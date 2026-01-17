https://sarabic.ae/20260117/روسيا-تخطط-لإنتاج-200-ألف-محطة-اتصالات-فضائية-للطائرات-المسيرة-1109325086.html

روسيا تخطط لإنتاج 200 ألف محطة اتصالات فضائية للطائرات المسيرة

روسيا تخطط لإنتاج 200 ألف محطة اتصالات فضائية للطائرات المسيرة

سبوتنيك عربي

أعلن المدير العام لشركة روسكوسموس، دميتري باكانوف، الجمعة، أن روسيا ستنتج في عام 2026 ما مجموعه 200 ألف محطة اتصالات فضائية واسعة النطاق للطائرات المسيرة. 17.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-17T02:37+0000

2026-01-17T02:37+0000

2026-01-17T02:37+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

سلاح روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/02/1093366726_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b1e7ab4d2a1fb45b4ced2d0c90a0fd71.jpg

وقال باكانوف أثناء عرض محطة للرئيس الروسي: "هذه هي المحطة، وسيتم إنتاج 200 ألف منها هذا العام".كما عرض باكانوف للرئيس الروسي القمر الصناعي "زوركي" للاستشعار عن بعد للأرض، والذي يتيح إجراء أعمال رسم الخرائط. وقد أُطلق ثلاثة أقمار من هذا النوع من مركز فوستوتشني الفضائي في 27 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، وتشير المواد التوضيحية للمعرض إلى أنه من المخطط إطلاق 99 قمرًا بحلول عام 2031.وكان باكانوف قد صرح في وقت سابق، للصحفيين بأن الرئيس الروسي سيُطلع على نظام الاتصالات الفضائية واسعة النطاق للتحكم بالطائرات المسيرة خارج نطاق الشبكات الأرضية.يشار إلى أن الرئيس الروسي زار يوم الجمعة مستودع كهرباء مترو موسكو "أمينيفسكو" واطلع على معرض النقل المدني غير المأهول، ثم عقد اجتماعًا حول تطوير الأنظمة المستقلة والطائرات المسيرة في روسيا.وقال بوتين خلال اجتماع حول تطوير الأنظمة ذاتية التشغيل: وأضاف بوتين: "تنفتح أمام المناطق فرص جديدة في استخدام الطيران المسير، ويجب هنا التصرف بمسؤولية وحكمة، وفي الوقت نفسه، بأقصى سرعة ممكنة بطبيعة الحال".وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم 25 ديسمبر/ كانون الأول الفائت، أن السنوات العشر إلى الخمس عشرة القادمة ستكون فترة تحول تكنولوجي هائل وتطور كبير في مجال الذكاء الاصطناعي.

https://sarabic.ae/20260116/بوتين-روسيا-تمتلك-الإمكانيات-اللازمة-لتكون-رائدة-في-تطوير-الطائرات-المسيرة---عاجل-1109319038.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا