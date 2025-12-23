https://sarabic.ae/20251223/وزير-الداخلية-التركي-فقدان-الاتصال-بطائرة-كانت-تقل-5-أشخاص--بينهم-رئيس-الأركان-العامة-بالجيش-الليبي-1108502568.html
تركيا تعلن فقدان الاتصال بطائرة تقل رئيس أركان الجيش الليبي و4 آخرين في أنقرة
تركيا تعلن فقدان الاتصال بطائرة تقل رئيس أركان الجيش الليبي و4 آخرين في أنقرة
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، فقدان الاتصال بطائرة كانت تقل 5 أشخاص بينهم رئيس الأركان العامة بالجيش الليبي، محمد الحداد، في أنقرة. 23.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-23T19:27+0000
2025-12-23T19:27+0000
2025-12-23T19:43+0000
أخبار تركيا اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/1b/1093198184_0:130:1288:855_1920x0_80_0_0_6fd25003020b9827e1e78f2f68010a2f.jpg
وقال كايا: "انقطع الاتصال في الساعة 20:52 من مساء اليوم مع طائرة خاصة أقلعت من مطار أنقرة في الساعة 20:10 متجهة إلى طرابلس، وتم تلقي طلب للهبوط الاضطراري من الطائرة بالقرب من هايمانا ومع ذلك فقد الاتصال بالطائرة لاحقا". وفي السياق ذاته، قال وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية الليبية، وليد اللافي، لوسائل إعلام ليبية: "تلقينا منذ اللحظات الأولى اتصالا من الجانب التركي عن تفاصيل فقدان الاتصال بالطائرة، فقد الاتصال بالطائرة بعد نحو نصف ساعة من إقلاعها من مطار أنقرة نتيجة عطل فني".وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أفادت وسائل إعلام تركية، بفقدان الاتصال بطائرة خاصة أقلعت من العاصمة أنقرة، وعلى متنها رئيس أركان الجيش الليبي محمد علي الحداد، وسط إغلاق المجال الجوي فوق العاصمة التركية.وأضافت قناة "إن تي في" أن المجال الجوي فوق العاصمة التركية أغلق أمام حركة الطيران، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن أسباب فقدان الاتصال أو الوجهة النهائية للطائرة.
https://sarabic.ae/20251222/البرلمان-التركي-يوافق-على-تمديد-مهمة-قواته-المسلحة-في-ليبيا-لعامين-إضافيين-1108473008.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/1b/1093198184_148:0:1288:855_1920x0_80_0_0_8bbd2a2898a31447ebe23085bca6160a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
تركيا تعلن فقدان الاتصال بطائرة تقل رئيس أركان الجيش الليبي و4 آخرين في أنقرة
19:27 GMT 23.12.2025 (تم التحديث: 19:43 GMT 23.12.2025)
أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، فقدان الاتصال بطائرة كانت تقل 5 أشخاص بينهم رئيس الأركان العامة بالجيش الليبي، محمد الحداد، في أنقرة.
وقال كايا: "انقطع الاتصال في الساعة 20:52 من مساء اليوم مع طائرة خاصة أقلعت من مطار أنقرة في الساعة 20:10 متجهة إلى طرابلس، وتم تلقي طلب للهبوط الاضطراري من الطائرة بالقرب من هايمانا ومع ذلك فقد الاتصال بالطائرة لاحقا".
وأضاف: "يوجد على متن الطائرة 5 ركاب من بينهم رئيس أركان القوات المسلحة الليبية اللواء محمد الحداد".
وفي السياق ذاته، قال وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية الليبية، وليد اللافي، لوسائل إعلام ليبية: "تلقينا منذ اللحظات الأولى اتصالا من الجانب التركي عن تفاصيل فقدان الاتصال بالطائرة، فقد الاتصال بالطائرة بعد نحو نصف ساعة
من إقلاعها من مطار أنقرة نتيجة عطل فني".
وتابع: "ننتظر النتائج من الجانب التركي والترجيح أن الطائرة سقطت. كان في الطائرة الفريق الحداد ومستشاره محمد العصاوي واللواء الفيتوري غريبيل، وأيضا اللواء محمد جمعة ومرافقهم محمد المحجوب".
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أفادت وسائل إعلام تركية، بفقدان الاتصال بطائرة خاصة أقلعت من العاصمة أنقرة، وعلى متنها رئيس أركان الجيش الليبي محمد علي الحداد، وسط إغلاق المجال الجوي فوق العاصمة التركية.
وأضافت قناة "إن تي في" أن المجال الجوي فوق العاصمة التركية أغلق أمام حركة الطيران، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن أسباب فقدان الاتصال أو الوجهة النهائية للطائرة.