نائب القائد العام للجيش الليبي والرئيس البيلاروسي يبحثان سبل تعزيز التعاون العسكري
أجرى الفريق أول ركن صدام حفتر، نائب القائد العام للقوات المسلحة الليبية، اليوم الثلاثاء، مباحثات رسمية مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في القصر... 21.10.2025, سبوتنيك عربي
جاء ذلك في إطار زيارة رسمية يجريها الفريق أول ركن صدام حفتر، تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حسبما جاء في بيان للجيش الليبي وصل لـ"سبوتنيك" نسخة منه.وخلال اللقاء، نقل الفريق أول ركن صدام حفتر تحيات القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر، إلى الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، مؤكدًا "حرص القيادة العامة على توطيد أواصر التعاون مع بيلاروسيا، في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك"، بحسب البيان.وتناول اللقاء بحث أوجه التعاون الثنائي وسبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية في المجالات العسكرية والاقتصادية والاستثمارية، إضافة إلى تشجيع التعاون في قطاعات البنية التحتية والصناعات والزراعة، بما يعزز جهود التنمية المستدامة وإعادة الإعمار في ليبيا.وتعاني البلاد من نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة أسامة حماد، منحها البرلمان ثقته، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
أجرى الفريق أول ركن صدام حفتر، نائب القائد العام للقوات المسلحة الليبية، اليوم الثلاثاء، مباحثات رسمية مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في القصر الجمهوري بالعاصمة مينسك.
جاء ذلك في إطار زيارة رسمية يجريها الفريق أول ركن صدام حفتر، تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حسبما جاء في بيان للجيش الليبي وصل لـ"سبوتنيك
" نسخة منه.
وخلال اللقاء، نقل الفريق أول ركن صدام حفتر تحيات القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر، إلى الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، مؤكدًا "حرص القيادة العامة على توطيد أواصر التعاون مع بيلاروسيا،
في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك"، بحسب البيان.
وتناول اللقاء بحث أوجه التعاون الثنائي وسبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية في المجالات العسكرية والاقتصادية
والاستثمارية، إضافة إلى تشجيع التعاون في قطاعات البنية التحتية والصناعات والزراعة، بما يعزز جهود التنمية المستدامة وإعادة الإعمار في ليبيا.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة وعدم استقرار سياسي واقتصادي واجتماعي وتعدد حكومات ومجالس رئاسية لم تنجح في عملية الاستقرار والتسوية الشاملة.
وتعاني البلاد من نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة أسامة حماد، منحها البرلمان ثقته، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.