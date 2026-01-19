https://sarabic.ae/20260119/مستشار-الرئيس-الفلسطيني-لـسبوتنيك-وجود-بوتين-في-مجلس-سلام-غزة-يمنحنا-الطمأنينة-1109405435.html
مستشار الرئيس الفلسطيني لـ"سبوتنيك": وجود بوتين في مجلس سلام غزة يمنحنا الطمأنينة
مستشار الرئيس الفلسطيني لـ"سبوتنيك": وجود بوتين في مجلس سلام غزة يمنحنا الطمأنينة
وأوضح في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن وجود روسيا في أي محفل دولي يتعلق بالقضية الفلسطينية يمثل إضافة إيجابية ونوعية للمواقف الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.وأضاف أن وجود دولة عظمى وصديقة بحجم روسيا في أي محفل أو قرار أو مؤسسة معنية بفلسطين، يشعر الفلسطينيين بشيء من الطمأنينة، ويضمن عدم الاستفراد بهم في ظل الاحترام الدولي الكبير الذي تحظى به موسكو.وفيما يخص الأوضاع الراهنة في قطاع غزة وتشكيل مجلس السلام ولجنة إدارة القطاع، قال الهباش إن الأمور لا تزال في بداياتها، ولا يمكن القول إن الأوضاع قد استقرت بعد.وأوضح أن الجانب الفلسطيني قبل بالخطة والرؤية المنبثقة عن قرار مجلس الأمن لتحقيق السلام ووقف إطلاق النار، مبينا أن هذا القبول جاء نتيجة لعدم توفر خيارات أفضل في الوقت الحالي.وأضاف الهباش أن هذا المسار يمثل إطارا انتقاليا مدته عامان، على أن تؤول الأمور بعد نهايته بشكل نهائي ومباشر إلى مسؤولية السلطة الفلسطينية.وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، قد أكد اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تلقى دعوة للانضمام إلى مجلس السلام في غزة.وقال بيسكوف للصحفيين: "نعم، في الواقع، تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أيضا دعوة عبر القنوات الدبلوماسية للانضمام إلى مجلس السلام".وكان البيت الأبيض قد أصدر بيانا كشف فيه أن مجلس السلام في غزة الذي سيرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيضم شخصيات منها روبيو والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف وصهر ترامب جاريد كوشنر ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق طوني بلير.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في وقت سابق، عن تشكيل "مجلس سلام" بشأن غزة ووعد بالكشف عن تكوين أعضائه قريبا.وضم المجلس وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ومبعوث ترامب الخاص ستيف ويتكوف وصهر الزعيم الأمريكي والمستثمر جاريد كوشنر ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير ورئيس البنك الدولي أجاي بانجا ونائب مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت غابرييل.وصوت لصالح القرار 13 عضوا من أصل 15 عضوا، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.وتنص الخطة الأمريكية على إنشاء إدارة دولية مؤقتة لقطاع غزة وتشكيل "مجلس سلام" برئاسة ترامب، كما تتضمن تفويضا باستخدام القوة لقوات استقرار دولية من المقرر نشرها بالتنسيق مع إسرائيل ومصر، وحتى الآن، لا تتوافر معلومات بشأن تركيبة هذه القوات.
أشاد الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، بدعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للانضمام إلى مجلس السلام في غزة.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك
"، أن وجود روسيا في أي محفل دولي يتعلق بالقضية الفلسطينية يمثل إضافة إيجابية ونوعية للمواقف الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وقال الهباش إن روسيا تتبنى مواقف ثابتة ومؤكدة تجاه القضية الفلسطينية منذ أمد بعيد، مشيرا إلى أنها من الدول التي تقف بشكل متوازن يحظى باحترام جميع الأطراف، وتدعم الحقوق الفلسطينية بوضوح.
وأضاف أن وجود دولة عظمى وصديقة بحجم روسيا في أي محفل أو قرار أو مؤسسة معنية بفلسطين، يشعر الفلسطينيين بشيء من الطمأنينة، ويضمن عدم الاستفراد بهم في ظل الاحترام الدولي الكبير الذي تحظى به موسكو.
وفيما يخص الأوضاع الراهنة في قطاع غزة وتشكيل مجلس السلام ولجنة إدارة القطاع، قال الهباش إن الأمور لا تزال في بداياتها، ولا يمكن القول إن الأوضاع قد استقرت بعد.
وأوضح أن الجانب الفلسطيني قبل بالخطة والرؤية المنبثقة عن قرار مجلس الأمن لتحقيق السلام ووقف إطلاق النار، مبينا أن هذا القبول جاء نتيجة لعدم توفر خيارات أفضل في الوقت الحالي.
وقال مستشار الرئيس الفلسطيني إن القيادة الفلسطينية اضطرت للمفاضلة بين خيارات صعبة، فاختارت أقلها سوءا، مشيرا إلى أنهم قبلوا بهذا الخيار رغم ما فيه من انتقاص من السيادة والحقوق الفلسطينية، وذلك بهدف أساسي وهو وقف العدوان والحفاظ على الوجود الفلسطيني في قطاع غزة.
وأضاف الهباش أن هذا المسار يمثل إطارا انتقاليا مدته عامان، على أن تؤول الأمور بعد نهايته بشكل نهائي ومباشر إلى مسؤولية السلطة الفلسطينية.
وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، قد أكد اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تلقى دعوة للانضمام إلى مجلس السلام في غزة.
وقال بيسكوف للصحفيين: "نعم، في الواقع، تلقى الرئيس الروسي
فلاديمير بوتين أيضا دعوة عبر القنوات الدبلوماسية للانضمام إلى مجلس السلام".
وتابع: "في الوقت الحالي ندرس كل تفاصيل هذا الاقتراح (للانضمام إلى مجلس السلام)، ونأمل في إجراء اتصالات مع الجانب الأمريكي من أجل توضيح كل الفروق الدقيقة".
وكان البيت الأبيض قد أصدر بيانا كشف فيه أن مجلس السلام في غزة الذي سيرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيضم شخصيات منها روبيو والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف وصهر ترامب جاريد كوشنر ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق طوني بلير.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في وقت سابق، عن تشكيل "مجلس سلام" بشأن غزة ووعد بالكشف عن تكوين أعضائه قريبا.
وضم المجلس وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ومبعوث ترامب الخاص ستيف ويتكوف وصهر الزعيم الأمريكي والمستثمر جاريد كوشنر ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير ورئيس البنك الدولي أجاي بانجا ونائب مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت غابرييل.
وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة، دعما للخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتسوية الأوضاع في قطاع غزة.
وصوت لصالح القرار 13 عضوا من أصل 15 عضوا، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.
وتنص الخطة الأمريكية على إنشاء إدارة دولية مؤقتة لقطاع غزة وتشكيل "مجلس سلام" برئاسة ترامب، كما تتضمن تفويضا باستخدام القوة لقوات استقرار دولية من المقرر نشرها بالتنسيق مع إسرائيل
ومصر، وحتى الآن، لا تتوافر معلومات بشأن تركيبة هذه القوات.