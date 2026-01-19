السيسي يثمن رسالة ترامب بشأن الوساطة مع إثيوبيا في ملف سد النهضة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
10:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:52 GMT
7 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:44 GMT
16 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
12:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تستطيع أوروبا منع ترامب من السيطرة على غرينلاند؟
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الجيش السوري يسيطر على مدينة الطبقة وسد الفرات
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
عقل بلا حدود وإيمان بلا طقوس: فلسفة تولستوي الروحية
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يعتبر غرينلاند حكرا على أمريكا ولن يسمح لأي كان بالتدخل به
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
السيسي يثمن رسالة ترامب بشأن الوساطة مع إثيوبيا في ملف سد النهضة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:48 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
عقل بلا حدود وإيمان بلا طقوس: فلسفة تولستوي الروحية
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
17:10 GMT
21 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
راديو
راديو

يناقش صحفيو سبوتنيك عربي على أثير راديو سبوتنيك آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. وبإمكانكم الاستماع إلى إذاعة سبوتنيك على التردد 93,6 في لبنان، و93,3 في سوريا، و91.5 في العراق.
السيسي يثمن رسالة ترامب بشأن الوساطة مع إثيوبيا في ملف سد النهضة
السيسي يثمن رسالة ترامب بشأن الوساطة مع إثيوبيا في ملف سد النهضة
السيسي يثمن رسالة ترامب بشأن الوساطة مع إثيوبيا في ملف سد النهضة

09:27 GMT 19.01.2026
راديو
السيسي يثمن رسالة ترامب بشأن الوساطة مع إثيوبيا في ملف سد النهضة
نوران عطالله
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
كل المواضيع
أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه وجّه رسالة إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب أكد فيها "التطلع لمواصلة العمل عن كثب معه خلال المرحلة المقبلة".
وتأتي رسالة السيسي ردا على خطاب الرئيس ترامب الذي عرض فيه التوسط في أزمة مياه النيل مع إثيوبيا.
وأضاف أنه وجّه "خطابا للرئيس ترامب تضمن الشكر والتقدير وتأكيد الموقف المصري، وشواغلها ذات الصلة بالأمن المائي المصري، والتأكيد على الدعم المصري لجهوده والتطلع لمواصلة العمل عن كثب معه خلال المرحلة المقبلة".
ومساء الجمعة، نشر ترامب على حسابه بمنصة "تروث سوشيال" رسالة موجهة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حملت عرضا للتوسط في أزمة مياه النيل مع إثيوبيا.
وقال ترامب: "انطلاقا من روح صداقتنا الشخصية والتزام أمريكا بالسلام ورفاهية الشعب المصري، فأنا على استعداد لاستئناف الوساطة الأمريكية بين مصر وإثيوبيا لحل مسألة تقاسم مياه النيل بشكل مسؤول ونهائي".
وأكد ترامب أنه "لا ينبغي لأي دولة في هذه المنطقة أن تسيطر بشكل منفرد على موارد النيل الثمينة، وأن تلحق الضرر بجيرانها في هذه العملية".
قال الخبير في الشؤون الأفريقية د. رمضان قرني، إن الرسالة التي بعث بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تحمل العديد من الدلالات الاستراتيجية، سواء من حيث التوقيت أو المضمون.
وأوضح قرني أن الرسالة جاءت في سياق إقليمي مضطرب يشمل الأوضاع في حوض النيل والسودان والقرن الأفريقي، وهو ما يعكس حاجة أمريكية واضحة إلى دعم الشريك المصري في هذه الملفات الحيوية.
وأضاف أن بدء الرسالة بشكر الرئيس المصري على جهوده في وقف الحرب في قطاع غزة يعكس اعتماد الإدارة الأمريكية بشكل كبير على الشراكة الاستراتيجية مع القاهرة لاحتواء النزاعات والصراعات في المنطقة.
البرهان يعيد تشكيل المجلس الأعلى للتعاون والتنسيق الاستراتيجي مع السعودية
قرر رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتعاون والتنسيق الاستراتيجي بين السودان والمملكة العربية السعودية، وذلك "لتعزيز آليات التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة".
وجاء القرار عقب لقاء البرهان بولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، "في إطار دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق استراتيجية تشمل جميع المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية"، وفقا لبيان من المجلس.
وتأتي الخطوة ضمن التنسيق السياسي المتواصل بين الخرطوم والرياض، خاصة في إطار الآلية الرباعية المعنية بالملف السوداني، بهدف دعم الاستقرار وإنهاء النزاعات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مع الحفاظ على أمن البحر الأحمر والمنطقة.

قال المحلل السياسي عثمان الميرغني إن المملكة العربية السعودية دأبت على توثيق علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة عبر إنشاء مجالس تنسيق مشتركة، تعنى بتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وأوضح أن السودان من بين هذه الدول، حيث تم تشكيل المجلس المشترك بين الرياض والخرطوم قبل نحو عام خلال زيارة رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان إلى المملكة، ولقائه بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث جرى الاتفاق على تأسيس المجلس.
إشادة كبيرة من المفوضية الأفريقية بإرسال الجزائر خامس أقمارها الاصطناعية إلى الفضاء
هنأ رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، الجزائر على النجاح في إطلاق القمر الصناعي "ألسات-3A" المخصص لرصد الأرض، في خطوة تمثل تقدماً لقدرات أفريقيا في مجالي الفضاء والبيانات الجغرافية المكانية.
وتخطو الجزائر بهذا القمر خطوة إضافية في مسار تطوير منظومتها الفضائية، بعد نجاحها في وضع قمر اصطناعي جديد في المدار انطلاقًا من الأراضي الصينية.
وذلك في إطار استراتيجية تهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجال الرصد والاستشعار عن بعد، سواء للاستخدامات المدنية أو ذات الطابع الدفاعي.

ويعد هذا القمر خامس مشروع فضائي جزائري من هذا النوع منذ دخول البلاد عالم الفضاء مطلع الألفية.

وشهد قائد أركان الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، من مركز الاستقبال الأرضي للاستشعار عن بعد بالعاصمة، عملية إطلاق القمر "ألسات 3A"، التي تمت من قاعدة جيوغوان شمال غرب الصين، في إطار تعاون تقني يجمع الوكالة الفضائية الجزائرية بشركة صينية متخصصة في التقنيات الجيوفضائية.
قال الباحث في علوم الأرض والفضاء مراد حمدوش إن إطلاق الجزائر مؤخرا قمرا صناعيا جديدا لمراقبة الأرض يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو بناء قدرات وطنية مستدامة في مجال الفضاء، ويعكس طموح الجزائر في تعزيز حضورها العلمي والتقني إقليميا ودوليا.
وأشار حمدوش إلى أن إشراف قائد أركان الجيش الجزائري على عملية الإطلاق يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع، رغم أن القمر مدني بامتياز ويعمل على مدار متزامن مع الشمس، وهو النمط المستخدم عالميا في الأقمار البيئية والعلمية.
