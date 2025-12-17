https://sarabic.ae/20251217/عراقجي-يشكر-روسيا-على-دعمها-لبلاده-خلال-الهجمات-الأمريكية-والإسرائيلية-على-المنشآت-الإيرانية-1108264117.html
عراقجي يشكر روسيا على دعمها لبلاده خلال الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على المنشآت الإيرانية
عراقجي يشكر روسيا على دعمها لبلاده خلال الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على المنشآت الإيرانية
توجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، بالشكر إلى روسيا على دعمها إيران، خلال الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية في شهر يونيو/ حزيران الماضي.
وصرح عراقجي في كلمته خلال جلسة المباحثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو: "أوجه الشكر للأصدقاء الروس على دعمهم لنا خلال الهجمات الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة على المنشآت الإيرانية".
وأردف أن العلاقات الثنائية بين روسيا وإيران تشمل جميع الملفات الاقتصادية والسياسية والثقافية، مشيرا إلى أن البلدين "أمام فرصة لمناقشة المسائل الإقليمية والدولية.
وأضاف: لحسن الحظ لدى إيران وروسيا وجهة نظر متطابقة بشأن كل القضايا، نحن ندعم بعضنا البعض في المحافل الدولية، والعلاقات الثنائية بين البلدين تزداد تقاربا يوما بعد يوم.
وعقد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، لقاءً مع رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي وعدد من النواب والمستشارين، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة الروسية.
وأفادت وزارة الخارجية الإيرانية
، في بيان لها، بأن "عراقجي بحث خلال الاجتماع آفاق العلاقات الثنائية بين إيران وروسيا وسبل تعزيز التعاون المشترك، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول التطورات الراهنة على الساحة الدولية".
ووصل وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أمس الثلاثاء، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية، يلتقي خلالها عددا من المسؤولين الروس.
وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، نشر على موقع الوزارة الإلكتروني، أن الطرفان، خلال اجتماعهما، سيركزان على تعزيز التجارة الثنائية ومشاريع الطاقة والنقل.