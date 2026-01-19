https://sarabic.ae/20260119/مستشار-الرئيس-الفلسطيني-لـسبوتنيك-وجود-بوتين-في-مجلس-سلام-غزة-يمنحنا-الطمأنينة-1109405435.html

مستشار الرئيس الفلسطيني لـ"سبوتنيك": وجود بوتين في مجلس سلام غزة يمنحنا الطمأنينة

مستشار الرئيس الفلسطيني لـ"سبوتنيك": وجود بوتين في مجلس سلام غزة يمنحنا الطمأنينة

سبوتنيك عربي

أشاد الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، بدعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للانضمام إلى مجلس السلام في غزة. 19.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-19T18:17+0000

2026-01-19T18:17+0000

2026-01-19T18:17+0000

حصري

أخبار فلسطين اليوم

غزة

روسيا

فلاديمير بوتين

دونالد ترامب

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102396/04/1023960413_0:210:2897:1839_1920x0_80_0_0_a547e525b1ad3fe01ebe9cb3ec2a04e0.jpg

وأوضح في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن وجود روسيا في أي محفل دولي يتعلق بالقضية الفلسطينية يمثل إضافة إيجابية ونوعية للمواقف الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.وأضاف أن وجود دولة عظمى وصديقة بحجم روسيا في أي محفل أو قرار أو مؤسسة معنية بفلسطين، يشعر الفلسطينيين بشيء من الطمأنينة، ويضمن عدم الاستفراد بهم في ظل الاحترام الدولي الكبير الذي تحظى به موسكو.وفيما يخص الأوضاع الراهنة في قطاع غزة وتشكيل مجلس السلام ولجنة إدارة القطاع، قال الهباش إن الأمور لا تزال في بداياتها، ولا يمكن القول إن الأوضاع قد استقرت بعد.وأوضح أن الجانب الفلسطيني قبل بالخطة والرؤية المنبثقة عن قرار مجلس الأمن لتحقيق السلام ووقف إطلاق النار، مبينا أن هذا القبول جاء نتيجة لعدم توفر خيارات أفضل في الوقت الحالي.وأضاف الهباش أن هذا المسار يمثل إطارا انتقاليا مدته عامان، على أن تؤول الأمور بعد نهايته بشكل نهائي ومباشر إلى مسؤولية السلطة الفلسطينية.وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، قد أكد اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تلقى دعوة للانضمام إلى مجلس السلام في غزة.وقال بيسكوف للصحفيين: "نعم، في الواقع، تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أيضا دعوة عبر القنوات الدبلوماسية للانضمام إلى مجلس السلام".وكان البيت الأبيض قد أصدر بيانا كشف فيه أن مجلس السلام في غزة الذي سيرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيضم شخصيات منها روبيو والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف وصهر ترامب جاريد كوشنر ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق طوني بلير.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في وقت سابق، عن تشكيل "مجلس سلام" بشأن غزة ووعد بالكشف عن تكوين أعضائه قريبا.وضم المجلس وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ومبعوث ترامب الخاص ستيف ويتكوف وصهر الزعيم الأمريكي والمستثمر جاريد كوشنر ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير ورئيس البنك الدولي أجاي بانجا ونائب مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت غابرييل.وصوت لصالح القرار 13 عضوا من أصل 15 عضوا، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.وتنص الخطة الأمريكية على إنشاء إدارة دولية مؤقتة لقطاع غزة وتشكيل "مجلس سلام" برئاسة ترامب، كما تتضمن تفويضا باستخدام القوة لقوات استقرار دولية من المقرر نشرها بالتنسيق مع إسرائيل ومصر، وحتى الآن، لا تتوافر معلومات بشأن تركيبة هذه القوات.

https://sarabic.ae/20260119/نتنياهو-لن-تكون-هناك-قوات-تركية-أو-قطرية-في-غزة-ضمن-المرحلة-الثانية-من-الاتفاق---1109402622.html

https://sarabic.ae/20260119/الكرملين-بوتين-تلقى-دعوة-للانضمام-إلى-مجلس-السلام-في-غزة-1109387376.html

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

وائل مجدي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg

وائل مجدي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

وائل مجدي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg

حصري, أخبار فلسطين اليوم, غزة, روسيا, فلاديمير بوتين, دونالد ترامب