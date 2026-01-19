انخفاض عدد سكان الصين لأكثر من 3 ملايين نسمة في عام 2025
© Sputnik . Ramil Sitdikov
أفادت بيانات حكومية صينية، اليوم الاثنين، أنه بحلول نهاية عام 2025، انخفض عدد سكان الصين بمقدار 3.39 ملايين شخص، ليصل إلى 1.404 مليار.
وبحسب مكتب الإحصاء الحكومي، بلغ عدد سكان الصين في عام 2025، باستثناء هونغ كونغ وماكاو وتايوان، وكذلك المواطنين الأجانب، 1.404 مليار نسمة، أي أقل بـ3.39 مليون نسمة عن عام 2024.
وبلغ معدل المواليد في الصين، العام الماضي، 5.63 لكل ألف نسمة، ومعدل الوفيات 8.04 لكل ألف نسمة، وفقًا للمكتب.
وبحسب بيانات المكتب، بلغ عدد الذكور في الصين في عام 2025، نحو 716.85 مليون نسمة، بينما بلغ عدد الإناث نحو 688.04 مليون نسمة.
وبحسب بيانات المكتب، بلغ عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و59 عامًا، 851.36 مليون نسمة، أي ما يعادل 60.6% من إجمالي سكان البلاد، أما من تبلغ أعمارهم 60 عامًا فأكثر، فقد بلغ عددهم 323.38 مليون نسمة، أي ما يعادل 23% من إجمالي سكان البلاد. في حين بلغ عدد من تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر 223.65 مليون نسمة، أي ما يعادل 15.9% من إجمالي سكان الصين.
ومن حيث التركيبة السكانية الحضرية والريفية، بلغ عدد سكان المدن الصينية عام 2025، 953.8 مليون نسمة، بزيادة قدرها 10.3 مليون نسمة مقارنة بعام 2024، وانخفض عدد سكان الريف بمقدار 13.69 مليون نسمة، بينما شكّل سكان الحضر 67.89 % من إجمالي السكان، وفقا للمكتب.
وتواجه الصين الحديثة تحديات ديموغرافية خطيرة، من بينها اختلال التوازن بين الجنسين وشيخوخة السكان. أحد أسباب ذلك هو "سياسة الطفل الواحد"، التي طُبقت في الصين أواخر سبعينيات القرن الماضي، والتي سمحت للأسر في المدن بإنجاب طفل واحد فقط، بينما سُمح للأسر الريفية بإنجاب طفلين إذا كان المولود الأول أنثى.
كما شهد عدد الراغبين في الزواج انخفاضًا مطردًا، ففي عام 2022 وحده، سجلت الصين أدنى مستوى لها على الإطلاق، حيث بلغ عدد الزيجات نحو 6.8 مليون زيجة، وهو أدنى رقم منذ 37 عامًا.
وفي عام 2013، بدأت السلطات الصينية بتخفيف القيود، إذ سُمح للأزواج الذين يكون أحدهما على الأقل لديه طفل وحيد بإنجاب طفل ثانٍ، وفي عام 2016، سُمح لجميع الأزواج بإنجاب طفل ثانٍ.
وفي صيف عام 2021، وافقت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني على تعديلات لقانون السكان وتنظيم الأسرة، والتي سمحت قانونًا للأسر بإنجاب طفل ثالث وألغت جميع الغرامات والرسوم المفروضة سابقًا.