أردوغان يعلن بدء التحقيق في حادث تحطم طائرة رئيس الأركان الليبي

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، بدء التحقيقات الموسعة في حادث تحطم طائرة رئيس الأركان بحكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة" الليبية، الفريق أول...

ونقلت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الأربعاء، عن أردوغان أن المؤسسات التركية المعنية ستفصح عن جميع المعلومات الخاصة بالحدث فور التوصل إليها. وتابع الرئيس التركي: "نسأل الله للضحايا الرحمة وأن يتغمدهم برحمتهم"، مقدما التعازي إلى شعب ليبيا والقوات المسلحة الليبية ومنسوبيها". وكان وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو، قد قال إن "الصندوق الأسود وجهاز التسجيل للطائرة المنكوبة التي كانت تقل رئيس أركان الجيش التابع لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمد الحداد، والتي تحطمت أمس الثلاثاء، في أنقرة سيُفحصان في دولة محايدة".وذكر الوزير التركي في بيان على "إكس"، أنه "بعد فحص موقع الحطام، تم العثور على مسجل الصوت في قمرة القيادة والصندوق الأسود للطائرة. وقد بدأ إعداد تقرير أولي، وبعد الفحص المبدئي، سيتم إجراء تحليل لهما لتحديد سبب التحطم في دولة محايدة".وأكد أوغلو أن "نتائج فحص الصندوق الأسود وجهاز التسجيل للطائرة الليبية المنكوبة ستعلن بشفافية".وكان وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، أعلن أمس الثلاثاء، فقدان الاتصال بطائرة كانت تقل 5 أشخاص بينهم رئيس الأركان العامة بالجيش الليبي، محمد الحداد، في أنقرة. وفي السياق ذاته، قال وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية الليبية، وليد اللافي، لوسائل إعلام ليبية: "تلقينا منذ اللحظات الأولى اتصالا من الجانب التركي عن تفاصيل فقدان الاتصال بالطائرة، فقد الاتصال بالطائرة بعد نحو نصف ساعة من إقلاعها من مطار أنقرة نتيجة عطل فني".وفي وقت لاحق، أفادت وسائل إعلام تركية بأن فرق البحث والإنقاذ عثرت على حطام الطائرة التي كانت تقل رئيس الأركان الليبي، محمد الحداد.

