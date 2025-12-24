أردوغان يعلن بدء التحقيق في حادث تحطم طائرة رئيس الأركان الليبي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
10:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
11:30 GMT
29 د
من الملعب
قراءة بين واقع الكبار وضغوط النجوم وصراع الألقاب في ختام العام
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:31 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
12:43 GMT
17 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
13:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:03 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
17:19 GMT
11 د
مرايا العلوم
الكون المريب وآذان الفيلة والتنفس من خياشيم المؤخرة
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
مسؤول مصري: الحكومة وفت بالتزاماتها لصندوق النقد
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خارطة التحالفات في ليبيا.. بين تمديد الدور التركي وتوقيع اتفاق عسكري مع باكستان
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الصحة النفسية ليست رفاهية.. كيف تصلح ما أفسدته ٢٠٢٥؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
من الملعب
قراءة بين واقع الكبار وضغوط النجوم وصراع الألقاب في ختام العام
10:03 GMT
28 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
12:28 GMT
31 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
13:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
On air
17:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
17:31 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: الاتجاهات السياسية والأمنية والعسكرية هي الحاضرة في زيارة الشيباني لموسكو
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ اتفاق دمشق و قسد يصطدم بتعقيدات سياسية و عسكرية مع قرب انتهاء المهلة
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251224/أردوغان-يعلن-بدء-التحقيق-في-حادث-تحطم-طائرة-رئيس-الأركان-الليبي-1108530546.html
أردوغان يعلن بدء التحقيق في حادث تحطم طائرة رئيس الأركان الليبي
أردوغان يعلن بدء التحقيق في حادث تحطم طائرة رئيس الأركان الليبي
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، بدء التحقيقات الموسعة في حادث تحطم طائرة رئيس الأركان بحكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة" الليبية، الفريق أول... 24.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-24T18:14+0000
2025-12-24T18:14+0000
أخبار تركيا اليوم
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0f/1104882953_0:0:1290:727_1920x0_80_0_0_039ecbf4e99dcbdcf25be03752c5b5d7.jpg
ونقلت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الأربعاء، عن أردوغان أن المؤسسات التركية المعنية ستفصح عن جميع المعلومات الخاصة بالحدث فور التوصل إليها. وتابع الرئيس التركي: "نسأل الله للضحايا الرحمة وأن يتغمدهم برحمتهم"، مقدما التعازي إلى شعب ليبيا والقوات المسلحة الليبية ومنسوبيها". وكان وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو، قد قال إن "الصندوق الأسود وجهاز التسجيل للطائرة المنكوبة التي كانت تقل رئيس أركان الجيش التابع لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمد الحداد، والتي تحطمت أمس الثلاثاء، في أنقرة سيُفحصان في دولة محايدة".وذكر الوزير التركي في بيان على "إكس"، أنه "بعد فحص موقع الحطام، تم العثور على مسجل الصوت في قمرة القيادة والصندوق الأسود للطائرة. وقد بدأ إعداد تقرير أولي، وبعد الفحص المبدئي، سيتم إجراء تحليل لهما لتحديد سبب التحطم في دولة محايدة".وأكد أوغلو أن "نتائج فحص الصندوق الأسود وجهاز التسجيل للطائرة الليبية المنكوبة ستعلن بشفافية".وكان وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، أعلن أمس الثلاثاء، فقدان الاتصال بطائرة كانت تقل 5 أشخاص بينهم رئيس الأركان العامة بالجيش الليبي، محمد الحداد، في أنقرة. وفي السياق ذاته، قال وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية الليبية، وليد اللافي، لوسائل إعلام ليبية: "تلقينا منذ اللحظات الأولى اتصالا من الجانب التركي عن تفاصيل فقدان الاتصال بالطائرة، فقد الاتصال بالطائرة بعد نحو نصف ساعة من إقلاعها من مطار أنقرة نتيجة عطل فني".وفي وقت لاحق، أفادت وسائل إعلام تركية بأن فرق البحث والإنقاذ عثرت على حطام الطائرة التي كانت تقل رئيس الأركان الليبي، محمد الحداد.
https://sarabic.ae/20251223/وزير-الداخلية-التركي-فقدان-الاتصال-بطائرة-كانت-تقل-5-أشخاص--بينهم-رئيس-الأركان-العامة-بالجيش-الليبي-1108502568.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0f/1104882953_144:0:1289:859_1920x0_80_0_0_ce92c0ab7224f1b9c93bf5e4226723e3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار

أردوغان يعلن بدء التحقيق في حادث تحطم طائرة رئيس الأركان الليبي

18:14 GMT 24.12.2025
© AP Photo / Vladimir Smirnovالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2025
© AP Photo / Vladimir Smirnov
تابعنا عبر
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، بدء التحقيقات الموسعة في حادث تحطم طائرة رئيس الأركان بحكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة" الليبية، الفريق أول محمد الحداد.
ونقلت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الأربعاء، عن أردوغان أن المؤسسات التركية المعنية ستفصح عن جميع المعلومات الخاصة بالحدث فور التوصل إليها.
طائرة ركاب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2025
تركيا تعلن فقدان الاتصال بطائرة تقل رئيس أركان الجيش الليبي و4 آخرين في أنقرة
أمس, 19:27 GMT
وتابع الرئيس التركي: "نسأل الله للضحايا الرحمة وأن يتغمدهم برحمتهم"، مقدما التعازي إلى شعب ليبيا والقوات المسلحة الليبية ومنسوبيها".
وكان وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو، قد قال إن "الصندوق الأسود وجهاز التسجيل للطائرة المنكوبة التي كانت تقل رئيس أركان الجيش التابع لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمد الحداد، والتي تحطمت أمس الثلاثاء، في أنقرة سيُفحصان في دولة محايدة".
وذكر الوزير التركي في بيان على "إكس"، أنه "بعد فحص موقع الحطام، تم العثور على مسجل الصوت في قمرة القيادة والصندوق الأسود للطائرة. وقد بدأ إعداد تقرير أولي، وبعد الفحص المبدئي، سيتم إجراء تحليل لهما لتحديد سبب التحطم في دولة محايدة".
وأكد أوغلو أن "نتائج فحص الصندوق الأسود وجهاز التسجيل للطائرة الليبية المنكوبة ستعلن بشفافية".
وكان وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، أعلن أمس الثلاثاء، فقدان الاتصال بطائرة كانت تقل 5 أشخاص بينهم رئيس الأركان العامة بالجيش الليبي، محمد الحداد، في أنقرة.
وفي السياق ذاته، قال وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية الليبية، وليد اللافي، لوسائل إعلام ليبية: "تلقينا منذ اللحظات الأولى اتصالا من الجانب التركي عن تفاصيل فقدان الاتصال بالطائرة، فقد الاتصال بالطائرة بعد نحو نصف ساعة من إقلاعها من مطار أنقرة نتيجة عطل فني".
وفي وقت لاحق، أفادت وسائل إعلام تركية بأن فرق البحث والإنقاذ عثرت على حطام الطائرة التي كانت تقل رئيس الأركان الليبي، محمد الحداد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала