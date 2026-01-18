الكشف عن ياقوتة نجمية أرجوانية نادرة تعتبر الأكبر من نوعها

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:18 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
09:24 GMT
30 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
10:34 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:45 GMT
14 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
11:33 GMT
23 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
13:32 GMT
19 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:51 GMT
9 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يعتبر غرينلاند حكرا على أمريكا ولن يسمح لأي كان بالتدخل به
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
جهود دبلوماسية روسية لضمان الاستقرار في الشرق الأوسط، و قوات "قسد" تنسحب إلى شرق الفرات
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تستطيع أوروبا منع ترامب من السيطرة على غرينلاند؟
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
10:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:52 GMT
7 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:44 GMT
16 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
12:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تستطيع أوروبا منع ترامب من السيطرة على غرينلاند؟
17:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260118/الكشف-عن-ياقوتة-نجمية-أرجوانية-نادرة--تعتبر-الأكبر-من-نوعها-1109360975.html
الكشف عن ياقوتة نجمية أرجوانية نادرة تعتبر الأكبر من نوعها
الكشف عن ياقوتة نجمية أرجوانية نادرة تعتبر الأكبر من نوعها
سبوتنيك عربي
كشفت سريلانكا عن ياقوتة نجمية أرجوانية ضخمة تزن 3563 قيراطا، يُعتقد أنها الأكبر من نوعها في العالم، مع استعداد مالكيها لبيعها بقيمة لا تقل عن 300 مليون دولار. 18.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-18T11:57+0000
2026-01-18T11:57+0000
مجتمع
منوعات
الأخبار
أخبار سريلانكا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/12/1109360805_0:220:1000:783_1920x0_80_0_0_ac057130c787e7003b6a229eb79087ef.jpg
ووصف خبير الأحجار الكريمة، أشان أماراسينغ، الجوهرة، المسماة "نجمة الأرض الطاهرة"، بأنها أكبر ياقوتة نجمية أرجوانية طبيعية موثقة عالميا، مضيفا أنها تتميز بنمط نجمي واضح من 6 أشعة يميزها عن باقي الأحجار.وتم العثور على الجوهرة في منجم بالقرب من مدينة راتنابورا السريلانكية، المعروفة بـ"مدينة الأحجار الكريمة"، عام 2023، واشتراها المالكون مع مجموعة من الأحجار الأخرى قبل أن يكتشفوا بعد عامين قيمتها الاستثنائية ويخضعوها لتقييم مختبرين دوليين.وأكد أشان أماراسينغ أن القيمة التقديرية للجوهرة تتراوح بين 300 و400 مليون دولار، مشيرا إلى أن أحجار الياقوت السريلانكية تشتهر بلونها الفريد ونقائها وبريقها اللافت.وتعد هذه الجوهرة الملقبة بـ"نجمة الأرض الطاهرة" إضافة استثنائية لمجموعة المالكون، الذين فضّلوا الحفاظ على هويتهم سرية لأسباب أمنية، بينما يثير الإعلان اهتمام هواة جمع الأحجار الكريمة والمستثمرين حول العالم.
أخبار سريلانكا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/12/1109360805_0:127:1000:877_1920x0_80_0_0_31ec0114571be618b4c8e31f345b24fe.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, الأخبار, أخبار سريلانكا
منوعات, الأخبار, أخبار سريلانكا

الكشف عن ياقوتة نجمية أرجوانية نادرة تعتبر الأكبر من نوعها

11:57 GMT 18.01.2026
© Photo / Unsplash/ sameer Aliياقوتة
ياقوتة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2026
© Photo / Unsplash/ sameer Ali
تابعنا عبر
كشفت سريلانكا عن ياقوتة نجمية أرجوانية ضخمة تزن 3563 قيراطا، يُعتقد أنها الأكبر من نوعها في العالم، مع استعداد مالكيها لبيعها بقيمة لا تقل عن 300 مليون دولار.
ووصف خبير الأحجار الكريمة، أشان أماراسينغ، الجوهرة، المسماة "نجمة الأرض الطاهرة"، بأنها أكبر ياقوتة نجمية أرجوانية طبيعية موثقة عالميا، مضيفا أنها تتميز بنمط نجمي واضح من 6 أشعة يميزها عن باقي الأحجار.
وتم العثور على الجوهرة في منجم بالقرب من مدينة راتنابورا السريلانكية، المعروفة بـ"مدينة الأحجار الكريمة"، عام 2023، واشتراها المالكون مع مجموعة من الأحجار الأخرى قبل أن يكتشفوا بعد عامين قيمتها الاستثنائية ويخضعوها لتقييم مختبرين دوليين.
وأكد أشان أماراسينغ أن القيمة التقديرية للجوهرة تتراوح بين 300 و400 مليون دولار، مشيرا إلى أن أحجار الياقوت السريلانكية تشتهر بلونها الفريد ونقائها وبريقها اللافت.
وتعد هذه الجوهرة الملقبة بـ"نجمة الأرض الطاهرة" إضافة استثنائية لمجموعة المالكون، الذين فضّلوا الحفاظ على هويتهم سرية لأسباب أمنية، بينما يثير الإعلان اهتمام هواة جمع الأحجار الكريمة والمستثمرين حول العالم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала