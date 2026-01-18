https://sarabic.ae/20260118/أردوغان-للشرع-تركيا-تولي-اهتماما-كبيرا-لوحدة-الأراضي-السورية-1109377181.html
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنظيره السوري أحمد الشرع، أن تركيا تولي أهمية كبيرة لسلامة الأراضي السورية ووحدتها واستقرارها وأمنها. 18.01.2026, سبوتنيك عربي
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار سوريا اليوم
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
أحمد الشرع
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بينهما، اليوم الأحد، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، التي أشارت إلى تأكيد أردوغان لنظيره السوري على ضرورة "تطهير الأراضي السورية" من الإرهاب بشكل كامل، مشددا على أهمية ذلك لسوريا والمنطقة.وتابع أردوغان: "تركيا ستواصل دعمها لسوريا في جميع المجالات وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب".
الأخبار
أردوغان للشرع: تركيا تولي اهتماما كبيرا لوحدة الأراضي السورية - عاجل
20:46 GMT 18.01.2026 (تم التحديث: 20:53 GMT 18.01.2026)
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنظيره السوري أحمد الشرع، أن تركيا تولي أهمية كبيرة لسلامة الأراضي السورية ووحدتها واستقرارها وأمنها.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بينهما، اليوم الأحد، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، التي أشارت إلى تأكيد أردوغان لنظيره السوري على ضرورة "تطهير الأراضي السورية" من الإرهاب بشكل كامل، مشددا على أهمية ذلك لسوريا والمنطقة.
وتابع أردوغان: "تركيا ستواصل دعمها لسوريا في جميع المجالات وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب".