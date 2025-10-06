السعودية تسمح لجميع حاملي التأشيرات بأداء مناسك العمرة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:16 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:03 GMT
8 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
09:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:41 GMT
19 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
11:03 GMT
15 د
ملفات ساخنة
ما هي ملامح خطة إيران لمواجهة آلية الزناد
11:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:30 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب: إسرائيل وافقت على خط الانسحاب الأولي، "تل أبيب أبلغت واشنطن اعتزامها البقاء في 3 مواقع داخل غزة لسنوات"
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
08:16 GMT
24 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:21 GMT
9 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
10:28 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
المصري خالد العناني ينافس المرشح الكونغولي إدوارد ماتوكو على رئاسة اليونسكو
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
16:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251006/السعودية-تسمح-لجميع-حاملي-التأشيرات-بأداء-مناسك-العمرة-1105673037.html
السعودية تسمح لجميع حاملي التأشيرات بأداء مناسك العمرة
السعودية تسمح لجميع حاملي التأشيرات بأداء مناسك العمرة
سبوتنيك عربي
قالت وزارة الحج والعمرة إن جميع أنواع تأشيرات دخول المملكة يمكنهم أداء مناسك العمرة خلال وجودهم داخل البلاد، مشيرة إلى أن ذلك يتوافق مع رؤية المملكة 2030، التي... 06.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-06T10:35+0000
2025-10-06T10:35+0000
أخبار العالم الآن
العالم العربي
أخبار السعودية اليوم
السعودية
أخبار الحج
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/02/1101213171_0:168:1611:1074_1920x0_80_0_0_789e61c043409fa153a0e60d8d2608c7.jpg
جاء ذلك بحسب بيان للوزارة، نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الاثنين، قالت فيه إن القرار يشمل:كما يتضمن القرار أي نوع آخر من التأشيرات، في خطوة تمثل امتدادا لنهج المملكة في تسهيل قدوم المسلمين من مختلف أنحاء العالم لأداء الشعائر بكل يسر وطمأنينة.وأوضحت الوزارة أنها استحدثت مؤخرا منصة "نسك عمرة" للراغبين في أداء العمرة بشكل مباشر، إذ تتيح المنصة للمستفيدين اختيار الباقات المناسبة وإصدار تصريح العمرة إلكترونيا بكل سهولة. ولفتت إلى أن هذا التطبيق يمثل تجربة رقمية متكاملة تشمل حجز الخدمات والمواعيد بمرونة عالية.
https://sarabic.ae/20250820/السعودية-تلغي-دور-الوسيط-في-تأشيرات-العمرة--1103969209.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/02/1101213171_149:0:1581:1074_1920x0_80_0_0_3fccf0c3faf05db2f1fba4a0979ab093.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار السعودية اليوم, السعودية, أخبار الحج
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار السعودية اليوم, السعودية, أخبار الحج

السعودية تسمح لجميع حاملي التأشيرات بأداء مناسك العمرة

10:35 GMT 06.10.2025
© AP Photo / Rafiq Maqboolالحجاج المسلمون يطوفون حول الكعبة خلال موسم الحج السنوي في مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، 17 يونيو/ حزيران 2024
الحجاج المسلمون يطوفون حول الكعبة خلال موسم الحج السنوي في مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، 17 يونيو/ حزيران 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2025
© AP Photo / Rafiq Maqbool
تابعنا عبر
قالت وزارة الحج والعمرة إن جميع أنواع تأشيرات دخول المملكة يمكنهم أداء مناسك العمرة خلال وجودهم داخل البلاد، مشيرة إلى أن ذلك يتوافق مع رؤية المملكة 2030، التي تستهدف تيسير إجراءات الحج والعمرة وتوسيع دائرة المستفيدين.
جاء ذلك بحسب بيان للوزارة، نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الاثنين، قالت فيه إن القرار يشمل:
تأشيرة الزيارة الشخصية والعائلية.
تأشيرة السياحة الإلكترونية.
تأشيرة العبور "الترانزيت".
تأشيرة العمل.
كما يتضمن القرار أي نوع آخر من التأشيرات، في خطوة تمثل امتدادا لنهج المملكة في تسهيل قدوم المسلمين من مختلف أنحاء العالم لأداء الشعائر بكل يسر وطمأنينة.
الحج والعمرة، مكة، المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2025
السعودية تلغي دور الوسيط في تأشيرات العمرة
20 أغسطس, 18:45 GMT
وأوضحت الوزارة أنها استحدثت مؤخرا منصة "نسك عمرة" للراغبين في أداء العمرة بشكل مباشر، إذ تتيح المنصة للمستفيدين اختيار الباقات المناسبة وإصدار تصريح العمرة إلكترونيا بكل سهولة.
ولفتت إلى أن هذا التطبيق يمثل تجربة رقمية متكاملة تشمل حجز الخدمات والمواعيد بمرونة عالية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала