انخفاض عدد سكان الصين لأكثر من 3 ملايين نسمة في عام 2025

وبحسب مكتب الإحصاء الحكومي، بلغ عدد سكان الصين في عام 2025، باستثناء هونغ كونغ وماكاو وتايوان، وكذلك المواطنين الأجانب، 1.404 مليار نسمة، أي أقل بـ3.39 مليون نسمة عن عام 2024.وبحسب بيانات المكتب، بلغ عدد الذكور في الصين في عام 2025، نحو 716.85 مليون نسمة، بينما بلغ عدد الإناث نحو 688.04 مليون نسمة.ومن حيث التركيبة السكانية الحضرية والريفية، بلغ عدد سكان المدن الصينية عام 2025، 953.8 مليون نسمة، بزيادة قدرها 10.3 مليون نسمة مقارنة بعام 2024، وانخفض عدد سكان الريف بمقدار 13.69 مليون نسمة، بينما شكّل سكان الحضر 67.89 % من إجمالي السكان، وفقا للمكتب.وتواجه الصين الحديثة تحديات ديموغرافية خطيرة، من بينها اختلال التوازن بين الجنسين وشيخوخة السكان. أحد أسباب ذلك هو "سياسة الطفل الواحد"، التي طُبقت في الصين أواخر سبعينيات القرن الماضي، والتي سمحت للأسر في المدن بإنجاب طفل واحد فقط، بينما سُمح للأسر الريفية بإنجاب طفلين إذا كان المولود الأول أنثى.وفي عام 2013، بدأت السلطات الصينية بتخفيف القيود، إذ سُمح للأزواج الذين يكون أحدهما على الأقل لديه طفل وحيد بإنجاب طفل ثانٍ، وفي عام 2016، سُمح لجميع الأزواج بإنجاب طفل ثانٍ.وفي صيف عام 2021، وافقت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني على تعديلات لقانون السكان وتنظيم الأسرة، والتي سمحت قانونًا للأسر بإنجاب طفل ثالث وألغت جميع الغرامات والرسوم المفروضة سابقًا.دراسة: عكس التصورات السائدة.. ألعاب الفيديو قد تعزز ذكاء الأطفالدراسة علمية تكشف منطقة غير معروفة سابقا في دماغ المراهقين

