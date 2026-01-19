بين القدسية والتقاليد.. عيد الغطاس في روسيا

© AP Photo / Alexander Zemlianichenko

أناس يقومون بالغطس في المياه الجليدية خلال احتفال تقليدي بعيد الغطاس في بركة "القصر الكبير" في منتزه "أوستانكينو" في موسكو، وخلفهم كنيسة الثالوث المقدس