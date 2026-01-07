https://sarabic.ae/20260107/اكتشاف-علمي-الدماغ-يعيد-إعادة-تشغيل-نفسه-في-4-مراحل-عمرية-رئيسية-1108989856.html
اكتشاف علمي: الدماغ يعيد "إعادة تشغيل" نفسه في 4 مراحل عمرية رئيسية
اكتشاف علمي: الدماغ يعيد "إعادة تشغيل" نفسه في 4 مراحل عمرية رئيسية
سبوتنيك عربي
تشير أحدث الأبحاث العلمية إلى أن تطور الدماغ البشري ليس عملية خطية سلسة كما كنا نعتقد، بل يمر بـ"قفزات" دراماتيكية في أعمار محددة، حيث يُعاد تنظيم بنيته... 07.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-07T13:11+0000
2026-01-07T13:11+0000
2026-01-07T13:11+0000
مجتمع
منوعات
الولايات المتحدة الأمريكية
بريطانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/04/1085736820_0:0:3639:2048_1920x0_80_0_0_4753bafab4eeb47be020a83d72656f45.jpg
وفي دراسة نُشرت الشهر الماضي في مجلة "Nature Communications"، كشف علماء أعصاب من جامعة كامبريدج البريطانية، عن 4 نقاط تحول رئيسية في حياة الدماغ وهي في نحو سن الـ9، والـ32، والـ66، والـ83 عامًا، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا". وهذه النقاط الأربع تقسم العمر إلى 5 مراحل متميزة، وتُظهر أن الدماغ لا يشيخ تدريجيًا، بل "يُعيد تشغيل" نفسه ليصبح أكثر كفاءة في كل مرحلة.المرحلة الأولى: نهاية الطفولة عند سن الـ9. في السنوات الأولى، يبني الدماغ شبكة عصبية واسعة ومتشعبة ليتعلم المشي والكلام والتفاعل مع العالم، لكن هذه الشبكة غير فعالة، إذ تسلك الإشارات مسارات طويلة ومعقدة.وحول سن الـ9، يبدأ "التقليم" العصبي، إذ يقلّم الدماغ الوصلات الزائدة ويشكّل شبكات محلية أكثر كفاءة، ما يمهّد للمراهقة والبلوغ الهرموني.هذه التغييرات تفسر تقلبات المزاج والتطورات المعرفية والاجتماعية لدى المراهقين، وترتبط بزيادة خطر اضطرابات الصحة النفسية.ذروة النضج عند سن الـ32.. وداعًا للمراهقةتستمر التغييرات العصبية لأكثر من عقدين، وتصل إلى ذروتها حول سن 32، حيث يبلغ الدماغ أعلى مستويات الكفاءة. من هنا وحتى سن الـ66، يدخل مرحلة استقرار طويلة تمثل "الرشد العصبي" الحقيقي.الشيخوخة المبكرة عند سن 66.. ترابط أكبر و"تضحيات ضرورية"عند سن الـ66، ينهي الدماغ فترة الاستقرار ويبدأ في تشكيل مجموعات محلية مترابطة بإحكام للعمل بكفاءة أعلى.يفقد بعض القدرات اليومية (مثل تذكر مكان المفاتيح)، لكنه يحافظ بشكل أفضل على الذكريات العاطفية والمهمة.التحول الأخير عند سن 83: نظام "محاور" للتعويضفي سن الـ83، يُعيد الدماغ تنظيم نفسه مرة أخيرة بتشكيل نقاط مركزية لتوجيه الإشارات، تعويضًا عن فقدان المسارات المباشرة.الخبراء يؤكدون أن نمط الحياة الصحي يمكن أن يبطئ هذه التغييرات، مثل ممارسة الأنشطة الذهنية ككتابة المذكرات.هذه الاكتشافات، المدعومة بدراسات من أمريكا والصين وألمانيا، تُغير فهمنا للشيخوخة: ليست تراجعاً مستمراً، بل سلسلة من "إعادة التشغيل" تجعل الدماغ أكثر حكمة وتكيفاً مع كل مرحلة من الحياة!
https://sarabic.ae/20260103/دراسة-توضح-علاقة-تجاعيد-الوجه-بصحة-الدماغ-والإصابة-بالخرف-1108885777.html
https://sarabic.ae/20260101/دراسة-ملوثات-الهواء-تؤثر-في-نمو-دماغ-المراهقين-1108795180.html
https://sarabic.ae/20251213/دراسة-اكتئاب-الوالدين-يؤثر-على-دماغ-الأطفال-ويزيد-خطر-إصابتهم-بالاكتئاب--1108134508.html
الولايات المتحدة الأمريكية
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/04/1085736820_542:0:3273:2048_1920x0_80_0_0_867101e2f73bd7292c2b8e54ec3f79a7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا
منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا
اكتشاف علمي: الدماغ يعيد "إعادة تشغيل" نفسه في 4 مراحل عمرية رئيسية
تشير أحدث الأبحاث العلمية إلى أن تطور الدماغ البشري ليس عملية خطية سلسة كما كنا نعتقد، بل يمر بـ"قفزات" دراماتيكية في أعمار محددة، حيث يُعاد تنظيم بنيته بالكامل ليتكيف مع تحديات الحياة الجديدة.
