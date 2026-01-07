اكتشاف علمي: الدماغ يعيد "إعادة تشغيل" نفسه في 4 مراحل عمرية رئيسية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
09:48 GMT
11 د
من الملعب
طريق "مونديال 2026" وأزمات الملاعب: قراءة في خريطة كرة القدم
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فيلم "تشيبوراشكا 2" يحقق إنجازا عالميا ويتصدر المركز الثالث في إيرادات شباك التذاكر
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
12:03 GMT
14 د
ملفات ساخنة
نطلاق الجولة السادسة من المحادثات السورية الإسرائيلية بقيادة الولايات المتحدة في باريس
12:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
12:47 GMT
13 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
13:28 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
17:33 GMT
26 د
بلا قيود
هل تشير أحداث فنزويلا إلى تغير بموازين القوى في العالم؟
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
اليمن... حوار الرياض حول القضية الجنوبية.. هل يُنهي خطط الانفصال؟
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:18 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
10:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
الصومال تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل الى إقليم أرض الصومال وتعلن احتفاظها بحق الرد
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260107/اكتشاف-علمي-الدماغ-يعيد-إعادة-تشغيل-نفسه-في-4-مراحل-عمرية-رئيسية-1108989856.html
اكتشاف علمي: الدماغ يعيد "إعادة تشغيل" نفسه في 4 مراحل عمرية رئيسية
اكتشاف علمي: الدماغ يعيد "إعادة تشغيل" نفسه في 4 مراحل عمرية رئيسية
سبوتنيك عربي
تشير أحدث الأبحاث العلمية إلى أن تطور الدماغ البشري ليس عملية خطية سلسة كما كنا نعتقد، بل يمر بـ"قفزات" دراماتيكية في أعمار محددة، حيث يُعاد تنظيم بنيته... 07.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-07T13:11+0000
2026-01-07T13:11+0000
مجتمع
منوعات
الولايات المتحدة الأمريكية
بريطانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/04/1085736820_0:0:3639:2048_1920x0_80_0_0_4753bafab4eeb47be020a83d72656f45.jpg
وفي دراسة نُشرت الشهر الماضي في مجلة "Nature Communications"، كشف علماء أعصاب من جامعة كامبريدج البريطانية، عن 4 نقاط تحول رئيسية في حياة الدماغ وهي في نحو سن الـ9، والـ32، والـ66، والـ83 عامًا، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا". وهذه النقاط الأربع تقسم العمر إلى 5 مراحل متميزة، وتُظهر أن الدماغ لا يشيخ تدريجيًا، بل "يُعيد تشغيل" نفسه ليصبح أكثر كفاءة في كل مرحلة.المرحلة الأولى: نهاية الطفولة عند سن الـ9. في السنوات الأولى، يبني الدماغ شبكة عصبية واسعة ومتشعبة ليتعلم المشي والكلام والتفاعل مع العالم، لكن هذه الشبكة غير فعالة، إذ تسلك الإشارات مسارات طويلة ومعقدة.وحول سن الـ9، يبدأ "التقليم" العصبي، إذ يقلّم الدماغ الوصلات الزائدة ويشكّل شبكات محلية أكثر كفاءة، ما يمهّد للمراهقة والبلوغ الهرموني.هذه التغييرات تفسر تقلبات المزاج والتطورات المعرفية والاجتماعية لدى المراهقين، وترتبط بزيادة خطر اضطرابات الصحة النفسية.ذروة النضج عند سن الـ32.. وداعًا للمراهقةتستمر التغييرات العصبية لأكثر من عقدين، وتصل إلى ذروتها حول سن 32، حيث يبلغ الدماغ أعلى مستويات الكفاءة. من هنا وحتى سن الـ66، يدخل مرحلة استقرار طويلة تمثل "الرشد العصبي" الحقيقي.الشيخوخة المبكرة عند سن 66.. ترابط أكبر و"تضحيات ضرورية"عند سن الـ66، ينهي الدماغ فترة الاستقرار ويبدأ في تشكيل مجموعات محلية مترابطة بإحكام للعمل بكفاءة أعلى.يفقد بعض القدرات اليومية (مثل تذكر مكان المفاتيح)، لكنه يحافظ بشكل أفضل على الذكريات العاطفية والمهمة.التحول الأخير عند سن 83: نظام "محاور" للتعويضفي سن الـ83، يُعيد الدماغ تنظيم نفسه مرة أخيرة بتشكيل نقاط مركزية لتوجيه الإشارات، تعويضًا عن فقدان المسارات المباشرة.الخبراء يؤكدون أن نمط الحياة الصحي يمكن أن يبطئ هذه التغييرات، مثل ممارسة الأنشطة الذهنية ككتابة المذكرات.هذه الاكتشافات، المدعومة بدراسات من أمريكا والصين وألمانيا، تُغير فهمنا للشيخوخة: ليست تراجعاً مستمراً، بل سلسلة من "إعادة التشغيل" تجعل الدماغ أكثر حكمة وتكيفاً مع كل مرحلة من الحياة!
https://sarabic.ae/20260103/دراسة-توضح-علاقة-تجاعيد-الوجه-بصحة-الدماغ-والإصابة-بالخرف-1108885777.html
https://sarabic.ae/20260101/دراسة-ملوثات-الهواء-تؤثر-في-نمو-دماغ-المراهقين-1108795180.html
https://sarabic.ae/20251213/دراسة-اكتئاب-الوالدين-يؤثر-على-دماغ-الأطفال-ويزيد-خطر-إصابتهم-بالاكتئاب--1108134508.html
الولايات المتحدة الأمريكية
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/04/1085736820_542:0:3273:2048_1920x0_80_0_0_867101e2f73bd7292c2b8e54ec3f79a7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا
منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا

اكتشاف علمي: الدماغ يعيد "إعادة تشغيل" نفسه في 4 مراحل عمرية رئيسية

13:11 GMT 07.01.2026
© Photo / unsplash/Robina Weermeijerالدماغ
الدماغ - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2026
© Photo / unsplash/Robina Weermeijer
تابعنا عبر
تشير أحدث الأبحاث العلمية إلى أن تطور الدماغ البشري ليس عملية خطية سلسة كما كنا نعتقد، بل يمر بـ"قفزات" دراماتيكية في أعمار محددة، حيث يُعاد تنظيم بنيته بالكامل ليتكيف مع تحديات الحياة الجديدة.
وفي دراسة نُشرت الشهر الماضي في مجلة "Nature Communications"، كشف علماء أعصاب من جامعة كامبريدج البريطانية، عن 4 نقاط تحول رئيسية في حياة الدماغ وهي في نحو سن الـ9، والـ32، والـ66، والـ83 عامًا، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".
مرض الخرف - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2026
مجتمع
دراسة توضح علاقة تجاعيد الوجه بصحة الدماغ والإصابة بالخرف
3 يناير, 21:03 GMT
وهذه النقاط الأربع تقسم العمر إلى 5 مراحل متميزة، وتُظهر أن الدماغ لا يشيخ تدريجيًا، بل "يُعيد تشغيل" نفسه ليصبح أكثر كفاءة في كل مرحلة.

الدكتورة أليكسا موسلي، الباحثة الرئيسية في الدراسة، التي حللت صورًا دماغية لأكثر من 4200 شخص، أكدت أن "الدماغ لا يتطور بنمط خطي ثابت. إنها مراحل مليئة بتقلبات في الوظائف العصبية، حيث يتكيف الدماغ ويتبنى استراتيجيات جديدة لمواجهة الفرص والتحديات".

المرحلة الأولى: نهاية الطفولة عند سن الـ9. في السنوات الأولى، يبني الدماغ شبكة عصبية واسعة ومتشعبة ليتعلم المشي والكلام والتفاعل مع العالم، لكن هذه الشبكة غير فعالة، إذ تسلك الإشارات مسارات طويلة ومعقدة.
وحول سن الـ9، يبدأ "التقليم" العصبي، إذ يقلّم الدماغ الوصلات الزائدة ويشكّل شبكات محلية أكثر كفاءة، ما يمهّد للمراهقة والبلوغ الهرموني.
هذه التغييرات تفسر تقلبات المزاج والتطورات المعرفية والاجتماعية لدى المراهقين، وترتبط بزيادة خطر اضطرابات الصحة النفسية.
تلوث الهواء - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2026
مجتمع
دراسة: ملوثات الهواء تؤثر في نمو دماغ المراهقين
1 يناير, 12:36 GMT
ذروة النضج عند سن الـ32.. وداعًا للمراهقة
تستمر التغييرات العصبية لأكثر من عقدين، وتصل إلى ذروتها حول سن 32، حيث يبلغ الدماغ أعلى مستويات الكفاءة. من هنا وحتى سن الـ66، يدخل مرحلة استقرار طويلة تمثل "الرشد العصبي" الحقيقي.

ومع ذلك، تكشف دراسة جامعة ستانفورد (2024)، عن موجة تغييرات جزيئية في الدم حول سن الـ44، تؤثر على استقلاب الدهون والكافيين، وترتبط بمخاطر أمراض القلب والجلد، وهي تغييرات تحدث لدى الرجال والنساء على حد سواء.

الشيخوخة المبكرة عند سن 66.. ترابط أكبر و"تضحيات ضرورية"
عند سن الـ66، ينهي الدماغ فترة الاستقرار ويبدأ في تشكيل مجموعات محلية مترابطة بإحكام للعمل بكفاءة أعلى.
اكتئاب، يأس - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2025
مجتمع
دراسة: اكتئاب الوالدين يؤثر على دماغ الأطفال ويزيد خطر إصابتهم بالاكتئاب
13 ديسمبر 2025, 19:02 GMT
يفقد بعض القدرات اليومية (مثل تذكر مكان المفاتيح)، لكنه يحافظ بشكل أفضل على الذكريات العاطفية والمهمة.
التحول الأخير عند سن 83: نظام "محاور" للتعويض
في سن الـ83، يُعيد الدماغ تنظيم نفسه مرة أخيرة بتشكيل نقاط مركزية لتوجيه الإشارات، تعويضًا عن فقدان المسارات المباشرة.

وقالت الدكتورة موسلي: "مثلما توقفت الحافلة المباشرة إلى العمل، فيضطر الشخص إلى تغيير حافلتين – هكذا يتكيف الدماغ في الشيخوخة المتأخرة".

الخبراء يؤكدون أن نمط الحياة الصحي يمكن أن يبطئ هذه التغييرات، مثل ممارسة الأنشطة الذهنية ككتابة المذكرات.
هذه الاكتشافات، المدعومة بدراسات من أمريكا والصين وألمانيا، تُغير فهمنا للشيخوخة: ليست تراجعاً مستمراً، بل سلسلة من "إعادة التشغيل" تجعل الدماغ أكثر حكمة وتكيفاً مع كل مرحلة من الحياة!
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала