نائب القائد العام للجيش الليبي والرئيس البيلاروسي يبحثان سبل تعزيز التعاون العسكري

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
09:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
10:28 GMT
13 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: المغرب يرفع راية العرب وإفريقيا.. تتويج تاريخي بلقب كأس العالم للشباب
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
كيف سيكون الوضع الجديد للبرنامج النووي الإيراني بعد انتهاء فترة القرار 2231؟
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كلاسيكو منتظر بين ريال مدريد وبرشلونة... ومانشستر يونايتد يعمّق جراح ليفربول في الدوري
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
12:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
12:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
نائب القائد العام للجيش الليبي والرئيس البيلاروسي يبحثان سبل تعزيز التعاون العسكري
نائب القائد العام للجيش الليبي والرئيس البيلاروسي يبحثان سبل تعزيز التعاون العسكري
أجرى الفريق أول ركن صدام حفتر، نائب القائد العام للقوات المسلحة الليبية، اليوم الثلاثاء، مباحثات رسمية مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في القصر... 21.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-21T12:28+0000
2025-10-21T12:28+0000
أخبار العالم الآن
أخبار بيلاروسيا اليوم
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/15/1106243862_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_e732e9842f4e23fcf7a354870879e0e5.jpg
جاء ذلك في إطار زيارة رسمية يجريها الفريق أول ركن صدام حفتر، تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حسبما جاء في بيان للجيش الليبي وصل لـ"سبوتنيك" نسخة منه.وخلال اللقاء، نقل الفريق أول ركن صدام حفتر تحيات القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر، إلى الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، مؤكدًا "حرص القيادة العامة على توطيد أواصر التعاون مع بيلاروسيا، في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك"، بحسب البيان.وتناول اللقاء بحث أوجه التعاون الثنائي وسبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية في المجالات العسكرية والاقتصادية والاستثمارية، إضافة إلى تشجيع التعاون في قطاعات البنية التحتية والصناعات والزراعة، بما يعزز جهود التنمية المستدامة وإعادة الإعمار في ليبيا.وتعاني البلاد من نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة أسامة حماد، منحها البرلمان ثقته، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
https://sarabic.ae/20250702/تفتحان-الأجواء-للتعاون-خط-طيران-مباشر-قيد-الإطلاق-بين-ليبيا-وبيلاروسيا-1102285216.html
الأخبار
ar_EG
نائب القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية الفريق أول ركن صدام حفتر مع رئيس جمهورية بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو
نائب القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية الفريق أول ركن صدام حفتر مع رئيس جمهورية بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2025
أجرى الفريق أول ركن صدام حفتر، نائب القائد العام للقوات المسلحة الليبية، اليوم الثلاثاء، مباحثات رسمية مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في القصر الجمهوري بالعاصمة مينسك.
جاء ذلك في إطار زيارة رسمية يجريها الفريق أول ركن صدام حفتر، تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حسبما جاء في بيان للجيش الليبي وصل لـ"سبوتنيك" نسخة منه.
وخلال اللقاء، نقل الفريق أول ركن صدام حفتر تحيات القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر، إلى الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، مؤكدًا "حرص القيادة العامة على توطيد أواصر التعاون مع بيلاروسيا، في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك"، بحسب البيان.
رئيس الحكومة الليبية المنبثقة عن البرلمان الليبي أسامة حماد يصل بيلاروسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2025
تفتحان الأجواء للتعاون.. خط طيران مباشر قيد الإطلاق بين ليبيا وبيلاروسيا
2 يوليو, 16:24 GMT
وتناول اللقاء بحث أوجه التعاون الثنائي وسبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية في المجالات العسكرية والاقتصادية والاستثمارية، إضافة إلى تشجيع التعاون في قطاعات البنية التحتية والصناعات والزراعة، بما يعزز جهود التنمية المستدامة وإعادة الإعمار في ليبيا.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة وعدم استقرار سياسي واقتصادي واجتماعي وتعدد حكومات ومجالس رئاسية لم تنجح في عملية الاستقرار والتسوية الشاملة.
وتعاني البلاد من نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة أسامة حماد، منحها البرلمان ثقته، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
