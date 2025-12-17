https://sarabic.ae/20251217/في-زيارة-تاريخية-رئيس-الأركان-الباكستاني-يبحث-التعاون-العسكري-مع-ليبيا-1108287080.html
في زيارة تاريخية… رئيس الأركان الباكستاني يبحث التعاون العسكري مع ليبيا
في زيارة تاريخية… رئيس الأركان الباكستاني يبحث التعاون العسكري مع ليبيا
ماهر الشاعري
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
استقبل القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، اليوم الأربعاء، رئيس أركان الجيش في الجمهورية الباكستانية، المشير السيد عاصم منير، والوفد العسكري المرافق له، في مدينة بنغازي.
وجاء ذلك في زيارة رسمية تُعد الأولى من نوعها لمسؤول عسكري باكستاني رفيع المستوى إلى ليبيا.
وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات العسكرية بين ليبيا وباكستان، حيث من المقرر أن تشهد سلسلة من المشاورات والمباحثات الثنائية التي تتناول عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها سبل تطوير التعاون العسكري وتبادل الخبرات، إضافة إلى بحث آفاق التعاون في مجال الصناعات الدفاعية.
ومن المنتظر أن تشمل المباحثات أيضا مناقشة آخر التطورات الدولية والإقليمية
، والتحديات الأمنية الراهنة، بما يسهم في تبادل الرؤى والخبرات بين القيادتين العسكريتين في البلدين، خاصة في ظل المتغيرات الأمنية المتسارعة على المستويين الإقليمي والدولي.
وتستمر الزيارة لمدة يومين، يعقد خلالها المشير خليفة حفتر اجتماعات موسعة مع رئيس أركان الجيش الباكستاني، بمشاركة قيادات أمنية وعسكرية ليبية، لبحث آليات تعزيز التنسيق والتعاون المشترك.
وتأتي هذه الزيارة امتدادا لمسار متنام من التواصل العسكري بين الجانبين، خاصة بعد الزيارة الرسمية التي قام بها نائب القائد العام للجيش الوطني الليبي، صدام خليفة حفتر
، إلى باكستان في يوليو/تموز 2025، والتي شهدت مباحثات موسعة حول التعاون الدفاعي وتبادل الخبرات التقنية، ما يعكس رغبة مشتركة في فتح آفاق جديدة للشراكة العسكرية بين البلدين.