركي، في بيان على "إكس"، أنه "بعد فحص موقع الحطام، تم العثور على مسجل الصوت في قمرة القيادة والصندوق الأسود للطائرة. وقد بدأ إعداد تقرير أولي، وبعد الفحص المبدئي، سيتم إجراء تحليل لهما لتحديد سبب التحطم في دولة محايدة".وفي السياق ذاته، قال وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية الليبية وليد اللافي، لوسائل إعلام ليبية: "تلقينا منذ اللحظات الأولى اتصالا من الجانب التركي عن تفاصيل فقدان الاتصال بالطائرة، فقد الاتصال بالطائرة بعد نحو نصف ساعة من إقلاعها من مطار أنقرة نتيجة عطل فني".وفي وقت لاحق، أفادت وسائل إعلام تركية بأن فرق البحث والإنقاذ عثرت على حطام الطائرة، التي كانت تقل رئيس الأركان الليبي محمد الحداد.
ليبيا ترسل خبراء إلى تركيا لمتابعة التحقيق في حادثة طائرة رئيس الأركان الليبي

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية إرسالها خبراء طيران مدني إلى تركيا، لمتابعة التطورات الخاصة بالتحقيق في حادث الطائرة، التي كانت تقل رئيس الأركان بالحكومة الفريق أول محمد الحداد، والوفد المرافق له.
وأفادت وكالة "الأناضول"، مساء أمس الخميس، بأن "حكومة الوفاق الوطني الليبية أرسلت وفد الخبراء إلى تركيا، لمتابعة التحقيق في تحطم طائرة رئيس الأركان بحكومة الفريق أول محمد الحداد، وجمع معلومات حول ملابسات الحادث".
ومن المقرر أن يرفع الوفد تقريره المفصّل إلى السلطات الليبية المختصة.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكد أول أمس الأربعاء، بدء التحقيقات الموسعة في حادث تحطم طائرة رئيس الأركان بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة الليبية، الفريق أول محمد الحداد، حيث نقلت وسائل إعلام غربية، عن أردوغان أن "المؤسسات التركية المعنية ستفصح عن جميع المعلومات الخاصة بالحدث فور التوصل إليها".

وتابع الرئيس التركي: "نسأل الله للضحايا الرحمة وأن يتغمدهم برحمتهم"، مقدمًا التعازي إلى شعب ليبيا والقوات المسلحة الليبية ومنسوبيها".

ومن جانبه، قال وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو، إن "الصندوق الأسود وجهاز التسجيل للطائرة المنكوبة التي كانت تقل رئيس أركان الجيش التابع لحكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد الحداد، والتي تحطمت أمس الثلاثاء، في أنقرة، سيُفحصان في دولة محايدة".
وذكر الوزير التركي، في بيان على "إكس"، أنه "بعد فحص موقع الحطام، تم العثور على مسجل الصوت في قمرة القيادة والصندوق الأسود للطائرة. وقد بدأ إعداد تقرير أولي، وبعد الفحص المبدئي، سيتم إجراء تحليل لهما لتحديد سبب التحطم في دولة محايدة".

وكان وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، أعلن فقدان الاتصال بطائرة كانت تقل 5 أشخاص بينهم رئيس الأركان العامة بالجيش الليبي بحكومة الوحدة الفريق أول محمد الحداد، في أنقرة.

وفي السياق ذاته، قال وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية الليبية وليد اللافي، لوسائل إعلام ليبية: "تلقينا منذ اللحظات الأولى اتصالا من الجانب التركي عن تفاصيل فقدان الاتصال بالطائرة، فقد الاتصال بالطائرة بعد نحو نصف ساعة من إقلاعها من مطار أنقرة نتيجة عطل فني".
وفي وقت لاحق، أفادت وسائل إعلام تركية بأن فرق البحث والإنقاذ عثرت على حطام الطائرة، التي كانت تقل رئيس الأركان الليبي محمد الحداد.
