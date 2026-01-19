https://sarabic.ae/20260119/السيسي-يثمن-رسالة-ترامب-بشأن-الوساطة-مع-إثيوبيا-في-ملف-سد-النهضة-1109387106.html

السيسي يثمن رسالة ترامب بشأن الوساطة مع إثيوبيا في ملف سد النهضة

السيسي يثمن رسالة ترامب بشأن الوساطة مع إثيوبيا في ملف سد النهضة

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه وجّه رسالة إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب أكد فيها "التطلع لمواصلة العمل عن كثب معه خلال المرحلة المقبلة". 19.01.2026, سبوتنيك عربي

السيسي يثمن رسالة ترامب بشأن الوساطة مع إثيوبيا في ملف سد النهضة سبوتنيك عربي السيسي يثمن رسالة ترامب بشأن الوساطة مع إثيوبيا في ملف سد النهضة

وتأتي رسالة السيسي ردا على خطاب الرئيس ترامب الذي عرض فيه التوسط في أزمة مياه النيل مع إثيوبيا. وأضاف أنه وجّه "خطابا للرئيس ترامب تضمن الشكر والتقدير وتأكيد الموقف المصري، وشواغلها ذات الصلة بالأمن المائي المصري، والتأكيد على الدعم المصري لجهوده والتطلع لمواصلة العمل عن كثب معه خلال المرحلة المقبلة".ومساء الجمعة، نشر ترامب على حسابه بمنصة "تروث سوشيال" رسالة موجهة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حملت عرضا للتوسط في أزمة مياه النيل مع إثيوبيا. وأكد ترامب أنه "لا ينبغي لأي دولة في هذه المنطقة أن تسيطر بشكل منفرد على موارد النيل الثمينة، وأن تلحق الضرر بجيرانها في هذه العملية".قال الخبير في الشؤون الأفريقية د. رمضان قرني، إن الرسالة التي بعث بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تحمل العديد من الدلالات الاستراتيجية، سواء من حيث التوقيت أو المضمون. وأضاف أن بدء الرسالة بشكر الرئيس المصري على جهوده في وقف الحرب في قطاع غزة يعكس اعتماد الإدارة الأمريكية بشكل كبير على الشراكة الاستراتيجية مع القاهرة لاحتواء النزاعات والصراعات في المنطقة.البرهان يعيد تشكيل المجلس الأعلى للتعاون والتنسيق الاستراتيجي مع السعوديةقرر رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتعاون والتنسيق الاستراتيجي بين السودان والمملكة العربية السعودية، وذلك "لتعزيز آليات التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة". وجاء القرار عقب لقاء البرهان بولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، "في إطار دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق استراتيجية تشمل جميع المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية"، وفقا لبيان من المجلس.وتأتي الخطوة ضمن التنسيق السياسي المتواصل بين الخرطوم والرياض، خاصة في إطار الآلية الرباعية المعنية بالملف السوداني، بهدف دعم الاستقرار وإنهاء النزاعات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مع الحفاظ على أمن البحر الأحمر والمنطقة.وأوضح أن السودان من بين هذه الدول، حيث تم تشكيل المجلس المشترك بين الرياض والخرطوم قبل نحو عام خلال زيارة رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان إلى المملكة، ولقائه بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث جرى الاتفاق على تأسيس المجلس.إشادة كبيرة من المفوضية الأفريقية بإرسال الجزائر خامس أقمارها الاصطناعية إلى الفضاءهنأ رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، الجزائر على النجاح في إطلاق القمر الصناعي "ألسات-3A" المخصص لرصد الأرض، في خطوة تمثل تقدماً لقدرات أفريقيا في مجالي الفضاء والبيانات الجغرافية المكانية.وتخطو الجزائر بهذا القمر خطوة إضافية في مسار تطوير منظومتها الفضائية، بعد نجاحها في وضع قمر اصطناعي جديد في المدار انطلاقًا من الأراضي الصينية. وذلك في إطار استراتيجية تهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجال الرصد والاستشعار عن بعد، سواء للاستخدامات المدنية أو ذات الطابع الدفاعي.وشهد قائد أركان الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، من مركز الاستقبال الأرضي للاستشعار عن بعد بالعاصمة، عملية إطلاق القمر "ألسات 3A"، التي تمت من قاعدة جيوغوان شمال غرب الصين، في إطار تعاون تقني يجمع الوكالة الفضائية الجزائرية بشركة صينية متخصصة في التقنيات الجيوفضائية.وأشار حمدوش إلى أن إشراف قائد أركان الجيش الجزائري على عملية الإطلاق يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع، رغم أن القمر مدني بامتياز ويعمل على مدار متزامن مع الشمس، وهو النمط المستخدم عالميا في الأقمار البيئية والعلمية.

