الكشف عن ياقوتة نجمية أرجوانية نادرة تعتبر الأكبر من نوعها
كشفت سريلانكا عن ياقوتة نجمية أرجوانية ضخمة تزن 3563 قيراطا، يُعتقد أنها الأكبر من نوعها في العالم، مع استعداد مالكيها لبيعها بقيمة لا تقل عن 300 مليون دولار.
ووصف خبير الأحجار الكريمة، أشان أماراسينغ، الجوهرة، المسماة "نجمة الأرض الطاهرة"، بأنها أكبر ياقوتة نجمية أرجوانية طبيعية موثقة عالميا، مضيفا أنها تتميز بنمط نجمي واضح من 6 أشعة يميزها عن باقي الأحجار.
وتم العثور على الجوهرة في منجم بالقرب من مدينة راتنابورا السريلانكية، المعروفة بـ"مدينة الأحجار الكريمة"، عام 2023، واشتراها المالكون مع مجموعة من الأحجار الأخرى قبل أن يكتشفوا بعد عامين قيمتها الاستثنائية ويخضعوها لتقييم مختبرين دوليين.
A 3,563-carat purple star sapphire, claimed to be the world’s largest of its kind, was unveiled in Sri Lanka’s capital and is estimated to be worth $300–400 million. Named “Star of Pure Land,” the round, polished gem features a rare six-ray asterism and was certified as the… pic.twitter.com/WwV68rYrZb— MDWLive! News (@MDWLiveFeed) January 17, 2026
وأكد أشان أماراسينغ أن القيمة التقديرية للجوهرة تتراوح بين 300 و400 مليون دولار، مشيرا إلى أن أحجار الياقوت السريلانكية تشتهر بلونها الفريد ونقائها وبريقها اللافت.
කොළඹදී එළිදැක්වූ ලොව විශාලතම 'Star of Pure Land' මැණික pic.twitter.com/7zqcsDGDU4— Ada Derana Sinhala (@adaderanasin) January 18, 2026
وتعد هذه الجوهرة الملقبة بـ"نجمة الأرض الطاهرة" إضافة استثنائية لمجموعة المالكون، الذين فضّلوا الحفاظ على هويتهم سرية لأسباب أمنية، بينما يثير الإعلان اهتمام هواة جمع الأحجار الكريمة والمستثمرين حول العالم.