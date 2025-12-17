عربي
في زيارة تاريخية… رئيس الأركان الباكستاني يبحث التعاون العسكري مع ليبيا
في زيارة تاريخية… رئيس الأركان الباكستاني يبحث التعاون العسكري مع ليبيا
في زيارة تاريخية… رئيس الأركان الباكستاني يبحث التعاون العسكري مع ليبيا
سبوتنيك عربي
استقبل القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، اليوم الأربعاء، رئيس أركان الجيش في الجمهورية الباكستانية، المشير السيد عاصم منير، والوفد العسكري... 17.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-17T21:26+0000
2025-12-17T21:26+0000
حصري
أخبار ليبيا اليوم
باكستان
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/11/1108286651_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_507afcfeb2fd277523f95be83ad22a03.jpg
وجاء ذلك في زيارة رسمية تُعد الأولى من نوعها لمسؤول عسكري باكستاني رفيع المستوى إلى ليبيا.وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات العسكرية بين ليبيا وباكستان، حيث من المقرر أن تشهد سلسلة من المشاورات والمباحثات الثنائية التي تتناول عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها سبل تطوير التعاون العسكري وتبادل الخبرات، إضافة إلى بحث آفاق التعاون في مجال الصناعات الدفاعية.ومن المنتظر أن تشمل المباحثات أيضا مناقشة آخر التطورات الدولية والإقليمية، والتحديات الأمنية الراهنة، بما يسهم في تبادل الرؤى والخبرات بين القيادتين العسكريتين في البلدين، خاصة في ظل المتغيرات الأمنية المتسارعة على المستويين الإقليمي والدولي.وتستمر الزيارة لمدة يومين، يعقد خلالها المشير خليفة حفتر اجتماعات موسعة مع رئيس أركان الجيش الباكستاني، بمشاركة قيادات أمنية وعسكرية ليبية، لبحث آليات تعزيز التنسيق والتعاون المشترك.وتأتي هذه الزيارة امتدادا لمسار متنام من التواصل العسكري بين الجانبين، خاصة بعد الزيارة الرسمية التي قام بها نائب القائد العام للجيش الوطني الليبي، صدام خليفة حفتر، إلى باكستان في يوليو/تموز 2025، والتي شهدت مباحثات موسعة حول التعاون الدفاعي وتبادل الخبرات التقنية، ما يعكس رغبة مشتركة في فتح آفاق جديدة للشراكة العسكرية بين البلدين.
باكستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
ماهر الشاعري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg
ماهر الشاعري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/11/1108286651_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_5fe7abf75dff683f2dbbca7b070afd4e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, أخبار ليبيا اليوم, باكستان, العالم العربي, الأخبار
حصري, أخبار ليبيا اليوم, باكستان, العالم العربي, الأخبار

في زيارة تاريخية… رئيس الأركان الباكستاني يبحث التعاون العسكري مع ليبيا

21:26 GMT 17.12.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERYرئيس الأركان الباكستاني في زيارة إلى ليبيا
رئيس الأركان الباكستاني في زيارة إلى ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
- سبوتنيك عربي
ماهر الشاعري
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
كل المواضيع
حصري
استقبل القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، اليوم الأربعاء، رئيس أركان الجيش في الجمهورية الباكستانية، المشير السيد عاصم منير، والوفد العسكري المرافق له، في مدينة بنغازي.
وجاء ذلك في زيارة رسمية تُعد الأولى من نوعها لمسؤول عسكري باكستاني رفيع المستوى إلى ليبيا.
وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات العسكرية بين ليبيا وباكستان، حيث من المقرر أن تشهد سلسلة من المشاورات والمباحثات الثنائية التي تتناول عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها سبل تطوير التعاون العسكري وتبادل الخبرات، إضافة إلى بحث آفاق التعاون في مجال الصناعات الدفاعية.
© Sputnik . MAHER ALSHAERYرئيس الأركان الباكستاني في زيارة إلى ليبيا
رئيس الأركان الباكستاني في زيارة إلى ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2025
رئيس الأركان الباكستاني في زيارة إلى ليبيا
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
ومن المنتظر أن تشمل المباحثات أيضا مناقشة آخر التطورات الدولية والإقليمية، والتحديات الأمنية الراهنة، بما يسهم في تبادل الرؤى والخبرات بين القيادتين العسكريتين في البلدين، خاصة في ظل المتغيرات الأمنية المتسارعة على المستويين الإقليمي والدولي.
وتستمر الزيارة لمدة يومين، يعقد خلالها المشير خليفة حفتر اجتماعات موسعة مع رئيس أركان الجيش الباكستاني، بمشاركة قيادات أمنية وعسكرية ليبية، لبحث آليات تعزيز التنسيق والتعاون المشترك.
© Sputnik . MAHER ALSHAERYرئيس الأركان الباكستاني في زيارة إلى ليبيا
رئيس الأركان الباكستاني في زيارة إلى ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2025
رئيس الأركان الباكستاني في زيارة إلى ليبيا
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
وتأتي هذه الزيارة امتدادا لمسار متنام من التواصل العسكري بين الجانبين، خاصة بعد الزيارة الرسمية التي قام بها نائب القائد العام للجيش الوطني الليبي، صدام خليفة حفتر، إلى باكستان في يوليو/تموز 2025، والتي شهدت مباحثات موسعة حول التعاون الدفاعي وتبادل الخبرات التقنية، ما يعكس رغبة مشتركة في فتح آفاق جديدة للشراكة العسكرية بين البلدين.
