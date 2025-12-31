السلاح خارج الدولة وتأثيره على الأمن في ليبيا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
129 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
غارات جوية أمريكية تستهدف معسكرات تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في نيجيريا
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
من يقف وراء ظهور قضية استعادة دولة الجنوب العربي في اليمن؟ يجيب خبراء
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
13:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
17:03 GMT
56 د
بلا قيود
خبير: وجود قوات الأمم المتحدة في مرتفعات الجولان يثير تساؤلات حول جدوى دورها الفاصل
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ترامب يعرب عن غضبه إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر بوتين وموسكو تؤكد التزامها بالسلام
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أثار جدلا واسعا.. قراءة نقدية للفيلم المصري "الست"
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ترامب يعرب عن غضبه إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر بوتين وموسكو تؤكد التزامها بالسلام
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
10:03 GMT
14 د
On air
11:03 GMT
14 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
11:18 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
من الملعب
كيف كان شكل البطولات الكروية العالمية في عام 2025
12:03 GMT
26 د
مساحة حرة
أثار جدلا واسعا.. قراءة نقدية للفيلم المصري "الست"
12:30 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصحة النفسية ليست رفاهية.. كيف تصلح ما أفسدته ٢٠٢٥؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول يمني سابق: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال يؤكد سعيها للسيطرة على "باب المندب"
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
السلاح خارج الدولة وتأثيره على الأمن في ليبيا
السلاح خارج الدولة وتأثيره على الأمن في ليبيا
سبوتنيك عربي
لا يزال السلاح المنتشر خارج مؤسسات الدولة أحد أخطر التحديات التي تواجه الأمن والاستقرار في ليبيا، حيث ساعدت وفرة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وحتى الثقيلة منها... 31.12.2025, سبوتنيك عربي
السلاح خارج الدولة وتأثيره على الأمن في ليبيا

حصري
لا يزال السلاح المنتشر خارج مؤسسات الدولة أحد أخطر التحديات التي تواجه الأمن والاستقرار في ليبيا، حيث ساعدت وفرة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وحتى الثقيلة منها في تغذية حالة الانفلات الأمني.
وساهمت على إعاقة بناء الدولة ونتيجة لانهيار المنظومة الأمنية وتفكك مخازن الجيش السابق، حتى بات السلاح أداة ضغط ونفوذ في يد مجموعات مسلحة وغير نظامية.
وقال المحلل السياسي، العربي الورفلي، في تصريح لـ "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن انتشار السلاح أمر يهدد المجتمع وله آثار وخيمة على السلم الاجتماعي والتعايش بين الناس وليبيا بلد عانى ولا زال يعاني من هذه الظاهرة وهي ظاهرة انتشار السلاح بيد مليشيات ليس لها ضوابط ونظم تنظمها".
وعزا السبب الرئيسي وراء هذه الظاهرة إلى ضعف الدولة في بسط سلطاتها أو بالأحري ضعف الحكومة وأجهزتها الامنية وعجزها عن بسط سلطانها بقوة القانون.
وأشار الورفلي إلى أن "هذه الظاهرة مستفحلة في الغرب الليبي خاصة داخل العاصمة طرابلس والمدن المجاورة فهذه المليشيات تمترست وتغلغلت في مفاصل إدارة الدولة وهذا يؤثر بشكل مباشر على الجانب الأمني، فانتشار السلاح أدى إلى انتشار الجريمة وتهريب البشر وانتشار ظاهرة الاتجار بالمخدرات أيضا أدي إلى نهب المال العام وعرقلة الحركة الاقتصادية للدولة"
وأضاف الورفلي أنه "رغم من المحاولات المتكررة من طرف الحكومات الليبية المتعاقبة لإيجاد حل لظاهرتي المليشيات والسلاح إلا أن كل المحاولات كانت فاشلة لأنها لم تعالج المشكلة من جذورها ويظل الحل دائما بعيد المنال لأن أغلب الحكومات عملت على شرعنة المليشيات وإغداق الاموال عليها حتى أصبح أمر حلها ونزع سلاحها يستعصي على كل الحكومات".
وختم الورفلي بأن ليبيا لازالت بلد تعاني من وجود هذه المليشيات المسلحة التي تعمل خارج منظومات الدولة وذلك له آثار على كافة جوانب الحياة المعيشية للشعب الليبي".
وقال المواطن جمال عبدالهادي، في تصريح لـ "سبوتنيك"، إن "انتشار السلاح خارج سيطرة الدولة أدى إلى تصاعد معدلات الجريمة المنظمة من خطف وابتزاز واشتباكات مسلحة داخل المدن وإلى مواجهات دامية بسبب سهولة الحصول على السلاح. كما أسهم في تقويض هيبة الأجهزة الأمنية، وأضعف قدرتها على فرض القانون وحماية المواطنين".
وأضاف عبدالهادي أنه "على الرغم من إطلاق عدة مبادرات محلية ودولية لجمع السلاح وإعادة دمج المقاتلين في الحياة المدنية، إلا أن هذه الجهود واجهتها عقبات عديدة، أبرزها غياب الثقة بين الأطراف السياسية، وضعف الإمكانيات، كما أن غياب مشروع وطني موحد لبناء جيش وأجهزة أمنية مهنية فاقم من تعقيد الأزمة".
يبقى السلاح خارج إطار الدولة أحد أبرز معوقات الاستقرار في ليبيا، وملفا شائكا يتطلب إرادة سياسية حقيقية، ودعما مجتمعيا واسعا، وخطوات عملية تضع أمن المواطن فوق كل الاعتبارات. فدون حصر السلاح بيد الدولة، ستظل ليبيا عرضة لدورات متكررة من العنف وعدم الاستقرار.
