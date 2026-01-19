عربي
انخفاض عدد سكان الصين لأكثر من 3 ملايين نسمة في عام 2025
انخفاض عدد سكان الصين لأكثر من 3 ملايين نسمة في عام 2025
سبوتنيك عربي
أفادت بيانات حكومية صينية، اليوم الاثنين، أنه بحلول نهاية عام 2025، انخفض عدد سكان الصين بمقدار 3.39 ملايين شخص، ليصل إلى 1.404 مليار.
2026-01-19T10:41+0000
2026-01-19T10:41+0000
مجتمع
العالم
الصين
وبحسب مكتب الإحصاء الحكومي، بلغ عدد سكان الصين في عام 2025، باستثناء هونغ كونغ وماكاو وتايوان، وكذلك المواطنين الأجانب، 1.404 مليار نسمة، أي أقل بـ3.39 مليون نسمة عن عام 2024.وبحسب بيانات المكتب، بلغ عدد الذكور في الصين في عام 2025، نحو 716.85 مليون نسمة، بينما بلغ عدد الإناث نحو 688.04 مليون نسمة.ومن حيث التركيبة السكانية الحضرية والريفية، بلغ عدد سكان المدن الصينية عام 2025، 953.8 مليون نسمة، بزيادة قدرها 10.3 مليون نسمة مقارنة بعام 2024، وانخفض عدد سكان الريف بمقدار 13.69 مليون نسمة، بينما شكّل سكان الحضر 67.89 % من إجمالي السكان، وفقا للمكتب.وتواجه الصين الحديثة تحديات ديموغرافية خطيرة، من بينها اختلال التوازن بين الجنسين وشيخوخة السكان. أحد أسباب ذلك هو "سياسة الطفل الواحد"، التي طُبقت في الصين أواخر سبعينيات القرن الماضي، والتي سمحت للأسر في المدن بإنجاب طفل واحد فقط، بينما سُمح للأسر الريفية بإنجاب طفلين إذا كان المولود الأول أنثى.وفي عام 2013، بدأت السلطات الصينية بتخفيف القيود، إذ سُمح للأزواج الذين يكون أحدهما على الأقل لديه طفل وحيد بإنجاب طفل ثانٍ، وفي عام 2016، سُمح لجميع الأزواج بإنجاب طفل ثانٍ.وفي صيف عام 2021، وافقت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني على تعديلات لقانون السكان وتنظيم الأسرة، والتي سمحت قانونًا للأسر بإنجاب طفل ثالث وألغت جميع الغرامات والرسوم المفروضة سابقًا.دراسة: عكس التصورات السائدة.. ألعاب الفيديو قد تعزز ذكاء الأطفالدراسة علمية تكشف منطقة غير معروفة سابقا في دماغ المراهقين
انخفاض عدد سكان الصين لأكثر من 3 ملايين نسمة في عام 2025

10:41 GMT 19.01.2026
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورركاب على متن القطار الذي يحمل عنوان السنة الصينية الجديدة في موسكو. ويصور على الجزء الخارجي من العربات ثعبان وتنين صيني، وفي الداخل يمكن للركاب مشاهدة صور احتفالات رأس السنة الجديدة في الصين.
ركاب على متن القطار الذي يحمل عنوان السنة الصينية الجديدة في موسكو. ويصور على الجزء الخارجي من العربات ثعبان وتنين صيني، وفي الداخل يمكن للركاب مشاهدة صور احتفالات رأس السنة الجديدة في الصين. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2026
© Sputnik . Ramil Sitdikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت بيانات حكومية صينية، اليوم الاثنين، أنه بحلول نهاية عام 2025، انخفض عدد سكان الصين بمقدار 3.39 ملايين شخص، ليصل إلى 1.404 مليار.
وبحسب مكتب الإحصاء الحكومي، بلغ عدد سكان الصين في عام 2025، باستثناء هونغ كونغ وماكاو وتايوان، وكذلك المواطنين الأجانب، 1.404 مليار نسمة، أي أقل بـ3.39 مليون نسمة عن عام 2024.

وبلغ معدل المواليد في الصين، العام الماضي، 5.63 لكل ألف نسمة، ومعدل الوفيات 8.04 لكل ألف نسمة، وفقًا للمكتب.

وبحسب بيانات المكتب، بلغ عدد الذكور في الصين في عام 2025، نحو 716.85 مليون نسمة، بينما بلغ عدد الإناث نحو 688.04 مليون نسمة.

وبحسب بيانات المكتب، بلغ عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و59 عامًا، 851.36 مليون نسمة، أي ما يعادل 60.6% من إجمالي سكان البلاد، أما من تبلغ أعمارهم 60 عامًا فأكثر، فقد بلغ عددهم 323.38 مليون نسمة، أي ما يعادل 23% من إجمالي سكان البلاد. في حين بلغ عدد من تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر 223.65 مليون نسمة، أي ما يعادل 15.9% من إجمالي سكان الصين.

ومن حيث التركيبة السكانية الحضرية والريفية، بلغ عدد سكان المدن الصينية عام 2025، 953.8 مليون نسمة، بزيادة قدرها 10.3 مليون نسمة مقارنة بعام 2024، وانخفض عدد سكان الريف بمقدار 13.69 مليون نسمة، بينما شكّل سكان الحضر 67.89 % من إجمالي السكان، وفقا للمكتب.
الرئيس الصيني، شي جين بينغ، يصافح نظيره التونسي، قيس سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2026
الصين تجهز اتفاقية تبادل حر مع تونس.. ما تداعياتها على الاقتصاد الوطني؟
أمس, 07:56 GMT
وتواجه الصين الحديثة تحديات ديموغرافية خطيرة، من بينها اختلال التوازن بين الجنسين وشيخوخة السكان. أحد أسباب ذلك هو "سياسة الطفل الواحد"، التي طُبقت في الصين أواخر سبعينيات القرن الماضي، والتي سمحت للأسر في المدن بإنجاب طفل واحد فقط، بينما سُمح للأسر الريفية بإنجاب طفلين إذا كان المولود الأول أنثى.

كما شهد عدد الراغبين في الزواج انخفاضًا مطردًا، ففي عام 2022 وحده، سجلت الصين أدنى مستوى لها على الإطلاق، حيث بلغ عدد الزيجات نحو 6.8 مليون زيجة، وهو أدنى رقم منذ 37 عامًا.

وفي عام 2013، بدأت السلطات الصينية بتخفيف القيود، إذ سُمح للأزواج الذين يكون أحدهما على الأقل لديه طفل وحيد بإنجاب طفل ثانٍ، وفي عام 2016، سُمح لجميع الأزواج بإنجاب طفل ثانٍ.
وفي صيف عام 2021، وافقت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني على تعديلات لقانون السكان وتنظيم الأسرة، والتي سمحت قانونًا للأسر بإنجاب طفل ثالث وألغت جميع الغرامات والرسوم المفروضة سابقًا.
دراسة: عكس التصورات السائدة.. ألعاب الفيديو قد تعزز ذكاء الأطفال
دراسة علمية تكشف منطقة غير معروفة سابقا في دماغ المراهقين
