https://sarabic.ae/20250109/دراسة-ملامح-العين-تكشف-عن-شخصيتك-1096633723.html

دراسة: ملامح العين تكشف عن شخصيتك

دراسة: ملامح العين تكشف عن شخصيتك

سبوتنيك عربي

تزعم دراسة بحثية جديدة أن العيون من الممكن أن تكشف المزيد عن شخصيتنا. 09.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-09T15:46+0000

2025-01-09T15:46+0000

2025-01-09T15:46+0000

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ويعرض البحث العلمي من جامعة لايدن، والذي نُشر في مجلة "Cognition and Emotion" أدلة على أن التغييرات الطفيفة في مظهر العين يمكن أن تشكل كيفية إدراك الناس للآخرين، وتؤثر على كرمهم.وبينما يعتقد الكثيرون أن السر كله يتلخص في لون العينين، فقد وجد معدو الدراسة الحديثة أن عاملين آخرين يحملان مفتاح اللغز: حجم حدقة العين وسطوع القزحية.وفي الدراسة، طلب فريق الدراسة من الناس تقييم صور "الرئيسيات" غير البشرية، ذات العيون المعدلة، وكشفت النتائج أن الحيوانات ذات القزحية الزاهية والحدقة الكبيرة، تم تصنيفها على أنها أكثر "جاذبية وأكثر ودية"، فيما استحوذت الحيوانات ذات الحدقة الأكبر أيضا على منح تبرعات خيرية أكبر.وتم تقسيم الدراسة إلى تجربتين، الأولى شهدت عرض صور 32 نوعا مختلفا من الرئيسيات غير البشرية على 64 مشارك،، بما في ذلك الشمبانزي، وقرود الأسد الذهبي، وجيبون الفضي، وتم تعديل عيون الحيوانات وفقا لحجم حدقة العين، إذ تم إعطاء بعضها حدقات أكبر من المعتاد، وبعضها الآخر أصغر.وتبرع المشاركون بمزيد من الأموال عند تعرضهم لعيون حيوانات ذات قزحية أكثر إشراقا، كما اعتبروا الرئيسيات" ذات القزحية الأكثر إشراقا أكثر لطفا وودا وجاذبية، ولكن فقط إذا كانت حدقاتها متوسعة. وبالنسبة لكل صورة، طُلب من المشاركين تحديد مقدار الأموال التي سيتبرعون بها للجمعيات الخيرية للحفاظ على "الرئيسيات" وحمايتها من الانقراض، بالإضافة إلى تقييمهم لها على أنها "لطيفة وودية وجذابة".وكشفت النتائج أن المشاركين تبرعوا بمزيد من الأموال عند تعرضهم لعيون ذات حدقات أكبر، كما صنفوا الحيوانات على أنها أكثر لطفا وودا وجاذبية عندما كانت حدقاتها أكبر.بينما في التجربة الثانية، تم عرض صور لقرود غير بشرية على 121 مشارك، ولكن هذه المرة تم تعديل سطوع قزحية أعينهم، بالإضافة إلى حجم حدقة أعينهم. وهذه المرة، وجد الباحثون أن المشاركين تبرعوا بمزيد من الدم عند تعرضهم لعيون ذات قزحية أفتح.كما اعتبر المشاركون أن القرود ذات القزحية الأفتح أكثر لطفا وودية وجاذبية، ولكن فقط إذا كانت حدقات أعينهم متوسعة.ووفقا للباحثين، تشير نتائج الدارسة إلى أن "حجم حدقة العين هو المفتاح في إدراكنا للناس، كما أن سطوع القزحية يلعب دورا أيضا".وتتكون العين من أجزاء عديدة، بما في ذلك القزحية (الجزء الملون)، والحدقة (الفتحة في منتصف القزحية)، والعدسة (الهيكل الشفاف داخل العين).

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