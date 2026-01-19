بين القدسية والتقاليد.. عيد الغطاس في روسيا

أناس يقومون بالغطس في المياه الجليدية خلال احتفال تقليدي بعيد الغطاس في بركة "القصر الكبير" في منتزه "أوستانكينو" في موسكو، وخلفهم كنيسة الثالوث المقدس
أناس بالقرب من "جرن المعمودية"، حيث يتم الغطس فيه بمناسبة عيد الغطاس، وذلك على نهر "أوب" في مدينة نوفوسيبيرسك الروسية
منقذ سباحة أثناء الغطس خلال احتفالات عيد الغطاس التقليدية في كراسنويارسك في روسيا
يؤدي رجال الدين طقوس مباركة الماء خلال الغطس في احتفالات عيد الغطاس التقليدية، في بركة "القصر الكبير" بالقرب من كنيسة الثالوث المقدس في منتزه "أوستانكينو" في موسكو
يقوم الناس بالغطس في المياه الجليدية خلال احتفالات عيد الغطاس التقليدية في ميناء "سبورتيفنايا" في مقاطعة فلاديفوستوك الروسية
شخص يغطس خلال عيد الغطاس في أراضي كرملين إزمايلوفو (مجمع تراثي) في موسكو
الناس يقومون بالغطس خلال احتفال تقليدي بعيد الغطاس بالقرب من دير "أتشيرسكي" خارج مدينة أومسك السيبيرية في روسيا
امرأة تقوم بالغطس خلال احتفالات عيد الغطاس التقليدية في درجة حرارة 32 تحت الصفر في كراسنويارسك
موكب ديني في الكاتدرائية الرئيسية للقوات المسلحة الروسية في مقاطعة موسكو
