أمساليوم
بث مباشر
روسيا تخطط لإنتاج 200 ألف محطة اتصالات فضائية للطائرات المسيرة
روسيا تخطط لإنتاج 200 ألف محطة اتصالات فضائية للطائرات المسيرة
سبوتنيك عربي
أعلن المدير العام لشركة روسكوسموس، دميتري باكانوف، الجمعة، أن روسيا ستنتج في عام 2026 ما مجموعه 200 ألف محطة اتصالات فضائية واسعة النطاق للطائرات المسيرة. 17.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-17T02:37+0000
2026-01-17T02:37+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/02/1093366726_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b1e7ab4d2a1fb45b4ced2d0c90a0fd71.jpg
وقال باكانوف أثناء عرض محطة للرئيس الروسي: "هذه هي المحطة، وسيتم إنتاج 200 ألف منها هذا العام".كما عرض باكانوف للرئيس الروسي القمر الصناعي "زوركي" للاستشعار عن بعد للأرض، والذي يتيح إجراء أعمال رسم الخرائط. وقد أُطلق ثلاثة أقمار من هذا النوع من مركز فوستوتشني الفضائي في 27 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، وتشير المواد التوضيحية للمعرض إلى أنه من المخطط إطلاق 99 قمرًا بحلول عام 2031.وكان باكانوف قد صرح في وقت سابق، للصحفيين بأن الرئيس الروسي سيُطلع على نظام الاتصالات الفضائية واسعة النطاق للتحكم بالطائرات المسيرة خارج نطاق الشبكات الأرضية.يشار إلى أن الرئيس الروسي زار يوم الجمعة مستودع كهرباء مترو موسكو "أمينيفسكو" واطلع على معرض النقل المدني غير المأهول، ثم عقد اجتماعًا حول تطوير الأنظمة المستقلة والطائرات المسيرة في روسيا.وقال بوتين خلال اجتماع حول تطوير الأنظمة ذاتية التشغيل: وأضاف بوتين: "تنفتح أمام المناطق فرص جديدة في استخدام الطيران المسير، ويجب هنا التصرف بمسؤولية وحكمة، وفي الوقت نفسه، بأقصى سرعة ممكنة بطبيعة الحال".وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم 25 ديسمبر/ كانون الأول الفائت، أن السنوات العشر إلى الخمس عشرة القادمة ستكون فترة تحول تكنولوجي هائل وتطور كبير في مجال الذكاء الاصطناعي.
روسيا تخطط لإنتاج 200 ألف محطة اتصالات فضائية للطائرات المسيرة

02:37 GMT 17.01.2026
© Photo / t.me/kalashnikovnews طائرة "إس كي آ تي" المسيرة من شركة كلاشينكوف الروسية
طائرة إس كي آ تي المسيرة من شركة كلاشينكوف الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2026
© Photo / t.me/kalashnikovnews
تابعنا عبر
أعلن المدير العام لشركة روسكوسموس، دميتري باكانوف، الجمعة، أن روسيا ستنتج في عام 2026 ما مجموعه 200 ألف محطة اتصالات فضائية واسعة النطاق للطائرات المسيرة.
وقال باكانوف أثناء عرض محطة للرئيس الروسي: "هذه هي المحطة، وسيتم إنتاج 200 ألف منها هذا العام".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2026
بوتين: روسيا تمتلك الإمكانيات اللازمة لتكون رائدة في تطوير الطائرات المسيرة
أمس, 18:55 GMT
كما عرض باكانوف للرئيس الروسي القمر الصناعي "زوركي" للاستشعار عن بعد للأرض، والذي يتيح إجراء أعمال رسم الخرائط. وقد أُطلق ثلاثة أقمار من هذا النوع من مركز فوستوتشني الفضائي في 27 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، وتشير المواد التوضيحية للمعرض إلى أنه من المخطط إطلاق 99 قمرًا بحلول عام 2031.
وكان باكانوف قد صرح في وقت سابق، للصحفيين بأن الرئيس الروسي سيُطلع على نظام الاتصالات الفضائية واسعة النطاق للتحكم بالطائرات المسيرة خارج نطاق الشبكات الأرضية.
يشار إلى أن الرئيس الروسي زار يوم الجمعة مستودع كهرباء مترو موسكو "أمينيفسكو" واطلع على معرض النقل المدني غير المأهول، ثم عقد اجتماعًا حول تطوير الأنظمة المستقلة والطائرات المسيرة في روسيا.
وقال بوتين خلال اجتماع حول تطوير الأنظمة ذاتية التشغيل:
"من الواضح أن لدينا الإمكانات العلمية والبشرية والصناعية لنصبح روادًا عالميين في تطوير وإنتاج، وبالطبع، نشر الأنظمة الذاتية التشغيل على نطاق واسع".
وأضاف بوتين: "تنفتح أمام المناطق فرص جديدة في استخدام الطيران المسير، ويجب هنا التصرف بمسؤولية وحكمة، وفي الوقت نفسه، بأقصى سرعة ممكنة بطبيعة الحال".
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم 25 ديسمبر/ كانون الأول الفائت، أن السنوات العشر إلى الخمس عشرة القادمة ستكون فترة تحول تكنولوجي هائل وتطور كبير في مجال الذكاء الاصطناعي.
