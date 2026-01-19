عربي
https://sarabic.ae/20260119/بين-القدسية-والتقاليد-عيد-الغطاس-في-روسيا-1109389376.html
بين القدسية والتقاليد.. عيد الغطاس في روسيا
بين القدسية والتقاليد.. عيد الغطاس في روسيا
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة من الصور لاحتفالات عيد الغطاس التقليدية في روسيا، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم. 19.01.2026, سبوتنيك عربي
بين القدسية والتقاليد.. عيد الغطاس في روسيا

11:55 GMT 19.01.2026
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة من الصور لاحتفالات عيد الغطاس التقليدية في روسيا، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko

أناس يقومون بالغطس في المياه الجليدية خلال احتفال تقليدي بعيد الغطاس في بركة "القصر الكبير" في منتزه "أوستانكينو" في موسكو، وخلفهم كنيسة الثالوث المقدس

أناس يقومون بالغطس في المياه الجليدية خلال احتفال تقليدي بعيد الغطاس في بركة &quot;القصر الكبير&quot; في منتزه &quot;أوستانكينو&quot; في موسكو، وخلفهم كنيسة الثالوث المقدس - سبوتنيك عربي
1/9
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko

أناس يقومون بالغطس في المياه الجليدية خلال احتفال تقليدي بعيد الغطاس في بركة "القصر الكبير" في منتزه "أوستانكينو" في موسكو، وخلفهم كنيسة الثالوث المقدس

© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

أناس بالقرب من "جرن المعمودية"، حيث يتم الغطس فيه بمناسبة عيد الغطاس، وذلك على نهر "أوب" في مدينة نوفوسيبيرسك الروسية

أناس بالقرب من &quot;جرن المعمودية&quot;، حيث يتم الغطس فيه بمناسبة عيد الغطاس، وذلك على نهر &quot;أوب&quot; في مدينة نوفوسيبيرسك الروسية - سبوتنيك عربي
2/9
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
/
الانتقال إلى بنك الصور

أناس بالقرب من "جرن المعمودية"، حيث يتم الغطس فيه بمناسبة عيد الغطاس، وذلك على نهر "أوب" في مدينة نوفوسيبيرسك الروسية

© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور

منقذ سباحة أثناء الغطس خلال احتفالات عيد الغطاس التقليدية في كراسنويارسك في روسيا

منقذ سباحة أثناء الغطس خلال احتفالات عيد الغطاس التقليدية في كراسنويارسك في روسيا - سبوتنيك عربي
3/9
© Sputnik . Ilya Naymushin
/
الانتقال إلى بنك الصور

منقذ سباحة أثناء الغطس خلال احتفالات عيد الغطاس التقليدية في كراسنويارسك في روسيا

© Sputnik . Yuri Kochetkov / الانتقال إلى بنك الصور

يؤدي رجال الدين طقوس مباركة الماء خلال الغطس في احتفالات عيد الغطاس التقليدية، في بركة "القصر الكبير" بالقرب من كنيسة الثالوث المقدس في منتزه "أوستانكينو" في موسكو

يؤدي رجال الدين طقوس مباركة الماء خلال الغطس في احتفالات عيد الغطاس التقليدية، في بركة &quot;القصر الكبير&quot; بالقرب من كنيسة الثالوث المقدس في منتزه &quot;أوستانكينو&quot; في موسكو - سبوتنيك عربي
4/9
© Sputnik . Yuri Kochetkov
/
الانتقال إلى بنك الصور

يؤدي رجال الدين طقوس مباركة الماء خلال الغطس في احتفالات عيد الغطاس التقليدية، في بركة "القصر الكبير" بالقرب من كنيسة الثالوث المقدس في منتزه "أوستانكينو" في موسكو

© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

يقوم الناس بالغطس في المياه الجليدية خلال احتفالات عيد الغطاس التقليدية في ميناء "سبورتيفنايا" في مقاطعة فلاديفوستوك الروسية

يقوم الناس بالغطس في المياه الجليدية خلال احتفالات عيد الغطاس التقليدية في ميناء &quot;سبورتيفنايا&quot; في مقاطعة فلاديفوستوك الروسية - سبوتنيك عربي
5/9
© Sputnik . Vitaliy Ankov
/
الانتقال إلى بنك الصور

يقوم الناس بالغطس في المياه الجليدية خلال احتفالات عيد الغطاس التقليدية في ميناء "سبورتيفنايا" في مقاطعة فلاديفوستوك الروسية

© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور

شخص يغطس خلال عيد الغطاس في أراضي كرملين إزمايلوفو (مجمع تراثي) في موسكو

شخص يغطس خلال عيد الغطاس في أراضي كرملين إزمايلوفو (مجمع تراثي) في موسكو - سبوتنيك عربي
6/9
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور

شخص يغطس خلال عيد الغطاس في أراضي كرملين إزمايلوفو (مجمع تراثي) في موسكو

© AP Photo

الناس يقومون بالغطس خلال احتفال تقليدي بعيد الغطاس بالقرب من دير "أتشيرسكي" خارج مدينة أومسك السيبيرية في روسيا

الناس يقومون بالغطس خلال احتفال تقليدي بعيد الغطاس بالقرب من دير &quot;أتشيرسكي&quot; خارج مدينة أومسك السيبيرية في روسيا - سبوتنيك عربي
7/9
© AP Photo

الناس يقومون بالغطس خلال احتفال تقليدي بعيد الغطاس بالقرب من دير "أتشيرسكي" خارج مدينة أومسك السيبيرية في روسيا

© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور

امرأة تقوم بالغطس خلال احتفالات عيد الغطاس التقليدية في درجة حرارة 32 تحت الصفر في كراسنويارسك

امرأة تقوم بالغطس خلال احتفالات عيد الغطاس التقليدية في درجة حرارة 32 تحت الصفر في كراسنويارسك - سبوتنيك عربي
8/9
© Sputnik . Ilya Naymushin
/
الانتقال إلى بنك الصور

امرأة تقوم بالغطس خلال احتفالات عيد الغطاس التقليدية في درجة حرارة 32 تحت الصفر في كراسنويارسك

© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصور

موكب ديني في الكاتدرائية الرئيسية للقوات المسلحة الروسية في مقاطعة موسكو

موكب ديني في الكاتدرائية الرئيسية للقوات المسلحة الروسية في مقاطعة موسكو - سبوتنيك عربي
9/9
© Sputnik . Kirill Zykov
/
الانتقال إلى بنك الصور

موكب ديني في الكاتدرائية الرئيسية للقوات المسلحة الروسية في مقاطعة موسكو