وفي دراسة نُشرت الشهر الماضي في مجلة "Nature Communications"، كشف علماء أعصاب من جامعة كامبريدج البريطانية، عن 4 نقاط تحول رئيسية في حياة الدماغ وهي في نحو سن الـ9، والـ32، والـ66، والـ83 عامًا، وفقا لموقع
"تايمز أوف إنديا".
وهذه النقاط الأربع تقسم العمر إلى 5 مراحل متميزة، وتُظهر أن الدماغ لا يشيخ تدريجيًا، بل "يُعيد تشغيل" نفسه ليصبح أكثر كفاءة في كل مرحلة.
الدكتورة أليكسا موسلي، الباحثة الرئيسية في الدراسة، التي حللت صورًا دماغية لأكثر من 4200 شخص، أكدت أن "الدماغ لا يتطور بنمط خطي ثابت. إنها مراحل مليئة بتقلبات في الوظائف العصبية، حيث يتكيف الدماغ ويتبنى استراتيجيات جديدة لمواجهة الفرص والتحديات".
المرحلة الأولى: نهاية الطفولة عند سن الـ9. في السنوات الأولى، يبني الدماغ شبكة عصبية واسعة ومتشعبة ليتعلم المشي والكلام والتفاعل مع العالم، لكن هذه الشبكة غير فعالة، إذ تسلك الإشارات مسارات طويلة ومعقدة.
وحول سن الـ9، يبدأ "التقليم" العصبي، إذ يقلّم الدماغ الوصلات الزائدة ويشكّل شبكات محلية أكثر كفاءة، ما يمهّد للمراهقة والبلوغ الهرموني.
هذه التغييرات تفسر تقلبات المزاج والتطورات المعرفية والاجتماعية لدى المراهقين، وترتبط بزيادة خطر اضطرابات الصحة النفسية
.
ذروة النضج عند سن الـ32.. وداعًا للمراهقة
تستمر التغييرات العصبية لأكثر من عقدين، وتصل إلى ذروتها حول سن 32، حيث يبلغ الدماغ أعلى مستويات الكفاءة. من هنا وحتى سن الـ66، يدخل مرحلة استقرار طويلة تمثل "الرشد العصبي" الحقيقي.
ومع ذلك، تكشف دراسة جامعة ستانفورد (2024)، عن موجة تغييرات جزيئية في الدم حول سن الـ44، تؤثر على استقلاب الدهون والكافيين، وترتبط بمخاطر أمراض القلب والجلد، وهي تغييرات تحدث لدى الرجال والنساء على حد سواء.
الشيخوخة المبكرة عند سن 66.. ترابط أكبر و"تضحيات ضرورية"
عند سن الـ66، ينهي الدماغ
فترة الاستقرار ويبدأ في تشكيل مجموعات محلية مترابطة بإحكام للعمل بكفاءة أعلى.
13 ديسمبر 2025, 19:02 GMT
يفقد بعض القدرات اليومية (مثل تذكر مكان المفاتيح)، لكنه يحافظ بشكل أفضل على الذكريات العاطفية والمهمة.
التحول الأخير عند سن 83: نظام "محاور" للتعويض
في سن الـ83، يُعيد الدماغ تنظيم نفسه مرة أخيرة بتشكيل نقاط مركزية لتوجيه الإشارات، تعويضًا عن فقدان المسارات المباشرة.
وقالت الدكتورة موسلي: "مثلما توقفت الحافلة المباشرة إلى العمل، فيضطر الشخص إلى تغيير حافلتين – هكذا يتكيف الدماغ في الشيخوخة المتأخرة".
الخبراء يؤكدون أن نمط الحياة الصحي يمكن أن يبطئ هذه التغييرات، مثل ممارسة الأنشطة الذهنية ككتابة المذكرات.
هذه الاكتشافات، المدعومة بدراسات من أمريكا والصين وألمانيا، تُغير فهمنا للشيخوخة
: ليست تراجعاً مستمراً، بل سلسلة من "إعادة التشغيل" تجعل الدماغ أكثر حكمة وتكيفاً مع كل مرحلة من الحياة!