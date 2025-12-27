كيف تحول متلازمة الثلج البصري التشويش إلى وجوه؟.. دراسة توضح

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:18 GMT
11 د
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
09:30 GMT
29 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
مستقبل العلاقات الفرنسية الجزائرية بعد المصادقة على قانون تجريم الاستعمار
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
17:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:45 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
وزير الدفاع الإسرائيلي: إسرائيل لن تنسحب من غزة، قائد "قسد" يعلن التوصل إلى تفاهم مشترك بشأن دمج قواته في الجيش السوري
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:16 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:29 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
اختتام القمة الثانية للكونفدرالية الأفريقية لدول الساحل في العاصمة المالية باماكو
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
17:48 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
موسكو : تحديد مواعيد نهائية مصطنعة لن يساعد في التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الصومال يطلب اجتماعا عاجلا لجامعة الدول العربية لبحث الاعتراف الاسرائيل بإقليم "صومالي لاند" الانفصالي
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20251227/كيف-تحول-متلازمة-الثلج-البصري-التشويش-إلى-وجوه؟-دراسة-توضح-1108649773.html
كيف تحول متلازمة الثلج البصري التشويش إلى وجوه؟.. دراسة توضح
كيف تحول متلازمة الثلج البصري التشويش إلى وجوه؟.. دراسة توضح
سبوتنيك عربي
يكشف بحث جدبد عن سبب قدرة أدمغة بعض الأشخاص على تخيل الوجوه من مجرد تشويش، فإذا سبق لك أن رأيت وجها يحدق من بين الغيوم أو لحاء الشجر؟ هذا ما يُعرف بظاهرة... 27.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-27T22:03+0000
2025-12-27T22:03+0000
مجتمع
علوم
ضعف النظر
الرؤية
العين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1b/1108650191_0:163:2003:1290_1920x0_80_0_0_214526b9a71877b997d5a5f55fff096c.jpg
تتميز متلازمة الثلج البصري بظهور نقاط متذبذبة باستمرار، تشبه تشويش التلفاز، في كامل مجال الرؤية، حتى في الظلام الدامس. وينشأ هذا الاضطراب العصبي النادر من فرط استثارة القشرة البصرية، حيث تُطلق الخلايا العصبية إشارات بشكل مفرط، ما يُغرق الإدراك بالتشويش، وغالبا ما يعاني المرضى من أعراضٍ مصاحبة مثل الصداع النصفي، ورهاب الضوء، وظهور صور لاحقة مستمرة، وآثار بصرية بعد الحركة، ما يجعل المهام الروتينية مُرهقة بصريا ومُربكة، وعلى الرغم من تزايد الوعي بهذه المتلازمة، إلا أن تشخيصها يتأخر نظرا لطبيعتها المُعقدة، حسب ماورد في صحيفة "ساينس أليرت". ويشير الباحثون إلى أن ظاهرة "باريدوليا الوجوه" تطورت عبر الزمن كآلية للبقاء، حيث أعطت الأولوية لاكتشاف الوجوه بسرعة لدى الرئيسيات الاجتماعية، فالإنذار الكاذب أفضل من تفويت تجنب التهديد. لكن في ظاهرة "الثلج البصري"، يتفاقم هذا التحيز بشكلٍ مفرط، مُشكلا أنماطا من الضوضاء، كاشفا عن الإدراك كعملية بناء نشطة للدماغ، وليس مجرد انعكاس سلبي للواقع. دراسة: ملامح العين تكشف عن شخصيتك
https://sarabic.ae/20250913/لما-العيون-الزرقاء-ليست-زرقاء-فعليا-وما-الذي-يجعل-العيون-الخضراء-نادرة-جدا؟-1104817469.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1b/1108650191_7:0:2003:1497_1920x0_80_0_0_87d7398e78f8b48636114b5777936662.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم, ضعف النظر, الرؤية, العين
علوم, ضعف النظر, الرؤية, العين

كيف تحول متلازمة الثلج البصري التشويش إلى وجوه؟.. دراسة توضح

22:03 GMT 27.12.2025
© Getty Images / master1305العيون
العيون - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2025
© Getty Images / master1305
تابعنا عبر
يكشف بحث جدبد عن سبب قدرة أدمغة بعض الأشخاص على تخيل الوجوه من مجرد تشويش، فإذا سبق لك أن رأيت وجها يحدق من بين الغيوم أو لحاء الشجر؟ هذا ما يُعرف بظاهرة "باريدوليا الوجه"، وبالنسبة للمصابين بمتلازمة الثلج البصري، تكون هذه الأوهام أكثر حدة وتكرارا.
تتميز متلازمة الثلج البصري بظهور نقاط متذبذبة باستمرار، تشبه تشويش التلفاز، في كامل مجال الرؤية، حتى في الظلام الدامس.
وينشأ هذا الاضطراب العصبي النادر من فرط استثارة القشرة البصرية، حيث تُطلق الخلايا العصبية إشارات بشكل مفرط، ما يُغرق الإدراك بالتشويش، وغالبا ما يعاني المرضى من أعراضٍ مصاحبة مثل الصداع النصفي، ورهاب الضوء، وظهور صور لاحقة مستمرة، وآثار بصرية بعد الحركة، ما يجعل المهام الروتينية مُرهقة بصريا ومُربكة، وعلى الرغم من تزايد الوعي بهذه المتلازمة، إلا أن تشخيصها يتأخر نظرا لطبيعتها المُعقدة، حسب ماورد في صحيفة "ساينس أليرت".

وأوضح الباحثون أن الدماغ السليم يصدر "تخمينات" سريعة وبسيطة للأشكال، تُحسّنها حلقات التغذية الراجعة العليا، بينما تُعطل ظاهرة "الثلج البصري" هذه العملية من خلال فرط نشاط القشرة الدماغية، ما يُضخم النتائج الخاطئة المبكرة مثل الوجوه الوهمية، ويزيد الصداع النصفي من حدة هذه الظاهرة من خلال مسارات عصبية شديدة الحساسية للوميض والضوء والتباين، ما قد يُتيح تشخيصا قائما على ظاهرة "الباريدوليا" للمرضى الذين يصعب تقييمهم، مثل الأطفال.

عيون زرقاء - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2025
مجتمع
لما العيون الزرقاء ليست زرقاء فعليا وما الذي يجعل العيون الخضراء نادرة جدا؟
13 سبتمبر, 19:53 GMT
ويشير الباحثون إلى أن ظاهرة "باريدوليا الوجوه" تطورت عبر الزمن كآلية للبقاء، حيث أعطت الأولوية لاكتشاف الوجوه بسرعة لدى الرئيسيات الاجتماعية، فالإنذار الكاذب أفضل من تفويت تجنب التهديد.
لكن في ظاهرة "الثلج البصري"، يتفاقم هذا التحيز بشكلٍ مفرط، مُشكلا أنماطا من الضوضاء، كاشفا عن الإدراك كعملية بناء نشطة للدماغ، وليس مجرد انعكاس سلبي للواقع.
دراسة: ملامح العين تكشف عن شخصيتك
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала