"وضعوا عبوات متفجرة في مركبات أمنية".. السعودية تحاكم 3 مواطنين وتكشف عن جرائمهم

"وضعوا عبوات متفجرة في مركبات أمنية".. السعودية تحاكم 3 مواطنين وتكشف عن جرائمهم

وذكرت صحيفة "عكاظ"، مساء اليوم الأحد، أن وزارة الداخلية السعودية أصدرت بيانا أوضحت من خلاله أنها أقدمت على تنفيذ حكم "الإعدام" بحق 3 مواطنين بسبب انضمامهم لتنظيم إرهابي خارجي.وقالت وزارة الداخلية في بيانها: "أقدم كل من حسين بن سالم بن محمد العمري، وسعود بن هليل بن سعود العنزي، وبسام محسن مران السبيعي، على ارتكاب جرائم إرهابية تمثلت في الانضمام إلى تنظيم إرهابي خارجي، ووضع عبوات متفجرة في المركبات الأمنية بهدف تنفيذ عمليات القتل في صفوف رجال الأمن، وإيوائهم عددا من العناصر الإرهابية".وأضافت: "وبفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على المذكورين، وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالتهم إلى المحكمة المختصة، وصدر بحقهم حُكم يقضي بثبوت ما نسب إليهم وقتلهم تعزيرا، وأصبح الحكم نهائيا بعد تأييده من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا". وأشارت وزارة الداخلية السعودية إلى أنه تم تنفيذ حُكم "القتل تعزيرا" بحق المتهمين، اليوم الأحد، بمنطقة الرياض.وشددت الوزارة السعودية على "تأكيدها للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين، وينتهك حقهم في الحياة والأمن". وحذرت في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

