https://sarabic.ae/20260107/اكتشاف-علمي-الدماغ-يعيد-إعادة-تشغيل-نفسه-في-4-مراحل-عمرية-رئيسية-1108989856.html

اكتشاف علمي: الدماغ يعيد "إعادة تشغيل" نفسه في 4 مراحل عمرية رئيسية

اكتشاف علمي: الدماغ يعيد "إعادة تشغيل" نفسه في 4 مراحل عمرية رئيسية

سبوتنيك عربي

تشير أحدث الأبحاث العلمية إلى أن تطور الدماغ البشري ليس عملية خطية سلسة كما كنا نعتقد، بل يمر بـ"قفزات" دراماتيكية في أعمار محددة، حيث يُعاد تنظيم بنيته... 07.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-07T13:11+0000

2026-01-07T13:11+0000

2026-01-07T13:11+0000

مجتمع

منوعات

الولايات المتحدة الأمريكية

بريطانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/04/1085736820_0:0:3639:2048_1920x0_80_0_0_4753bafab4eeb47be020a83d72656f45.jpg

وفي دراسة نُشرت الشهر الماضي في مجلة "Nature Communications"، كشف علماء أعصاب من جامعة كامبريدج البريطانية، عن 4 نقاط تحول رئيسية في حياة الدماغ وهي في نحو سن الـ9، والـ32، والـ66، والـ83 عامًا، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا". وهذه النقاط الأربع تقسم العمر إلى 5 مراحل متميزة، وتُظهر أن الدماغ لا يشيخ تدريجيًا، بل "يُعيد تشغيل" نفسه ليصبح أكثر كفاءة في كل مرحلة.المرحلة الأولى: نهاية الطفولة عند سن الـ9. في السنوات الأولى، يبني الدماغ شبكة عصبية واسعة ومتشعبة ليتعلم المشي والكلام والتفاعل مع العالم، لكن هذه الشبكة غير فعالة، إذ تسلك الإشارات مسارات طويلة ومعقدة.وحول سن الـ9، يبدأ "التقليم" العصبي، إذ يقلّم الدماغ الوصلات الزائدة ويشكّل شبكات محلية أكثر كفاءة، ما يمهّد للمراهقة والبلوغ الهرموني.هذه التغييرات تفسر تقلبات المزاج والتطورات المعرفية والاجتماعية لدى المراهقين، وترتبط بزيادة خطر اضطرابات الصحة النفسية.ذروة النضج عند سن الـ32.. وداعًا للمراهقةتستمر التغييرات العصبية لأكثر من عقدين، وتصل إلى ذروتها حول سن 32، حيث يبلغ الدماغ أعلى مستويات الكفاءة. من هنا وحتى سن الـ66، يدخل مرحلة استقرار طويلة تمثل "الرشد العصبي" الحقيقي.الشيخوخة المبكرة عند سن 66.. ترابط أكبر و"تضحيات ضرورية"عند سن الـ66، ينهي الدماغ فترة الاستقرار ويبدأ في تشكيل مجموعات محلية مترابطة بإحكام للعمل بكفاءة أعلى.يفقد بعض القدرات اليومية (مثل تذكر مكان المفاتيح)، لكنه يحافظ بشكل أفضل على الذكريات العاطفية والمهمة.التحول الأخير عند سن 83: نظام "محاور" للتعويضفي سن الـ83، يُعيد الدماغ تنظيم نفسه مرة أخيرة بتشكيل نقاط مركزية لتوجيه الإشارات، تعويضًا عن فقدان المسارات المباشرة.الخبراء يؤكدون أن نمط الحياة الصحي يمكن أن يبطئ هذه التغييرات، مثل ممارسة الأنشطة الذهنية ككتابة المذكرات.هذه الاكتشافات، المدعومة بدراسات من أمريكا والصين وألمانيا، تُغير فهمنا للشيخوخة: ليست تراجعاً مستمراً، بل سلسلة من "إعادة التشغيل" تجعل الدماغ أكثر حكمة وتكيفاً مع كل مرحلة من الحياة!

https://sarabic.ae/20260103/دراسة-توضح-علاقة-تجاعيد-الوجه-بصحة-الدماغ-والإصابة-بالخرف-1108885777.html

https://sarabic.ae/20260101/دراسة-ملوثات-الهواء-تؤثر-في-نمو-دماغ-المراهقين-1108795180.html

https://sarabic.ae/20251213/دراسة-اكتئاب-الوالدين-يؤثر-على-دماغ-الأطفال-ويزيد-خطر-إصابتهم-بالاكتئاب--1108134508.html

الولايات المتحدة الأمريكية

بريطانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا