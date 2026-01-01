عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260101/دراسة-ملوثات-الهواء-تؤثر-في-نمو-دماغ-المراهقين-1108795180.html
دراسة: ملوثات الهواء تؤثر في نمو دماغ المراهقين
دراسة: ملوثات الهواء تؤثر في نمو دماغ المراهقين
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة أوريغون للعلوم والصحة، أن التعرض لملوثات الهواء الشائعة، مثل الجسيمات الدقيقة "PM2.5" وثاني أكسيد النيتروجين والأوزون،... 01.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-01T12:36+0000
2026-01-01T12:36+0000
مجتمع
منوعات
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/13/1096938288_0:2:1568:884_1920x0_80_0_0_bc04989ad507405dff8fbcd9c5ee7d2b.jpg
وأوضحت الدراسة، التي نُشرت في مجلة "Environmental Research"، أن هذه التغييرات تحدث حتى عند تركيزات منخفضة نسبيًا، تقل عن الحدود التي تعتبرها وكالة حماية البيئة الأمريكية "آمنة"، بحسب ماذكر موقع "ميديكال "إكسيربس". وهذه المناطق الدماغية مسؤولة عن وظائف حيوية مثل الانتباه، اللغة، تنظيم المشاعر، والتفاعل الاجتماعي. وأكدت الباحثة المشاركة بوني ناغل، أن مرحلة المراهقة المبكرة حساسة بشكل خاص، داعية إلى إعادة النظر في معايير جودة الهواء، وتعزيز السياسات البيئية مثل النقل النظيف والمساحات الخضراء، لضمان نمو دماغي سليم لملايين الأطفال حول العالم.
https://sarabic.ae/20251227/كيف-تحول-متلازمة-الثلج-البصري-التشويش-إلى-وجوه؟-دراسة-توضح-1108649773.html
https://sarabic.ae/20251227/دراسة-القهوة-المعتدلة-قد-تبطئ-الشيخوخة-البيولوجية-بما-يعادل-5-سنوات-1108641341.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/13/1096938288_175:0:1568:1045_1920x0_80_0_0_45d77147709428e976e91f21f6275c0e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية
منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية

دراسة: ملوثات الهواء تؤثر في نمو دماغ المراهقين

12:36 GMT 01.01.2026
© Photo / Unsplash/ Chris LeBoutillier تلوث الهواء
تلوث الهواء - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2026
© Photo / Unsplash/ Chris LeBoutillier
تابعنا عبر
كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة أوريغون للعلوم والصحة، أن التعرض لملوثات الهواء الشائعة، مثل الجسيمات الدقيقة "PM2.5" وثاني أكسيد النيتروجين والأوزون، يرتبط بتغييرات هيكلية في دماغ المراهقين، تشمل تسارع ترقق القشرة الدماغية في مناطق الجبهة والصدغ.
وأوضحت الدراسة، التي نُشرت في مجلة "Environmental Research"، أن هذه التغييرات تحدث حتى عند تركيزات منخفضة نسبيًا، تقل عن الحدود التي تعتبرها وكالة حماية البيئة الأمريكية "آمنة"، بحسب ماذكر موقع "ميديكال "إكسيربس".
العيون - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2025
مجتمع
كيف تحول متلازمة "الثلج البصري" التشويش إلى وجوه؟.. دراسة توضح
27 ديسمبر 2025, 22:03 GMT
وهذه المناطق الدماغية مسؤولة عن وظائف حيوية مثل الانتباه، اللغة، تنظيم المشاعر، والتفاعل الاجتماعي.

واعتمد الباحثون على بيانات من مشروع "التطور المعرفي لدماغ المراهقين" (ABCD Study)، أكبر دراسة أمريكية في هذا المجال، شملت نحو 11 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين 9 و10 سنوات، مع متابعة التغييرات على مدار سنوات.

فنجان من القهوة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2025
مجتمع
دراسة: القهوة المعتدلة قد تبطئ الشيخوخة البيولوجية بما يعادل 5 سنوات
27 ديسمبر 2025, 15:27 GMT
وأشار الباحث الرئيسي الدكتور كالفن جارا، إلى أن التأثير "بطيء وخفي"، قد لا يسبب أعراضًا فورية، لكنه يغير مسار تطور الدماغ، ما يزيد من مخاطر مشكلات إدراكية وعاطفية في مراحل لاحقة، مثل صعوبات التركيز أو التنظيم العاطفي.
وأكدت الباحثة المشاركة بوني ناغل، أن مرحلة المراهقة المبكرة حساسة بشكل خاص، داعية إلى إعادة النظر في معايير جودة الهواء، وتعزيز السياسات البيئية مثل النقل النظيف والمساحات الخضراء، لضمان نمو دماغي سليم لملايين الأطفال حول العالم.
