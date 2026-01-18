دراسة علمية تكشف منطقة غير معروفة سابقا في دماغ المراهقين

عربي
الشرع يوقع اتفاقا لوقف إطلاق النار مع "قسد" واندماجها الكامل في الجيش السوري
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:18 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
09:24 GMT
30 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
10:34 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:45 GMT
14 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
11:33 GMT
23 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
13:32 GMT
19 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:51 GMT
9 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يعتبر غرينلاند حكرا على أمريكا ولن يسمح لأي كان بالتدخل به
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
جهود دبلوماسية روسية لضمان الاستقرار في الشرق الأوسط، و قوات "قسد" تنسحب إلى شرق الفرات
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تستطيع أوروبا منع ترامب من السيطرة على غرينلاند؟
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
10:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:52 GMT
7 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:44 GMT
16 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
12:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تستطيع أوروبا منع ترامب من السيطرة على غرينلاند؟
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الجيش السوري يسيطر على مدينة الطبقة وسد الفرات
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
عقل بلا حدود وإيمان بلا طقوس: فلسفة تولستوي الروحية
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يعتبر غرينلاند حكرا على أمريكا ولن يسمح لأي كان بالتدخل به
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260118/دراسة-علمية-تكشف-منطقة-غير-معروفة-سابقا-في-دماغ-المراهقين-1109370328.html
دراسة علمية تكشف منطقة غير معروفة سابقا في دماغ المراهقين
دراسة علمية تكشف منطقة غير معروفة سابقا في دماغ المراهقين
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة علمية أن دماغ المراهقين لا يمر فقط بمرحلة التخلص من الوصلات العصبية الزائدة، كما كان شائعًا في الأوساط العلمية، بل يشهد أيضًا تكوين بؤر جديدة وكثيفة... 18.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-18T16:12+0000
2026-01-18T16:12+0000
مجتمع
منوعات
أخبار اليابان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/1e/1082626898_0:425:2730:1961_1920x0_80_0_0_0eca77a8aa182adf6a91138b156e6475.jpg
الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعة كيوشو اليابانية ونُشرت في مجلة "ساينس أدفانسز"، أوضحت أن هذه البؤر التشابكية تظهر حصريًا خلال فترة المراهقة، وفي مناطق محددة من الخلايا العصبية، بحسب ماذكر موقع "ساينس دايلي". ويأتي هذا الاكتشاف ليضع علامات استفهام حول النظرية السائدة التي اختزلت تطور الدماغ في هذه المرحلة بعملية “التقليم العصبي” فقط، أي إزالة الوصلات الضعيفة أو غير المستخدمة. وتُعد المراهقة مرحلة حاسمة في تطور الدماغ، حيث تستمر خلالها القدرات المعرفية المتقدمة، مثل التخطيط واتخاذ القرار والتفكير المجرد، في النضج. ومع ذلك، لا تزال الآليات الدقيقة التي تعيد تشكيل الشبكات العصبية خلال هذه المرحلة غير مفهومة بالكامل. وأضاف أن الفريق فوجئ باكتشاف منطقة غير معروفة سابقًا تتميز بكثافة عالية من الأشواك التغصنية، وهي البنى التي تتشكل عندها المشابك العصبية المثيرة. وتركزت أبحاث الفريق على خلايا عصبية تقع في الطبقة الخامسة من القشرة الدماغية، وهي خلايا تلعب دورًا محوريًا بوصفها نقطة تجميع وإخراج للمعلومات العصبية. وبالاعتماد على تقنيات متقدمة لتصفية الأنسجة والتصوير فائق الدقة، تمكن الباحثون من رسم خريطة دقيقة لتوزيع المشابك العصبية على هذه الخلايا. ففي الفئران بعمر أسبوعين، بدت المشابك موزعة بشكل متجانس نسبيًا، إلا أن الفترة الممتدة بين ثلاثة وثمانية أسابيع شهدت زيادة حادة في كثافة المشابك داخل منطقة محددة من التغصنات العصبية، ما أدى إلى تشكل ما وصفه الباحثون بـ“النقطة الساخنة” للتشابك العصبي. وأشار إيماي إلى أن هذه النتائج تستدعي إعادة النظر في فرضية التقليم العصبي خلال المراهقة، لافتًا إلى أن بناء مشابك جديدة قد لا يقل أهمية عن إزالة المشابك القديمة. كما تسلط الدراسة الضوء على إمكانية فهم بعض الاضطرابات النفسية، وفي مقدمتها الفصام. فقد بينت تجارب أُجريت على فئران تحمل طفرات جينية مرتبطة بالفصام أن تكوين هذه البؤر التشابكية خلال المراهقة كان ضعيفًا أو معطلًا، رغم أن النمو العصبي في المراحل المبكرة بدا طبيعيًا. ويرى الباحثون أن الفصام لطالما ارتبط بفكرة الفقدان المفرط للمشابك العصبية، غير أن النتائج الجديدة تشير إلى أن الخلل في بناء وصلات جديدة خلال المراهقة قد يكون عاملًا رئيسيًا في تطور المرض. ورغم أن الدراسة استندت إلى نماذج حيوانية، يؤكد العلماء أن فهم آليات تشكل هذه الوصلات العصبية الجديدة قد يسهم مستقبلًا في تفسير تطور الدماغ البشري، ويفتح آفاقًا جديدة لفهم وعلاج الاضطرابات العصبية والنفسية التي تظهر خلال سن المراهقة.
https://sarabic.ae/20260117/دراسة-رواد-الفضاء-يعودون-إلى-الأرض-بتغيرات-دماغية-دائمة-1109344637.html
https://sarabic.ae/20260107/اكتشاف-علمي-الدماغ-يعيد-إعادة-تشغيل-نفسه-في-4-مراحل-عمرية-رئيسية-1108989856.html
https://sarabic.ae/20260103/دراسة-توضح-علاقة-تجاعيد-الوجه-بصحة-الدماغ-والإصابة-بالخرف-1108885777.html
أخبار اليابان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/1e/1082626898_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_745e1ef8ee2e4a634d5c9612b2b752ce.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, أخبار اليابان
منوعات, أخبار اليابان

دراسة علمية تكشف منطقة غير معروفة سابقا في دماغ المراهقين

16:12 GMT 18.01.2026
© Photo / unsplash/ Natasha Connellدماغ
دماغ - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2026
© Photo / unsplash/ Natasha Connell
تابعنا عبر
كشفت دراسة علمية أن دماغ المراهقين لا يمر فقط بمرحلة التخلص من الوصلات العصبية الزائدة، كما كان شائعًا في الأوساط العلمية، بل يشهد أيضًا تكوين بؤر جديدة وكثيفة من التشابكات العصبية، يُرجّح أن يكون لها دور أساسي في تطور القدرات العقلية العليا وتشكيل أنماط التفكير على المدى الطويل.
الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعة كيوشو اليابانية ونُشرت في مجلة "ساينس أدفانسز"، أوضحت أن هذه البؤر التشابكية تظهر حصريًا خلال فترة المراهقة، وفي مناطق محددة من الخلايا العصبية، بحسب ماذكر موقع "ساينس دايلي".
ويأتي هذا الاكتشاف ليضع علامات استفهام حول النظرية السائدة التي اختزلت تطور الدماغ في هذه المرحلة بعملية “التقليم العصبي” فقط، أي إزالة الوصلات الضعيفة أو غير المستخدمة.
رائد فضاء - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2026
مجتمع
دراسة: رواد الفضاء يعودون إلى الأرض بتغيرات دماغية دائمة
أمس, 17:06 GMT
وتُعد المراهقة مرحلة حاسمة في تطور الدماغ، حيث تستمر خلالها القدرات المعرفية المتقدمة، مثل التخطيط واتخاذ القرار والتفكير المجرد، في النضج.
ومع ذلك، لا تزال الآليات الدقيقة التي تعيد تشكيل الشبكات العصبية خلال هذه المرحلة غير مفهومة بالكامل.

وقال البروفيسور تاكيشي إيماي، من كلية العلوم الطبية بجامعة كيوشو: إن "فريقه لم يكن يهدف في البداية إلى دراسة الاضطرابات النفسية، بل كان يركز على تحليل بنية القشرة الدماغية باستخدام تقنيات تصوير عالية الدقة".

وأضاف أن الفريق فوجئ باكتشاف منطقة غير معروفة سابقًا تتميز بكثافة عالية من الأشواك التغصنية، وهي البنى التي تتشكل عندها المشابك العصبية المثيرة.
وتركزت أبحاث الفريق على خلايا عصبية تقع في الطبقة الخامسة من القشرة الدماغية، وهي خلايا تلعب دورًا محوريًا بوصفها نقطة تجميع وإخراج للمعلومات العصبية.
الدماغ - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2026
مجتمع
اكتشاف علمي: الدماغ يعيد "إعادة تشغيل" نفسه في 4 مراحل عمرية رئيسية
7 يناير, 13:11 GMT
وبالاعتماد على تقنيات متقدمة لتصفية الأنسجة والتصوير فائق الدقة، تمكن الباحثون من رسم خريطة دقيقة لتوزيع المشابك العصبية على هذه الخلايا.
وأظهرت النتائج أن هذه البؤر الكثيفة من المشابك لا تكون موجودة في مراحل الطفولة المبكرة، بل تبدأ بالظهور خلال المراهقة.
ففي الفئران بعمر أسبوعين، بدت المشابك موزعة بشكل متجانس نسبيًا، إلا أن الفترة الممتدة بين ثلاثة وثمانية أسابيع شهدت زيادة حادة في كثافة المشابك داخل منطقة محددة من التغصنات العصبية، ما أدى إلى تشكل ما وصفه الباحثون بـ“النقطة الساخنة” للتشابك العصبي.
وأشار إيماي إلى أن هذه النتائج تستدعي إعادة النظر في فرضية التقليم العصبي خلال المراهقة، لافتًا إلى أن بناء مشابك جديدة قد لا يقل أهمية عن إزالة المشابك القديمة.
مرض الخرف - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2026
مجتمع
دراسة توضح علاقة تجاعيد الوجه بصحة الدماغ والإصابة بالخرف
3 يناير, 21:03 GMT
كما تسلط الدراسة الضوء على إمكانية فهم بعض الاضطرابات النفسية، وفي مقدمتها الفصام.
فقد بينت تجارب أُجريت على فئران تحمل طفرات جينية مرتبطة بالفصام أن تكوين هذه البؤر التشابكية خلال المراهقة كان ضعيفًا أو معطلًا، رغم أن النمو العصبي في المراحل المبكرة بدا طبيعيًا.
ويرى الباحثون أن الفصام لطالما ارتبط بفكرة الفقدان المفرط للمشابك العصبية، غير أن النتائج الجديدة تشير إلى أن الخلل في بناء وصلات جديدة خلال المراهقة قد يكون عاملًا رئيسيًا في تطور المرض.
ورغم أن الدراسة استندت إلى نماذج حيوانية، يؤكد العلماء أن فهم آليات تشكل هذه الوصلات العصبية الجديدة قد يسهم مستقبلًا في تفسير تطور الدماغ البشري، ويفتح آفاقًا جديدة لفهم وعلاج الاضطرابات العصبية والنفسية التي تظهر خلال سن المراهقة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала