السعودية تسمح لجميع حاملي التأشيرات بأداء مناسك العمرة
قالت وزارة الحج والعمرة إن جميع أنواع تأشيرات دخول المملكة يمكنهم أداء مناسك العمرة خلال وجودهم داخل البلاد، مشيرة إلى أن ذلك يتوافق مع رؤية المملكة 2030، التي... 06.10.2025, سبوتنيك عربي
جاء ذلك بحسب بيان للوزارة، نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الاثنين، قالت فيه إن القرار يشمل:كما يتضمن القرار أي نوع آخر من التأشيرات، في خطوة تمثل امتدادا لنهج المملكة في تسهيل قدوم المسلمين من مختلف أنحاء العالم لأداء الشعائر بكل يسر وطمأنينة.وأوضحت الوزارة أنها استحدثت مؤخرا منصة "نسك عمرة" للراغبين في أداء العمرة بشكل مباشر، إذ تتيح المنصة للمستفيدين اختيار الباقات المناسبة وإصدار تصريح العمرة إلكترونيا بكل سهولة. ولفتت إلى أن هذا التطبيق يمثل تجربة رقمية متكاملة تشمل حجز الخدمات والمواعيد بمرونة عالية.
