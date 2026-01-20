"آر بي إل - 7".. مدفع رشاش روسي بمدى 800 متر
"آر بي إل - 7".. مدفع رشاش روسي بـ 80 طلقة

تطور روسيا أنواعا مختلفة من المدافع الرشاشة، التي تتفاوت في أحجامها وتصميمها وفقا لمستوى القوة النيرانية المطلوبة، ومنها المدافع الرشاشة الخفيفة التي تستخدم نفس طلقات بنادق كلاشنيكوف الهجومية "إيه كيه - 47".
ويتميز هذا النوع من الأسلحة بمرونته التشغيلية العالية وكفاءته القتالية، فهو أكبر بقليل من البنادق الهجومية لكنه يوفر قوة نيرانية تقارب 3 أضعاف ما توفره هذه البنادق.
ويضاف إلى ذلك، إن استخدام هذا النوع من المدافع الرشاشة "آر بي إل - 7" لا يتطلب ذخيرة خاصة، بل يمكنه الاعتماد على مصادر الذخيرة الخاصة بالبنادق الهجومية الأخرى من عيار (7.62 * 39 مم)، حسبما ذكر موقع "كلاشنيكوف" الروسي.
ويستخدم "آر بي إل - 7" نظام تغذية يعتمد على حزام طلقات، ما يجعله مناسبا لدعم وحدات المشاة في مختلف بيئات القتال، إضافة إلى ميزة أخرى وهي صندوق ذخيرة يتسع لـ 80 طلقة ما يوفر استمرارية في الرمي مع الحفاظ على خفة الحركة.
ويضاف إلى ذلك، فإن تصميم هذا المدفع الرشاش ركز على طبيعة استخدامه التي تتطلب سرعة إطلاق النار في بيئة قتال كثيفة، ولذلك فإنه مصمم لتحميل حزام الطلقات عبر السحب دون الحاجة إلى فتح جسم السلاح.
ويمتلك المدفع الرشاش الروسي دبشا قابلا للطي وسكة "بيكاتيني" أعلى الهيكل تتيح تركيب مناظير حديثة وأنظمة تصويب ومعدات إضافية.
كما يمتلك ميزة إضافية تتعلق بطبيعة الاستخدام ومدى الرمي، وهي أنه مزود بماسورتي إطلاق يمكن التبديل بينهما حسب المهام القتالية إحداهما قصيرة والأخرى طويلة.
ويقدر وزن المدفع الرشاش الروسي "آر بي إل - 7" دون ذخيرة بنحو 5.5 كيلوغرام، ويصل مدى التصويب الفعال إلى 800 متر.
ويتراوح طول السلاح بين 95 سم و110 سم بحسب طول السبطانة المستخدمة سواء كانت 41.5 سم أو 59 سم، وهو ما يعني أنه يجمع بين القوة النيرانية والدقة والمدى والمرونة التشغيلية في ميدان القتال.
