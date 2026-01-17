https://sarabic.ae/20260117/دراسة-تدحض-مزاعم-ترامب-حول-الحمل-ومسكن-شائع-1109332747.html
دراسة تدحض مزاعم ترامب حول الحمل ومسكن شائع
أفادت دراسة علمية حديثة، بأنه لا توجد أدلة تثبت أن استخدام "الباراسيتامول" أثناء الحمل يزيد من خطر إصابة الأطفال بالتوحد، محذرا من أن الحد من استخدامه دون سند... 17.01.2026
وأشار الباحثون إلى أن "تسييس الشكوك العلمية أسهم في إرباك النساء الحوامل"، محذرين من أن "تجنب "الباراسيتامول" استنادا إلى أدلة غير حاسمة قد يعرّض الأم والجنين لمخاطر مؤكدة، أبرزها مضاعفات الحمى أو الألم غير المعالج، مثل الإجهاض والولادة المبكرة وتشوهات النمو".

وأكدت المؤلفة الرئيسية للدراسة، أسماء خليل، أستاذة طب التوليد وطب الأم والجنين في جامعة لندن، أن "الرسالة واضحة: "الباراسيتامول" يظل خيارا آمنا أثناء الحمل عند استخدامه وفق الإرشادات الطبية".
أفادت دراسة علمية حديثة، بأنه لا توجد أدلة تثبت أن استخدام "الباراسيتامول" أثناء الحمل يزيد من خطر إصابة الأطفال بالتوحد، محذرا من أن الحد من استخدامه دون سند علمي قد يسبب أضرارا تفوق مخاطره المحتملة.
وأكدت مراجعة شاملة للأدلة نُشرت في مجلة
"ذا لانسيت" العلمية، أمس الجمعة، أن "الباراسيتامول" يعد آمنا للاستخدام خلال الحمل، معززة بذلك توصيات الهيئات الطبية العالمية، التي تعتبره خيارا علاجيا مناسبا للحوامل.
وتأتي هذه النتائج بعد أشهر من تصريحات للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، دعا فيها النساء الحوامل إلى تقليل استخدام الأسيتامينوفين (الباراسيتامول)، زاعما وجود صلة بينه وبين التوحد، وهي تصريحات قوبلت حينها بانتقادات واسعة من الأوساط الطبية.
وشملت المراجعة تحليل 43 دراسة علمية، خلصت إلى عدم وجود أي دليل يربط بين تناول "الباراسيتامول" أثناء الحمل وزيادة خطر الإصابة باضطراب طيف التوحد أو اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أو الإعاقة الذهنية لدى الأطفال، وفقا لهيئة
الإذاعة الأسترالية.
وأشار الباحثون إلى أن "تسييس الشكوك العلمية أسهم في إرباك النساء الحوامل"، محذرين من أن "تجنب "الباراسيتامول" استنادا إلى أدلة غير حاسمة قد يعرّض الأم والجنين لمخاطر مؤكدة، أبرزها مضاعفات الحمى أو الألم غير المعالج، مثل الإجهاض والولادة المبكرة وتشوهات النمو".
وأوضح الفريق البحثي أن دراسات سابقة ربما تأثرت بعوامل وراثية وبيئية مشتركة، وهو ما دعمته أبحاث مقارنة بين الأشقاء، من بينها دراسة واسعة أُجريت في السويد عام 2024 وشملت أكثر من مليوني ولادة.
وأكدت المؤلفة الرئيسية للدراسة، أسماء خليل، أستاذة طب التوليد وطب الأم والجنين في جامعة لندن، أن "الرسالة واضحة: "الباراسيتامول" يظل خيارا آمنا أثناء الحمل عند استخدامه وفق الإرشادات الطبية".
وتابعت: "هذا مهم لأن "الباراسيتامول" هو الدواء الذي نوصي به كخط علاج أولي للنساء الحوامل اللاتي يعانين من الألم أو الحمى، لذا ينبغي أن يشعرن بالاطمئنان لوجود خيار آمن لتخفيف أعراضهن".